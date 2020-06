Los 403 periodistas espiados por la AFI de Macri y Arribas: quiénes son y qué buscaban los espías

El gobierno de Mauricio Macri realizó tareas de inteligencia ilegales sobre 403 periodistas, camarógrafos y fotógrafos que se habían acreditado para cubrir el G20 a finales de 2018. Los documentos, a los que accedió El Destape, revelan que se hizo inteligencia prohibida sobre todos los acreditados a ese evento y se los identificó según sus ideas políticas y sindicales, su cercanía al gobierno de Macri o al kirchnerismo, su militancia feminista, sus creencias religiosas e incluso se registraron cuestiones de la vida personal. Figuran desde Marcelo Longobardi y Román Lejtman, a quienes señalan como cercanos al macrismo, a técnicos sobre los que se llama la atención por tener publicaciones en sus redes “Siempre con posturas contra el Gobierno” o “Abiertamente kirchnerista”. Los espías también resaltaron a las periodistas que tenían militancia feminista y aquellos con participación sindical.

Estas tareas de inteligencia ilegales se hicieron desde de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en connivencia con la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La documentación la encontró la actual interventora de la AFI Cristina Caamaño, que realizó una denuncia judicial donde subrayó que “si un periodista es o no opositor del gobierno de turno no influye en lo más mínimo respecto a las condiciones de seguridad que debían brindarse desde el Estado nacional para llevar a cabo un evento internacional de la envergadura del G-20. Lo mismo respecto a si el periodista publica o no fotos de sus viajes en Instagram o a quien sigue en Twitter, o si milita en el movimiento social ‘Ni Una Menos’”.

Las fichas de los 403 espiados indican que los agentes de inteligencia bucearon en “fuentes abiertas”, es decir, redes sociales como Twitter, Instagram y Facebook, y que hicieron un breve trabajo de googleo de cada uno. Luego los clasificaron con el sistema de semáforo, en verde, amarillo y rojo, según su potencial peligrosidad. Parece algo torpe y menor pero no lo es, ya que viola expresamente la Ley de Inteligencia Nacional cuyo artículo artículo 4 inciso 2 establece que está prohibido “obtener información, producir inteligencia o almacenar datos sobre personas, por el solo hecho de su raza, fe religiosa, acciones privadas, u opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales, culturales o laborales, así como por la actividad lícita que desarrollen en cualquier esfera de acción”.

El Destape publica en esta edición el listado completo de los espiados, algunas fichas confeccionadas por la AFI y textuales referidos a muchos de ellos. Para esto, se tomó la precaución de que nada de lo que se publique incluya datos personales, íntimos o que pongan en riesgo la integridad de los espiados. Sería vulnerarlos por duplicado. La información que reunió la AFI y que hoy publica este medio se obtuvo por fuentes abiertas, por lo que es posible reproducirla. Lo que fue ilegal, y da importancia a esta publicación, es que lo hiciera la casa de los espías, que lo tiene terminantemente prohibido.

Hay 57 trabajadores del grupo Clarín espiados y eso sin contar a Longobardi, que se acreditó por la CNN en español y no por Radio Mitre. Sobre Longobardi, al que rotularon con verde, los espías de Macri anotaron que “Manifiesta una postura cercana al oficialismo”. Chocolate por la noticia. Será interesante saber que opina ahora de Macri cuando sepa que fue uno de los espiados de manera ilegal.

La de Lejtman, que por entonces conducía la primera mañana de Radio Nacional, dice: “Maneja una linea de pensamiento muy alineada con la del gobierno. Es muy crítico de la gestión de Cristina Fernández de Kirchner”. Nadie puede decir que los espías no sean perspicaces. Le pusieron verde. Radio Nacional envió otros 7 periodistas, todos espiados. De uno de ellos, Gerardo Mazzochi, anotaron que “Una de las personas a las que más efectúa réplicas de contenido es Danta López Foresi (periodista muy vinculado con el kirchnerismo, ex panelista invitado del programa 678)”. También que “suele postear datos y opiniones negativas contra el gobierno” y concluyeron “Basados en los posteos originales de Mazzochi, notamos que su postura política está muy alejada del oficialismo”.

