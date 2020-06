Rodriguez Saá, sobre el caso Vicentin: “Hay que pensar en una empresa federativa”

El senador nacional Adolfo Rodriguez Saá, aseguró que ante la problemática planteada con la cerealera Vicentin se debe dar “una solución”, pensando en “una empresa federativa”, tras la propuesta de expropiación a partir de $18.182 millones que el Banco de la Nación Argentina (BNA) le reclama a la agroexportadora.

“El problema existe hay que darle una solución, creo que hay que pensar en algo así como una empresa federativa que le imprima la voluntad, y la energía de las cooperativas”, consideró el legislador, durante una reunión virtual que mantuvo como Presidente de la Comisión de Agricultura con productores de la Fundación Barbechando, para establecer una agenda en común sobre los temas del sector.

Sobre el conflicto de la exportadora, el senador Rodríguez Saá se planteó si “nos vamos a dividir o vamos a buscar el camino de la solución”, y seguidamente dijo: “Debe ser una empresa en la que participen las cooperativas, el estado provincial de Santa Fe, los productores y los bancos acreedores”.

Asimismo, consideró que “el Estado Nacional debe imponer un equilibrio, porque cada sector pretenderá imponerse sobre el otro”. Rodriguez Saá, además, sostuvo que “la energía enorme de esta empresa no la debemos perder”, y se debe canalizar a través de una empresa federativa.

Luego consideró que tenemos alcanzar el “bienestar de la Argentina”, y además “encontrar la forma de saldar la situación” que atraviesa Vicentin, aclarando que “tampoco se pueden llevar 18 mil millones del banco Nación y no pagar”. Al respecto, sobre el crédito millonario indicó no puede ser que “me lo llevo hoy y declaro la cesación de pagos, eso no es así”.

El legislador del bloque del Frente de Todos, precisó que se está esperando que se envíe el proyecto de ley que está elaborando el Poder Ejecutivo, y propuso poner “luz de esperanza” al sostener que si se logra un “consenso en el que participen productores y el estado de Santa Fe sería interesante”. Advirtió, además, que “si lo politizamos al máximo no sería el mejor camino”. Rodríguez Saá, habló sobre el caso Vicentin en el marco de una reunión virtual que mantuvo como Presidente de la Comisión de Agricultura con productores de la Fundación Barbechando, para establecer una agenda en común sobre los temas del Sector.