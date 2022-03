El juez Luis Carzoglio comprometió a Macri y reveló que fue seguido por la AFI

El magistrado declaró como testigo en una megacausa de espionaje ilegal que involucra a la agencia de inteligencia durante el macrismo. Además de relatar el apriete que le hicieron dos directivos de la AFI en nombre del expresidente para detener a Moyano contó que fue seguido por dos espías y que le robaron sus celulares.

El juez Luis Carzoglio declaró como testigo este lunes en una megacausa de espionaje ilegal y comprometió al expresidente Mauricio Macri y a dos altos directivos de la AFI que fueron a presionarlo en agosto de 2018 para que detuviera a Pablo Moyano pero además reveló que por aquellos días fue seguido por otros dos espías macristas. Todo indica que en un vehículo Volkswagen negro. El magistrado –hoy suspendido en el cargo- relató que tras denunciar el “apriete” de la exSIDE, le armaron causas, activaron un jury en su contra y le robaron sus teléfonos celulares. Por ejemplo, indició que cuando recuperó la línea telefónica le habían borrado conversaciones y hasta el contacto de unos de los jerarcas de la AFI que había ido a “visitarlo”.

Carzoglio declaró por Zoom en la causa de los Super Mario Bros, donde se investiga a la AFI, al Servicio Penitenciario Federal y a funcionarios macristas por un masivo espionaje ilegal. El magistrado –hoy suspendido en el cargo- prestó testimonio ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, representantes de la fiscalía, querellas y defensas por alrededor de 40 minutos. Según pudo reconstruir este medio, Carzoglio ratificó lo que declaró el pasado 22 de febrero ante la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia, donde definió a Macri como “el máximo responsable” del apriete de la AFI. Esa visita para pedir la detención del referente de Camioneros la realizaron Juan Sebastián De Stéfano, entonces director de Asuntos Jurídicos de la AFI (este martes será indagado en la causa de la Gestapo M), y Fernando Di Pasquale, quien era director operacional de Análisis. “Siempre invocaron el nombre de Macri”, dijo Carzoglio sobre los dos espías en sede judicial, según pudo reconstruir este medio.

En diálogo con El Destape, Carzoglio afirmó: “Relaté todo lo que pasó con De Stéfano y Di Pasquale. Todo. Yo era la última carta que tenían para detener a los Moyano. Y como hecho nuevo relaté algo que me pasó el 16 de marzo de este año cuando en una charla que había dado para vecinos de Avellaneda se me acercó una persona y tras felicitarme me dijo que durante el acto en que festejábamos el décimo aniversario del Polo Judicial de Avellaneda había dos espías que me estaban siguiendo”. Tras ese acto, que se realizó el 16 de octubre de 2018, Carzoglio denunció a la AFI macrista.

De acuerdo al juez de Avellaneda, esta persona le dijo que eran los agentes Emiliano Matta y Mariano Flores, que le hacían seguimientos en un vehículo Volskwagen negro.

“Atendiendo a eso, mi abogado buscó fotos de Matta y Flores y las cotejó con las que hay del acto que se realizó el 16 de octubre y encontró a una persona similar a Matta al fondo del salón”, indicó Carzoglio a este medio.

Matta es uno de los espías que está procesado en la causa de los Super Mario Bros por la realización de diversas tareas de inteligencia ilegal. A Flores en Comodoro Py lo beneficiaron con la falta de mérito. Había sido procesado cuando la causa tramitaba en los Tribunales de Lomas de Zamora.

“Aparentemente, los seguimientos continuaron después de ese acto porque me robaron los celulares, lo que indica que me estuvieron siguiendo”, añadió el juez a El Destape.

El magistrado asocia el robo de sus celulares, que ocurrió el 6 de noviembre de 2018, con los seguimientos que ahora se enteró que le realizaron. “Estoy seguro que fue todo intencional y está vinculado a los seguimientos”, aseguró. El robo ocurrió 20 días después de sus denuncias. Le desaparecieron de un baño público en tribunales, donde los olvidó dos minutos. “Durante un cuarto intermedio de una audiencia en la que participaban el fiscal Sebastián Scalera y el abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, entre otros, voy al baño. Cuando salgo me olvido los celulares sobre la mesada donde están las bachas. A los dos minutos me doy cuenta, vuelvo y ya no estaban”, narró el juez. “Cuando recupero las líneas noto que habían desparecido 8 meses de intercambios de Whatsapp y también el contacto de De Stéfano que tenía agendado”, explicó. “Hice la denuncia por el robo al día siguiente en la fiscalía de turno pero no llegó a nada”, agregó.

Ahora habrá que esperar si el juez Martínez de Giorgi considera que hay elementos para citar a Matta y Flores.

Durante la testimonial, el magistrado lo consultó por la cronología de los hechos. Carzoglio indicó que en el 2018 se dio la siguiente secuencia:

El 31 de agosto, lo fueron a ver a su juzgado los espías De Stéfano y Di Pasquale para pedir la detención de Pablo Moyano. Fueron en nombre de Macri.



