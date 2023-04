Florencia Kirchner denunció a Canosa y Di Marco y pidió que se retracten

La hija de la vicepresidenta apuntó contra las periodistas de La Nación +. La presentación la hizo el abogado Gregorio Dalbón.

Florencia Kirchner, hija de la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner, hizo una presentación legal contra las periodistas Laura Di Marco y Viviana Canosa, a causa de los dichos en alusión a su estado de salud y su físico durante una edición del programa en La Nación +. Ambas periodistas señalaron que sufría una supuesta "anorexia nerviosa" como consecuencia de la "falta de madre", apuntando directamente contra CFK.

"Sus afirmaciones vertidas con notoria despreocupación y desparpajo constituyen un acto dotado de malicia, que más allá de pretender desprestigiar a la familia Kirchner, utilizan artera y livianamente temas como la anorexia, por ejemplo, tan sensibles para tantas personas, afectando derechos humanos y personalísimos", afirma la demanda para que se retracten, que la hizo el abogado Gregorio Dalbón.

"No sólo son agravios que dañan sus derechos humanos y personalísimos, sino que se encuentran basados en mentiras y tratos banales y malintencionados de temas sensibles que repugnan y desinforman a la sociedad en su conjunto pretendiendo atacar y humillar a todas aquellas y aquellos que padecen trastornos a la salud", apunta contra Di Marco.

Dalbón aseguró en el documento: "La invito a recapacitar y rectificar sus abordajes sobre los trastornos alimentarios y mentales que menciono livianamente y afectan a parte de las mujeres y hombres de nuestra sociedad. Los sufrimientos personales en nada hacen a cuestiones de interés público y la forma en la que fueron abordados en el programa “+ Viviana” del día 06 de abril del corriente no hacen más que desinformar a la sociedad y provocar más daños en quienes los sufren".

Y cierra: "No resulta tolerable, en una sociedad democrática, utilizar cualquier forma de agravio relacionados con temas tan sensibles para esparcir más y más odio. No todos los temas pueden ser tratados de la misma forma".

Pidió que en un plazo de 24 horas de recibida la denuncia se rectifiquen los dichos y agravios expresados en el programa “+Viviana” emitido en el canal “La Nación+” el día 06 de abril del corriente, bajo apercibimiento de iniciar todas las acciones legales que por derecho correspondan.

La semana pasada, desde su cuenta oficial de Instagram, Florencia se refirió a los "graves y violentos dichos" contra su persona y la de su madre durante el jueves 6 de abril y decidió citar a la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), que sacó un comunicado repudiando el hecho. "No solo se dirigió en forma ofensiva, violenta, inadecuada y desafortunada en relación al estado de salud de una persona, sino que realizó por televisión un diagnóstico en forma ilegal, afirmando que la hija de la vicepresidenta padece una 'anorexia nerviosa galopante' y, además, describió con conceptos falsos, incoherentes y absurdos la supuesta causa de ese padecimiento, aseverando que la misma, es producto de la 'falta de madre'", señalaron.

Además, citando las palabras de la AASM, Florencia resalta el "trato mediático inadecuado, que evidenció la violación total del derecho a la intimidad de una persona, la ausencia de las más elementales formas éticas, pero fundamentalmente el desconocimiento de las normas vigentes" en relación a la salud mental. Y cita: "Deben ser tratados por profesionales de la salud y no por comentadores y periodistas, que muchas veces lo hacen desde el odio, el amarillismo, el morbo y las opiniones desacertadas y malintencionadas que solo logran estigmatizar y violar los derechos de las personas con padecimiento mental y desinformar y confundir a la sociedad".

En el comunicado, la hija de la Vicepresidenta acusó a Di Marco que el único objetivo de dichas palabras "fue provocar dolor" y es por esa razón que, "ante estos ataques que golpean en padecimientos tan sensibles para mí y para tantas personas, vulnerando derechos humanos y personalismos, he instruido a mis abogados a que inicien todas las acciones legales que correspondan". Y agregó: "En democracia no todo está permitido y hay umbrales que no podemos tolerar se sigan cruzando".

Sobre el cierre del comunicado, Florencia agradeció a asociaciones profesionales, colectivos periodísticos, entidades públicas, organismos internacionales y organizaciones políticas que se pronunciaron y repudiaron el hecho. "A cada una de las personas que me hicieron llegar ese tantísimo afecto a través de todas las vías posibles: siempre gracias", concluyó.