Sutna acusa a Fate incumplir la conciliación obligatoria y no pagar sueldos

En el marco de la audiencia entre el Ministerio de Trabajo con la patronal de Fate y los delegados del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), desde el gremio emitieron una declaración en la que denunciaron a la empresa por incumplir la conciliación obligatoria y el pago de sueldos adeudados a los trabajadores.

Según el planteo sindical, la firma no acató una resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que ordenaba abonar los salarios caídos. Los trabajadores de la empresa rechazaron las acusaciones empresarias sobre un supuesto incumplimiento de la conciliación obligatoria y remarcaron que se encuentran disponibles para "retomar las tareas" de inmediato. "Los trabajadores están en condiciones para poner la producción en funcionamiento a partir de mañana mismo", señalaron en el texto.

El conflicto no solo involucra a operarios de planta, sino también a empleados vinculados a servicios asociados como comedor, transporte, logística, seguridad y comercialización. Desde el gremio sostienen que son "cientos" los trabajadores que continúan reclamando la reapertura de la fábrica, en contraposición a la versión de la empresa.

En paralelo, el sindicato confirmó que impulsó medidas judiciales para garantizar el cobro de los haberes adeudados, entre ellas el pedido de embargo millonario. A su vez, informaron que un proyecto de Ley de Ocupación Temporal ingresó a la Legislatura bonaerense, lo que podría abrir una instancia alternativa para sostener la actividad productiva en caso de prolongarse la disputa.

Los trabajadores de Fate denuncian falta de controles en la empresa

En el comunicado, desde Fate denunciaron una "grave falta" de inspecciones al estado de la planta, por lo que solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires para constatar el estado de las instalaciones y de las maquinarias clave para la producción de neumáticos. También indicaron que la Autoridad Regulatoria Nuclear ya realizó inspecciones tras un requerimiento previo.

El sindicato advirtió que la ausencia de controles en un conflicto de esta magnitud resulta "inexplicable", en especial al considerar "la importancia estratégica de la industria del neumático" para el transporte de carga y pasajeros en el país. En esa línea, alertaron sobre el impacto que podría tener un eventual desmantelamiento de la empresa.

Asimismo, solicitaron una reunión con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para abordar la situación y buscar una salida al conflicto. Desde el gremio consideran que la gravedad del caso requiere la intervención directa de las máximas autoridades provinciales.

Finalmente, cuestionaron con dureza a la conducción empresarial, encabezada por Javier Madanés Quintanilla, a quien acusaron de ejercer una "asfixia económica" sobre los trabajadores para forzar desvinculaciones. En ese marco, remarcaron que el sindicato "continuará impulsando acciones en defensa de los puestos de trabajo" y del "rol estratégico de la producción de neumáticos en la Argentina".

"Como Sindicato Nacional de Neumáticos, velamos no sólo por el bienestar de los trabajadores dentro de la producción de neumáticos, sino que también es nuestra obligación el alertar ante situaciones tan graves como esta. Y actuamos en consecuencia, defendiendo siempre los intereses de todo el pueblo argentino", concluyeron al final del texto.