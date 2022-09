Esteban Bullrich publicó un desgarrador mensaje antes de ser internado: "Estoy indefenso"

Se filtró un doloroso mensaje que Esteban Bullrich escribió antes de ser internado en terapia intensiva tras su recaída por la ELA.

Esteban Bullrich publicó un desgarrador mensaje en sus redes sociales justo unas horas antes de ser internado en terapia intensiva por un cuadro de dificultad respiratoria, desencadenado por la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) que le fue diagnosticada en 2021.

El Director Médico, Fernando Iúdica, y el Jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos, Pablo Pratesi, profesionales del Hospital Universitario Austral, anunciaron que Bullrich había sido ingresado a terapia intensiva "para realizarle una traqueotomía percutánea e iniciar ventilación mecánica". "La familia solicita, como siempre, que los acompañen con sus oraciones. En función de su evolución, se evaluará la emisión de un nuevo parte médico", escribieron en un comunicado.

Antes de ser ingresado a terapia, el dirigente de Juntos por el Cambio (JxC) repitió el ritual que hace a diario en su cuenta de Instagram y compartió una frase esperanzadora con sus seguidores: “Rezo porque estoy indefenso. Porque me surge la necesidad despierto o dormido. No lo cambia a Dios. Me cambia a mí", publicó Bullrich, citando un texto del autor inglés Clive Staples Lewis.

El posteo se llenó de frases de apoyo y cariño para Esteban por parte de miles de usuarios, quienes le dejaron mensajes como "rezo por vos, Esteban", "cuánta admiración por usted", "te queremos, no aflojes los brazos" y "estamos junto a tu corazón y oraciones". Días atrás, el exdirigente también había compartido la frase de León Tolstoi: “Los dos más poderosos guerreros son el tiempo y la paciencia".

La lucha de Esteban Bullrich por la ELA

A mediados de 2021, Esteban Bullrich anunció que sufre ELA, una enfermedad neurológica degenerativa potencialmente mortal que provoca la pérdida de fuerza muscular y de la coordinación, llegando a afectar a distintas áreas y órganos del cuerpo. Al poco tiempo de anunciar su diagnóstico, Esteban decidió abandonar su banca en el Congreso para evitar situaciones de estrés, dedicarse de lleno a disfrutar de su familia y usar sus energías para concientizar sobre el ELA.

El presidente Alberto Fernández le envió un cálido saludo vía Twitter al enterarse de su internación: "Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. ¡Fuerza Esteban! Te he conocido y tratado. Sé de tu valía como ser humano. Siempre valoré tu vocación por superar diferencias para trabajar por una mejor Argentina. Hoy, en la lucha que estás dando, debés saber que estoy a tu lado. Te deseo una pronta recuperación. Te acompaño con todo mi afecto y también a tu familia".