De Infobae espiaron a 21 trabajadores. De un fotógrafo de Infobae, Adrián Escandar, los espías resaltaron que tenía una “Postura política crítica” del gobierno de Macri, que “Comparte publicaciones de los trabajadores de TELAM, Evo Morales y varios diputados y periodistas afines al kirchnerismo" y que “En Facebook se pronuncio en contra de Bolsonaro y pidio la liberacion de Lula”. Lo rotularon con amarillo. Al fotógrafo Javier Turron Negri y el camarógrafo Nicolás Aboaf, también de Infobae, los identificaron como kirchneristas y también los pusieron en amarillo.

La Nación acreditó 30 trabajadores entre periodistas y fotógrafos. Todos fueron espiados. Del fotógrafo Santiago Hafford pusieron que “en FB se observa que sigue varias paginas opositoras y afines al kirchnerismo” pero lo dejaron en verte. Lo más notable es lo que los espías anotaron de Claudio Jacquelin: “Se destaca que en FB la unica pagina de politicos a la que le dio ‘me gusta’ es a la de Laura Alonso”. Verde también.

De El Cronista fueron espiadas 12 personas. Entre ellas Noelia Barral Grigera, de quien anotaron que es coautora de una biografía de Nicolás Caputo y que “Tiene una postura lejana al gobierno. Es bastante moderada en sus menciones”. De María Cristina Iglesia reportaron: “En FB muestra su costado familiar. Por el contenido que comparte en ambas redes sociales, podemos afirmar que la periodista se opone al gobierno de Cambiemos”. Igual las dejaron en verde.

Algunos de los nombres y anotaciones más llamativas y, vale insistir, ilegales, son las siguientes:

- Damián Dopacio, de Noticias Argentinas, “podemos inferir que se opone al gobierno de Cambiemos”.

- Mariano Sánchez Pellegrino, de Noticias Argentinas, “Forma parte de SIPREBA”, sindicato de periodistas

- Adrián Escadar, de Infobae, ¨Comparte publicaciones de los trabajadores de TELAM, Evo Morales y varios diputados y periodistas afines al kirchnerismo”, “En Facebook se pronuncio en contra de Bolsonaro y pidio la liberacion de Lula”

- Tadeo Jones, de Revista Hola, “Tiene cuenta de TW pero no la usa desde abril. En sus ultimas publicaciones en esa red, difundia videos de otros usuarios mostrando la represion policial tras los disturbios ocurridos en diciembre del año pasado, mientras se aprobaba la Reforma Previsional del Congreso”

- Hugo Villalobos, de Noticias Argentinas, ¨Nacido en Chile, reside en Argentina desde 1973”, “Por lo relevado en su TW, podemos afirmar que Villalobos se opone fervientemente al kirchnerismo”

- Leandro Querido, de Radio Nacional, “ha compartido algunas peticiones que firmo en el sitio change.org, como por ejemplo un pedido para que Zaffaroni sea removido del cargo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos”

- Dolores Cardoner, de Canal 9, “Fue una de las más de 400 periodistas y comunicadoras que firmaron la carta pública por el #AbortoLegalYa”

- María Alejandra Corrales, TV Pública, “comparte contenido personal y cierto contenido referente a reclamos de los periodistas”

- Julián Norberto Amaro, de Radio Rivadavia, “Es delegado por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires en Radio Rivadavia”

- Juan Manuel Barca, de Iprofesional, “No se observan preferencias políticas”

- Gustavo Stempniewicz, de TN, “Está afiliado al SAT-AID (sindicato de televisión)”

- Maria Teresa Bo, de Al Jazeera, “Entrevistó a la ex presidente Cristina Fernández en El Calafate” y “Nieta de Armando Bo e hija de Víctor Bo”

- Gastón Soulages, de TV Pública, “Comparte información referida a conflictos gremiales en la TV Pública y los trabajadores de prensa”

- Leonardo Luis Montagna, Canal 26, “Se muestra crítico con el kirchnerismo y con Cambiemos”

- César Esteban Nenna, TV Pública, “Comparte material referido exclusivamente a reclamos gremiales” y “Es delegado y es muy activo en relación a las actividades sindicales”

- Marcelo Silvestro, de Perfil, “podemos inferir que es kirchnerista”

- Gustavo Garello, de Associated Press, “Se encontraron muchos posteos favorables al Gobierno”

