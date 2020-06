La flamante subsecretaria de Asuntos Penitenciarios, desde donde intervendrá al SPF, María Laura Garrigós de Rébori, aseguró que colaborará con el juez Federico Villena en la causa de espionaje ilegal que se realizó durante el gobierno de Mauricio Macri y apuntó sobre los desafíos que enfrentará para que el SPF se adecué al siglo XXI ya que existen reglamentos dentro del servicio que “son inconstitucionales”.



“Lo primero que vamos a hacer es garantizarle al juez Villena que cuenta con la colaboración del Servicio Penitenciario para todo lo que requiera. Vamos a establecer una vía rápida para enviarle la información al juez en la investigación de espionaje”, afirmó la ex jueza en diálogo con El Destape Radio.

Por otra parte, Garrigós habló sobre su nuevo rol como interventora del SPGF, a lo cual, aseveró que “el Presidente sabe como yo todo lo que hay que hacer en el Servicio Penitenciario” y aclaró que “el tema no es lo que hay que hacer sino las limitaciones que hay”.

“No es tan fácil cambiar estructuras tan consolidadas. Hay que cambiar cabezas. Hay reglamentos del Servicio Penitenciario que han sido declarados inconstitucionales y hay que cambiarlos”, alertó.

En ese sentido, la interventora advirtió que “si hay causas judiciales que involucran personal penitenciario hay que tomar medidas administrativas y hacer sumarios” y apuntó que “hay que adecuar el funcionamiento y la estructura del Servicio Penitenciario a los estándares que define Naciones Unidas”.

Sobre la situación actual del SPF, la ex funcionaria judicial detalló que “ahora hay 11.000 presos, se bajó mucho durante la pandemia. Eso desinfló un poco la olla a presión”, a lo cual, estimó que luego de que finalice la cuarentena “es posible que haya un pico de delitos contra la propiedad por la situación económica”.

En ese sentido, Garrigós apuntó que “las instalaciones sanitarias del Servicio Penitenciario no son suficientes”. Ante este panorama, la interventora aseveró: “El Presidente me ha dado total libertad y me ha asegurado que cuento con todo su apoyo para reformar el Sistema Penitenciario y adecuarlo al siglo XXI”.