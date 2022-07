Espionaje ilegal: los camaristas Hornos y Borinsky ratificaron la tesis del cuentapropismo

Hornos y Borinsky, los dos visitantes de Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, y el juez Javier Carbajo, designado por el expresidente, rechazaron un recurso de CFK y validaron la tesis del cuentapropismo en una megacausa de espionaje. Los alcances de una nueva resolución escandalosa que favorece al referente del PRO.

Los camaristas de Casación Mariano Borinky y Gustavo Hornos, los dos visitantes de Mauricio Macri en la Quinta de Olivos, validaron la tesis del cuentapropismo en una megacausa de espionaje ilegal al rechazar este lunes un recurso de CFK. Junto a ellos votó el juez Javier Carbajo, nombrado en la máxima instancia penal del país por el expresidente. La insólita ratificación de esta teoría beneficia a 28 personas entre los que se destacan el exjefe de la AFI macrista, Gustavo Arribas, y el exjerarca de la agencia, Juan Sebastián De Stéfano. Es una resolución a la medida de Macri.

“Al Partido Judicial ya no le queda ni una pizca de vergüenza. Macri ya no solo es salvado por jueces partidarios y parciales: ahora directamente interviene en sus causas un juez que admitió ser su amigo. Un juez que hace un año se excusaba de intervenir en las causas de Macri ‘por razones de decoro’, pero que ahora se ve que ya perdió hasta el decoro”, afirmó el ministro de Justicia, Martín Soria, a El Destape.

Doble revés

Las víctimas del espionaje ilegal macrista recibieron un doble revés este lunes, en el que los tribunales de Comodoro Py desplegaron la impunidad que los caracteriza:

Por un lado, la sala IV de Casación quedó conformada con Hornos, Borinsky y Carbajo para revisar la megacausa de los Super Mario Bros , un caso de espionaje ilegal que involucra a la AFI cambiemita que se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora –donde se dictaron 38 procesamientos- y fue traspasado a Comodoro Py para ser desarticulado –solo quedaron 10 personas procesadas-. Borinsky y Carbajo venían interviniendo en este expediente con la camarista Ángela Ledesma, quien fallaba en minoría. Borinsky incluso fue recusado por los querellantes pero él mismo rechazó su recusación y luego la Corte lo blindó. Ahora, a partir de este lunes, Hornos reemplazará a Ledesma en la revisión de esta pesquisa de alto impacto político, que tiene entre sus víctimas a dirigentes políticos (desde CFK a Horacio Rodríguez Larreta) así como líderes sociales, sindicales, empresarios, periodistas y presos políticos. Recientemente, Hornos y Borinsky fueron sobreseídos por Comodoro Py sin ser investigados en el caso Operación Olivos que reveló El Destape.



, un caso de espionaje ilegal que involucra a la AFI cambiemita que se inició en los tribunales federales de Lomas de Zamora –donde se dictaron 38 procesamientos- y fue traspasado a Comodoro Py para ser desarticulado –solo quedaron 10 personas procesadas-. en la revisión de esta pesquisa de alto impacto político, que tiene entre sus víctimas a dirigentes políticos (desde CFK a Horacio Rodríguez Larreta) así como líderes sociales, sindicales, empresarios, periodistas y presos políticos. Recientemente, Hornos y Borinsky fueron sobreseídos por Comodoro Py sin ser investigados en el caso Operación Olivos que reveló Por otro lado, Hornos, Borinsky y Carbajo, tras legitimarse al frente de la revisión del caso, ratificaron la tesis del cuentapropismo con la que Comodoro Py volteó la megacausa de los Super Mario Bros. Los tres camarista beneficiaron a Macri y su entorno al rechazar los recursos que presentaron CFK y otras víctimas.

“Hace un año atrás, los jueces Hornos y Borinsky intentaban justificar sus reuniones clandestinas con Macri diciendo que no estaban armando causas, sino que tenían una relación personal. Hoy, esos mismos jueces intervienen en una causa en dónde uno de los denunciados es el propio Macri, violando groseramente el artículo 55 del Código Procesal Penal, que les prohíbe a esos magistrados intervenir en expedientes donde tengan relación con alguna de las partes”, explicó Soria a El Destape. “Es evidente que no solo incumplieron con sus deberes cuando fueron a escondidas a Olivos a hacer de mayordomos de Macri, ahora sin ningún descaro también intervienen en causas donde se investiga al ex presidente. En cualquiera de los dos casos, el Consejo de la Magistratura debería investigarlos y sancionarlos. Pero no lo hará, porque la Corte Suprema, con el apoyo parlamentario de Juntos por el Cambio, paralizaron ese órgano”, agregó el funcionario nacional, que impulsó una de las denuncias penales contra estos magistrados.