- Marcelo Andrés Canónico, de TN, “Comparte posteos de fútbol y contenido anti K (ferviente anti kirchnerista)”

- Marcelo De Leo, de La Red, “No demuestra ideología política alguna”

- Nicolás Eisler, de La Política Online, “En su cuenta de FB no demuestra ideología política alguna”, “Su investigación sobre Fernando Niembro terminó con la renuncia a su candidatura a diputado por la Provincia de Buenos Aires. Entrevistó a Gabriela Michetti y Daniel Angelici”

- Ignacio Petunchi, de Ámbito Financiero, “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno” y “fue uno de los periodistas que recibieron balazos de goma durante los incidentes registrados en las afueras del Congreso durante la votación por la reforma previsional”

- Satiago Spaltro, de El Cronista, “se manifiesta en contra del gobierno”

- Agustín Milic, de CNN en español, “trabajó como cronista y movilero en el canal 360 TV (propiedad de Claudio Villarruel)”.

- Natasha Niebeskikwiat, de Clarín, ¨Es una periodista bastante cercana al oficialismo¨

- Lucas Bo, de El Destape, ¨Por lo observado en sus redes sociales (TW), Bo es opositor al gobierno y sus publicaciones siguen la linea editorial de El Destape”

- Adrián Alessandrelli, de Crónica TV, “En el año 2002 fue detenido tras ser denunciado por supuestas lesiones a un oficial de policía que, según un comunicado de CORREPI, golpeó a los trabajadores de Crónica que intentaban registrar cómo se reprimía a vendedores ambulantes y artesanos. Fue liberado horas después del hecho”.

- Noelia Barral Grigera, de El Cronista, “Es coautora del libro ‘El otro yo’, basado en una investigación a Nicolás Caputo”, “Tiene una postura lejana al gobierno. Es bastante moderada en sus menciones”, “Escribió un artículo (muy detallado) sobre el debate por la ley del aborto para la revista Anfibia”

- Jorge Martín Bidegaray, de Clarín, “se opone fuertemente al kirchnerismo”.

- Martín Ezequiel Di Natale, de Infobae, “muestra los detrás de escena (por ejemplo el brindis de fin de año con el presidente Mauricio Macri)”

- Carlos García Rawlins, de Reuters, “se encuentra fotografiando la caravana de inmigrantes de América Central hacia Estados Unidos”

- Sebastián Pani, de Associated Press, “también colabora para distintas organizaciones como Greenpeace” y “Forma parte del colectivo M.A.F.I.A.”

- Lucía Laura Merle, de Clarín, “utiliza las redes como herramienta de viralización de contenido feminista. Es muy activa en referencia a este tema”

- Fabián Marelli, de La Nación, “En algunos casos ha compartido y efectuado RT de reclamos salariales y/o gremiales dentro del diario”

- María Cecilia Caminos, de DPA, “Es una de las periodistas despedidas tras el cierre del sevicio en español de DPA”

- Francisco Martineran Auber, de BAE, “se muestra muy crítico respecto del actual gobierno”.

- Sebastián Hadida, de Noticias Argentinas, “muestra su afinidad hacia el peronismo y, entre las fotos que su configuración de privacidad permite observar, hay una con Estela de Carlotto”

- Florencia Copley, de Telam, “Postura política crítica” y “Publicaciones en redes sociales podemos inferir que es cercana al kirchnerismo y a la causa mapuche”

- Gerardo Mazzochi, de Radio Nacional, “Una de las personas a las que mas efectua replicas de contenido es Dante Lopez Foresi (periodista muy vinculado con el kirchnerismo, ex panelista invitado del programa 678”, “Suele postear datos y opiniones negativas contra el gobierno (inflacion, inseguridad, problemas politicos, etc)” y “Basados en los posteos originales de Mazzochi, notamos que su postura politica esta muy alejada del oficialismo”

- Silvina Martínez Porta, de Radio Nacional, “Participa anualmente en las cenas de FOPEA (de la cual es socia activa)” y “Fue una de las 280 periodistas que firmo la carta abierta de periodistas y comunicadoras por #AbortoLegalYA”

- Santiago Hafford, de La Nación, “en FB se observa que sigue varias paginas opositoras y afines al kirchnerismo”

