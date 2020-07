Jorge Lanata, en defensa preventiva: "Quieren periodistas presos"

Las investigaciones en la causa por las escuchas ilegales M mantiene su curso y ya hay varios políticos que fueron llevados a prestar declaración ante el juez Federico Villena. En el medio se empezaron a vislumbrar presuntos vínculos con periodistas y operadores. Al respecto, Jorge Lanata ya abrió el paraguas y dijo que "quieren periodistas presos"

Un rato después de que Marcelo Longobardi adelantara que podría "haber periodistas presos", Jorge Lanata cruzó a Alberto Fernández, culpó al Gobierno y sostuvo que "lo primero que hace un gobierno es prohibir la prensa".

En la charla con Diego Leuco en TN, Lanata añadió que existe "un tribunal de la venganza" y volvió a cargar las tintas contra Cristina Kirchner a quien acusó de "estar gobernando" y sostuvo que "el poder" de la ex mandatara "es cada vez mayor".

Por otro lado, en la insólita defensa, Lanata esbozó una "clase" de periodismo y dijo: "Todo el que te cuenta algo lo hace por un motivo ¿Qué tenes que hacer? Chequear si es cierto, tres fuentes distintas. A veces se puede tres y a veces no. Lo hacés para que no "te opere"". Además, agregó: "yo, cada vez que me equivoco lo digo al aire". Por otro lado, aseguró que el trabajo "es hablar con todos, incluso con servicios de inteligencia".

En este mismo sentido, Lanata después apuntó contra el Juez de la causa, Federico Villena, al decir que tenía el mismo accionar que "la causa de Dolores", es decir la causa del abogado trucho Marcelo D'Alessio. Por otro lado -mientras el graph en pantalla hablaba de una presunta detención a Luis Majul-, el periodista macrista insistió: "Los chorros están sueltos y se están tomando venganza"