Vía libre al cuentapropismo

En plena crisis por la renuncia del ministro Martín Guzmán, los jueces Hornos, Borinsky y Carbajo ratificaron la tesis del cuentapropismo con la que se hirió de muerte a una megacausa de espionaje ilegal que podía llegar a comprometer a Macri (fue espiada por la AFI hasta su hermana, Florencia Macri).

La causa se había iniciado en los tribunales de Lomas de Zamora y pasó a Comodoro Py por decisión de Borinsky y Carbajo –con la disidencia de Ledesma-. Entonces tenía 38 personas procesadas. Pero con el cambio de jurisdicción, esos procesamientos fueron revisados por la Cámara Federfal porteña. Allí nació la tesis del cuentapropismo, que fue dictada el 21 de diciembre del año pasado por otros dos jueces nombrados por Macri: Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens. El primero fue puesto a dedo por el expresidente en la instancia revisora de Comodoro Py. El segundo, que fue nombrado por concurso, fue denunciado penalmente por visitar al entonces jefe de Estado en la Quinta de Olivos (esa denuncia recientemente fue archivada).

Bertuzzi y Llorens sostuvieron en su teoría del cuentapropismo que no existió una asociación ilícita: “Más que a un único grupo cohesionado, con estructura y metas claras, la prueba acumulada hasta ahora nos enfrenta con una situación en la que primaba un desorden que era aprovechado para llevar adelante planes delictivos puntuales. Veremos así que algunos de los imputados realizaban las tareas investigadas en razón de órdenes de algún superior, motivaciones personales o pedidos de terceros ajenos a los organismos de inteligencia”, señalaron.

Los dos jueces porteños designados por Macri beneficiaron a 28 personas –mantuvieron 10 procesamientos-. Entre los favorecidos por este fallo se encuentran el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas, íntimo amigo del expresidente; el ex Nº 3 de la agencia, Juan De Stéfano (exdirector de Asuntos Jurídicos); el extitular del SPF, Emiliano Blanco; el exagente de AFI y exempleado del juzgado de Claudio Bonadío, Bernardo Miguens; y la exempleada de la Casa Rosada que trabajaba en la Oficina de Documentación Presidencia, Susana Martinengo.

Distinta suerte corrieron otros 10 imputados. Se trata de la exsubdirectora de la AFI, Silvia Majdalani, y el grupo de espías que integraba el grupo de chat “Súper Mario Bros”. Si bien se les dictó la falta de mérito en lo que hace a la asociación ilícita (así se cortó la cadena de mando), los jueces avanzaron contra la exseñora 8 por “abuso de autoridad” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público". A los 9 espías restantes se les achacó la realización de tareas ilegales de inteligencia. Pero no en el marco de un plan más amplio.

El abogado de CFK, Carlos Beraldi, interpuso un recurso de Casación para intentar revertir esa resolución escandalosa de la cámara porteña. Pero le fue denegada. Entonces presentó una queja ante el máximo tribunal penal del país, que es lo que analizaron Hornos, Borinsky y Carbajo. ¿Qué sostuvieron estos tres jueces? Apelaron a una excusa formal para cerrarle la vía de la queja a CFK. “La resolución contra la cual se interpone la presente vía de hecho no se encuentra contemplada entre aquellas resoluciones previstas en el artículo 457 del C.P.P.N., ya que no se trata de una sentencia definitiva o equiparable a tal”. Para Hornos, Borinsky y Carbajo, Beraldi “no alcanzó a demostrar el agravio actual de tardía o imposible reparación ulterior que le genera la decisión dictada por el a quo, que permita equipararla a definitiva a los efectos de habilitar la intervención de esta Cámara”.

Así las cosas, no hicieron lugar “a la queja interpuesta por el doctor Carlos Beraldi, en el carácter invocado, con costas en la instancia”.