- Marina Giacometti, de Ámbito, “Actividad muy elevada en TW. Mucho de ese contenido esta relacionado con reclamos gremiales encabezados por SIPREBA (recomposicion salarial para la prensa escrita, precarizacion en TELAM, etc). Ademas efectua multiples RTs de articulos que son negativos con el Gobierno”

- Estefanía Pozzo, de El Cronista, “Es una activa feminista”

- María Cristina Iglecia, de El Cronista, ¨En FB muestra su costado familiar. Por el contenido que comparte en ambas redes sociales, podemos afirmar que la periodista se opone al gobierno de Cambiemos¨

- Juan Elman, de La Vanguardia, “El medio apra el que solicita acreditación es de izquierda y no masivo” y “Participo de la incineracion de ladrillos de marihuana junto a la ministra Patricia Bullrich”

- Sarah Pabst, de Bloomberg, ¨Alemana radicada en Argentina¨ ¨En sus redes sociales comparte fotografias. En base a dichas fotografias inferimos que Pabst se opone al gobierno de Cambiemos¨

- Liliana Samuel, de AFP, ¨Por lo observado en TW, suele dar RT a periodistas de corte opositor y a noticias e informaciones desfavorables al gobierno¨

- Claudio Jacquelin, de La Nación, “Observamos que en sus cuentas de FB e IG muestra su lado familiar. Se destaca que en FB la unica pagina de politicos a la que le dio ‘me gusta’ es a la de Laura Alonso”

- Carlos Darío Martínez, de A24, ¨En las elecciones presidenciales de 2015 apoyo a Cambiemos¨

- Mariano Rosendi, de Al Jazzera, ¨Fue deportado de Venezuela junto con Teresa Bo en 2016.¨, ¨Se constata que trabaja para la cadena a traves de las cuentas de FB de Pierangeli y Bo¨ y ¨Por el contenido que comparte podemos inferir que es kirchnerista¨

- Javuer Turon Negri, de Infobae, “Postura política opositora” y¨En sus redes sociales se observa que comparte contenido en contra del gobierno y es kichnerista¨

- Alicia Rinaldi, de ANSA, ¨Milita activamente la causa del Aborto Legal y el #NiUnaMenos¨

- Carlos Reyes, de AFP, ¨En FB notamos que sigue paginas de corte opositor¨

- Sergio Miguel Roulier, de Canal 3 de Rosario, ¨Tiene cercania con el radicalismo¨

- Nicolás Aboaf, de Infobae, “Posición política opositora” y “Es abiertamente kirchnerista”.

Hay anotaciones que si no fueran ilegales darían gracia. Por ejemplo, de Fabio Soria de La Nación señalaron que “También es chef”. De Mariana Gilbert Aizen, de Clarín, que era “Hija del periodista Isidoro Gilbert (1931-2018), corresponsal de la agencia TASS, órgano oficial de la ex URSS y miembro del Partido Comunista”. En otros casos, como el de Gabriel Sapori de TN, pusieron que “Usa Twitter esporádicamente, principalmente para hacer reclamos a empresas de servicios o a la municipalidad de Ituzaingó, donde vive”. De Fernando Marcelo Rodríguez, de La Nación, anotaron que “es miembro de la Red Aagentina para el Desarme”, de Juan Pablo Guerri, de Crónica TV, dejaron constancia de “su pasión por el tango” y de Fernando Massobrio adviertieron que “Además trabaja como fotógrafo fijo en el teatro independiente”. Sobre Maximiliano Luna, de Infobae, dijeron que “En 2017 una foto suya de la gira de Iron Maiden formó parte de la muestra anual de ARGRA”. En el caso de Juan Pablo Perez, de Radio 10, tomaron nota de que “A fines del año pasado tomo notoriedad su caso ya que sufrió un infarto y, como todos los trabajadores del ex grupo Indalo, no tenía cobertura médica ni prepaga”. De Lucio Damián Casalla, de canal 12 de Córdoba, recalcaron que es ¨Piloto de Drones registrado en ANAC” y agragaron que “Ën base a lo relevado en sus redes podemos suponer que Casalla apoya al gobierno”. De Carolina Ayelén Potocarde, Grupo América, los espías pusieron que ¨Es hija de Jose Potocar, ex jefe de la Policia de la Ciudad acusado de recibir coimas¨. A Luis Alberto Pozzi, de Telam, le anotaron que “demuestra su devoción por el catolicismo”.