Espionaje a periodistas: fiscala analiza las pruebas y el pedido de indagatoria a los jefes de la AFI macrista

La causa judicial por el espionaje ilegal a 403 periodistas durante el Gobierno de Mauricio Macri da sus primeros pasos. El juez Marcelo Martínez de Giorgi recibió la denuncia y delegó la investigación en la fiscala Paloma Ochoa, que comenzó a analizar la documentación que presentó junto a la denuncia del caso Cristina Caamaño, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).

Tal como informó El Destape, el viernes pasado Caamaño radicó una denuncia contra Macri y sus jefes de inteligencia, Arribas y Silvia Majdalani, a partir de documentos encontrados en una de las tantas cajas fuertes que hay en la casa de los espías. Allí quedó constancia del espionaje ilegal a 403 periodistas acreditados para la cobertura del G20 a fines de 2018 junto a 28 fichas de académicos y otras 59 vinculadas a la 11 Conferencia Ministerial de la OMC del 2017 y la infiltración en actividades del Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS).

La fiscala Ochoa analiza en estas horas la abundante documentación que aportó la actual intervención de la AFI. Entre ella, tres sobres rotulados como “2017”, “Periodistas G20” y “Varios”, que contenían las fichas de los periodistas con la información que se recabó de cada uno y la clasificación bajo el sistema de semáforo para medir su peligrosidad. Ante el hallazgo, que fue en enero, en la AFI se activó el protocolo que incluye la certificación por escribano de lo encontrado junto a dos testigos, se fajó la caja fuerte que contenía la documentación y se garantizó la cadena de custodia de esos papeles de inteligencia ilegal hasta su llegada a sede judicial.

La denuncia es por “producción de inteligencia ilegal” y remarca que la responsabilidad directa de estas maniobras es del ex señor 5, Arribas, y la ex señora 8, Majdalani. La final, de Macri, que según marca la ley es el “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de Inteligencia Nacional”. La interventora Caamaño pidió que se cite a los 3 a declaración indagatoria junto a los agentes destinados a esta tarea ilegal.

“Siempre con posturas contra el Gobierno”. “Se opone fuertemente al kirchnerismo”. “Hay una (foto) con Estela de Carlotto”. “Se destaca que en FB la única pagina de políticos a la que le dio ‘Me Gusta’ es a la de Laura Alonso”. “Utiliza las redes como herramienta de viralización de contenidos feminista”. “En las elecciones presidenciales de 2015 apoyó a Cambiemos”. Estas frases figuran en algunas de las fichas de 403 periodistas que fueron espiados de manera ilegal por la AFI macrista, listado que fue publicado por El Destape.

En la denuncia, la interventora Caamaño subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.