Hornos y Borinsky

“Se integra esta Sala IV, conforme lo establecido por la Acordada 6/21 de la Cámara Federal de Casación Penal por los señores jueces Mariano Hernán Borinsky –Presidente-, Javier Carbajo y Gustavo M. Hornos, con el objeto de resolver en la presente causa FLP 14149/2020/135”. Así comienza la resolución con la que este lunes la Casación ratificó la tesis del cuentapropismo.

De esta forma, se legitimó a Hornos en la revisión del caso. En 2021 Hornos era presidente de la Casación por lo que su lugar en la sala IV había sido ocupado por Ángela Ledesma, quien no votaba de acuerdo a los intereses de Cambiemos. Pero quedaba en minoría frente a Borinsky y Carbajo. Este año Hornos volvió a la sala IV. Y ahora decidió intervenir en esta megacausa de espionaje ilegal a pesar de haber reconocido ante sus pares que mantenía una “relación social” con Macri (además de haberlo visitado tanto en la Quinta de Olivos como en Casa Rosada). Con la resolución de este lunes, uno de los favorecidos fue justamente el expresidente.

Esta decisión de Hornos puede servir como antecedente para el caso de la Obra Pública Vial ya que será justamente la sala IV la encargada de revisar lo que resuelva el TOF 2 en el juicio contra CFK.

Tanto Hornos como Borinsky fueron denunciados penalmente y ante el Consejo de la Magistratura luego de que El Destape revelara que ambos visitaron a Macri en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada antes y después de que firmaran resoluciones contra dirigentes kirchneristas en causas de persecución. Un caso paradigmático que refleja ese accionar fue el de Memorándum con Irán.

Tal como publicó este medio, Borinsky registró 16 ingresos a Olivos. Hornos 2 a Olivos y al menos 6 a la Casa Rosada. Ambos fueron denunciados penalmente junto a Macri pero recientemente los 3 fueron beneficiados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi, quien los sobreseyó sin investigar las visitas.

La decisión de Martínez de Giorgi en Operación Olivos fue apelada por la fiscal Alejandra Mangano pero el fiscal interino ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, designado por otro interino, el procurador Eduardo Casal, desistió de impulsar el caso. Eso dejó firmes los sobreseimientos de Macri, Borinsky y Hornos que se dictaron sin investigar esas reuniones. Por ejemplo, el juez de primera no revisó los registros de acceso a la quinta de Olivos, más de 7.000 archivos que el propio Macri dispuso que se hicieran de forma digital y donde constan las 16 visitas de Borinsky y las 2 de Hornos (que se suman a 6 a la Casa Rosada). Martínez Di Giorgi limitó la pesquisa a un puñado de planillas hechas a mano y que son en su mayoría de ingresos a la Casa Rosada.

No solo los documentos oficiales a los que accedió El Destape desmienten a Martínez de Giorgi. Los propios protagonistas reconocieron las visitas que para el juez, en su mayoría fueron “inexistentes”:

Borinsky fue consultado por El Destape en abril del año pasado, apenas publicada la Operación Olivos y confirmó que concurrió a la residencia presidencial a jugar al paddle. “Pero no tantas veces”, buscó defenderse.



Macri, al ser consultado en una entrevista con TN respecto a las visitas de Borinsky a la Quinta de Olivos, respondió: “Fue un juez que arrancó porque tenía un compromiso con el Código Penal, hizo una propuesta muy buena, y fue a jugar al tenis, varias veces conmigo, porque teníamos amigos en común”.



En febrero del año pasado, al ser interpelado por sus pares por sus visitas a Casa Rosada, Hornos, que era presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, dijo que mantiene una relación social con Macri de hace años y que tuvo diálogos con él sobre variados temas judiciales pero no sobre fallos puntuales.

Pero el fiscal Agüero Iturbe, en un dictamen corporativo, sostuvo que no hay que investigar más la Operación Olivos porque “no arribaríamos a ningún puerto y solo profundizaríamos la ya esmerilada dignidad del Poder Judicial”. Sic.

La resolución de este lunes, en la que Hornos y Borinsky favorecieron a Macri, evidencia que siempre se puede esmerilar la dignidad del Poder Judicial un poco más. Por cierto, la megacausa de espionaje en la que quedó vigente la tesis del cuentapropismo es investigada en primera instancia por Martínez de Giorgi.