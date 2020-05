Espionaje, fuga y medios: el Senado activa proyectos de alto impacto político y judicial

El Senado tiene pautado activar esta semana una serie de proyectos de fuerte impacto político y judicial. La agenda que se desprende del boletín de reuniones de comisiones de la Cámara Alta incluye para el martes temas de espionaje y fuga de capitales y para el miércoles otros vinculados a la Ley de Medios y al encubrimiento del atentado a la AMIA. Un temario de alto voltaje.

Tal como pudo saber El Destape, entre los temas a tratar en distintas comisiones figuran: el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó Mauricio Macri para traspasar apenas asumió la estratégica oficina de escuchas del Ministerio Público Fiscal a la Corte Suprema de Justicia; la designación de la Defensora del Público de la Ley Servicios de Comunicación Audiovisual; en la Bicameral de Deuda Externa se intentará impulsar un pedido para conocer en detalle quiénes fugaron los U$S 86.000 millones que precisó el BCRA; y también se espera que exponga el exsenador radical Mario Cimadevilla, quien fuera titular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA entre 2016 y 2018. El dirigente de la UCR denunció aprietes del macrismo y el último fin de semana El Cohete a la Luna reveló un audio donde se escucha a la exvicepresidenta, Gabriela Michetti, exigiéndole explicaciones por no "proteger" a uno de los exfiscales acusados de encubrir el acto terrorista.

El temario

Tal como se desprende del boletín de reuniones de comisiones N° 18/20, actualizado al 22 de mayo a las 21.45, el martes se reunirán tres comisiones: la Bicameral permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación; la de Economías Regionales, Economía Social, Micro, Pequeña y Mediana Empresa; y la Bicameral de Trámite Legislativo.

En la primera de ellas, convocada a las 11 de la mañana y de forma virtual, es de esperar que se trate, tal como publicó este medio, un requerimiento por el que se le pide al Banco Central que informe en detalle a la comisión quiénes fugaron los miles de millones de dólares que ingresaron por una ventanilla del sistema financiero durante el gobierno macrista y salieron por otra. Se trata de una presentación de doce senadores del Frente de Todos y aliados, encabezados por Oscar Parrilli y María de los Ángeles Sacnun, que requieren al presidente de la bicameral, José Mayans, que gire el pedido al BCRA con el objetivo de que la entidad rectora brinde los detalles que alimentaron su esclarecedor reporte “Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos, 2015-2019”: piden información sobre operaciones, nombres de personas físicas y jurídicas, fechas, montos, motivos y demás datos que permitan analizar en profundidad cómo se produjo la fuga de capitales del sistema financiero desde que asumió Macri hasta que dejó el poder.

Los senadores que impulsan el requerimiento buscan investigar en profundidad “las posibles responsabilidades de los funcionarios actuantes sobre las medidas o disposiciones adoptadas” desde el Estado que facilitaron esa fuga así como la de “instituciones bancarias o financieras”. También quieren poner el foco en los operadores del “mercado cambiario y de valores”. La mira está puesta en quienes “hayan tenido la intención de obtener un beneficio económico para sí o para perjudicar a un tercero”.

El mismo 26 de mayo pero siete horas más tarde, a las 18, está pautado que se reúna la Bicameral de Trámite Legislativo. Entre los siete DNU a tratar figura el Nº 256/2015, del 24 de diciembre de 2015 por el cual Mauricio Macri traspasó la estratégica oficina de escuchas de la Procuración General de la Nación –entonces a cargo de Alejandra Gils Carbó- a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Fue uno de los primeros DNU que rubricó el entonces jefe de Estado. Tras el cambio de administradores, sucedieron una serie de sospechosas filtraciones de escuchas que tuvieron como víctima a la actual vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

Otro de los DNU a tratar es el que estableció que el órgano que tuvo a su cargo las escuchas, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJuDeCO) del Poder Judicial de la Nación, estuviera a cargo de dos jueces penales con rango de juez de cámara. ¿Podrían cambiar las autoridades de esa dirección? Durante el macrismo no faltaron quienes denunciaron que la DAJuDeCO se convirtió en una especie de miniSIDE.

El miércoles no será una jornada más tranquila.

A las 11 está convocada la comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual, las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización. En el temario del día figura la designación de la periodista Miriam Lewin para el cargo de Defensora del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, cargo de poco “cartel” y mucha importancia, que estrenó Cynthia Ottaviano en 2012, luego de ser votada por unanimidad por la bicameral y casi dos tercios de cada cámara. A los cuatro años, tras terminar el mandato de Ottaviano, la bicameral comandada por el macrismo le otorgó "actos conservatorios" a una directora del equipo de la Defensoría y en 2018 terminó interviniendo la institución. En la reunión de comisión, a su vez, se propondrán este miércoles los candidatos para ocupar el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RAT SE) y del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).

También el 27 de mayo, pero a las 16, se reunirá de manera virtual la comisión de Justicia y Asuntos Penales. De acuerdo al boletín, está prevista la exposición del exsenador radical Mario Cimadevilla, extitular de la Unidad Especial de Investigación del Atentado a la AMIA entre 2016 y 2018. Cimadevilla denunció que el macrismo, a través del ministro de Justicia Germán Garavano, buscó encubrir el encubrimiento de la voladura de la mutual judía. El exlegislador por la UCR grabó a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti cuando le pidió protección para el ex fiscal José Barbaccia, acusado en el juicio. “Escuchame una cosa. Estoy acá enterándome de que fue muy mal la indagatoria de José, y que el tema pasó por vos pero que no estás actuando como nos dijiste. ¿Me podés explicar?”, se le escucha decir a Michetti. La exposición de Cimadevilla genera mucha expectativa en la Cámara Alta.

Además de estos temas “pueden ingresar otros”, adelantaron fuentes parlamentarias. Si bien no figura en el boletín, se estima que podría abordarse esta semana, en la comisión bicameral Revisora de Cuentas, el escándalo del Correogate, esto es, la condonación de una deuda millonaria que Mauricio Macri como Presidente quiso otorgar a su familia en detrimento del Estado en el caso del Correo Argentino, maniobra que no llegó a concretarse porque la fiscala general, Gabriela Boquín, emitió un dictamen que la dejó al descubierto. Ese dictamen motivó la apertura de una causa penal que avanza lentamente en los tribunales de Comodoro Py.

A la luz del temario que se proyecta para esta semana, el oficialismo en el Senado decidió retomar una agenda de alto impacto político y judicial que había quedado suspendida por el impacto de la pandemia.