El 16 octubre, el juez de Avellaneda no hace lugar al pedido de detención y denuncia operaciones en su contra.



y denuncia operaciones en su contra. En diálogo con El Destape (no lo contó en el juzgado), añadió que el 25 de octubre un fiscal de Lomas de Zamora inicia una causa en su contra en base a escuchas que se difundieron en el programa de Luis Majul. Coincidencias de los tiempos macristas: hay chats que dan cuenta que los espías de la AFI que eran parte del grupo Super Mario Bros aportaron material para un programa de Majul, es decir, tuvieron contacto con ese periodista.



Coincidencias de los tiempos macristas: hay chats que dan cuenta que los espías de la AFI que eran parte del grupo Super Mario Bros aportaron material para un programa de Majul, es decir, tuvieron contacto con ese periodista. Esa misma semana de octubre, Carzoglio denuncia en un sumario la visita de los espías. Y hace una denuncia penal por esos hechos que terminó en el juzgado federal de Ariel Lijo, en Comodoro Py. Lijo sobreseyó a los espías. El Destape reveló recientemente que De Stéfano y Lijo mantenían llamados al celular.

El 6 de noviembre le roban los celulares a Carzoglio.



a Carzoglio. Y también tras su denuncia se reactiva el jury en su contra por el que al día de hoy está suspendido en el cargo. Fue separado el 5 de diciembre de 2018. “Nada justificaba mi separación. En 3 años no se había movido el jury”, indicó el juez, que tiene un embargo del 40% de sus haberes. Ahora espera el debate final del jury en su contra donde el acusador es el procurador Julio Conte Grand. El juicio político es del 2015 por hechos que ocurrieron en 2010 y recién se activó a fines de 2018 tras su negativa a avanzar contra los sindicalistas de Camioneros.

Macri, De Stéfano y Di Pasquale

La audiencia de este lunes comenzó con una oposición del abogado defensor de De Stéfano, quien buscó evitar que Carzoglio prestara testimonio con el argumento de que su cliente ya había sido sobreseído por los mismos hechos en otro expediente. La referencia era a la causa que tiene Lijo. Martínez de Giorgi no hizo lugar al planteo.

“El presidente está interesado en la detención a Pablo Moyano”, le dijo De Stéfano a Carzoglio durante la visita que realizó el espía al juzgado de Avellaneda el 31 de agosto de 2018. Según contó el testigo, Di Pasquale agregó que estaban “obsesionados” con ese tema. Los espías le mostraron un borrador con la orden de detención de Pablo Moyano. Pretendían que se lo aprese en el marco de una causa donde se investigaba una asociación ilícita en el club Independiente.

“Siempre involucraron el nombre de Macri como quien lo envió”, aseguró Carzoglio a este medio. “Invocaron el nombre de Macri cuando hicieron contacto conmigo a través de mi secretario letrado y lo reiteraron cuando me vinieron a ver. Dijeron que venían en nombre de Macri”, explicó el juez.

Tal como dio cuenta este medio, el “Enano” De Stéfano, que actualmente se encuentra en Subterráneos Buenos Aires (SBASE), la empresa estatal que administra los subtes, registra únicamente dos ingresos a la Casa Rosada: estuvo el 14 de agosto y el 21 de agosto de 2018. Fue a ver al secretario de Legal y Técnica Pablo Clusellas, mano derecha de Macri. Es decir que De Stéfano pasó por la Casa Rosada 10 días antes de visitar a Carzoglio.

Hugo y Pablo Moyano son dos de las víctimas que tiene esta megacausa que comenzó en los tribunales de Lomas de Zamora y pasó a Comodoro Py por una decisión de la Cámara Federal de Casación Penal. Una vez en los tribunales de Retiro, dos jueces nombrados por Macri en la Cámara Federal porteña –Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens- crearon la tesis del “cuentapropismo” y así beneficiaron a la mayoría de los 38 procesados que tenía el caso, como el jefe de la agencia, Gustavo Arribas, el propio De Stéfano y otros directivos de la AFI y del Servicio Penitenciario Federal.

La causa volvió a primera instancia y recientemente el juez Martínez de Giorgi ordenó una batería de medidas que reimpulsaron la pesquisa. Entre esas medidas se cuenta esta citación de Carzoglio. En aquella misma resolución, el juez con asiento en Comodoro Py también ordenó la declaración testimonial de la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, y del diputado y exvicejefe de gobierno porteño, Diego Santilli. Ambos son víctimas del espionaje ilegal macrista y declararán por escrito. Es de esperar que a la interventora de la exSIDE también se la consulte por las escuchas ilegales que realizó la agencia durante el gobierno de Mauricio Macri.

Martínez de Giorgi también debe fijar una nueva fecha para que declare Mariano Macri, hermano de Mauricio, quien pidió postergar su declaración pautada para el 21 de marzo pasado, por problemas de salud. Mariano Macri se refirió al espionaje de la AFI en sus conversaciones con el periodista Santiago O’Donnell que se volcaron en el libro Hermano. La hermana menor de los Macri, Florencia, es una de las decenas de víctimas que tiene esta causa, entre las que se cuentan CFK y Horacio Rodríguez Larreta, entre tantos otros.