ARA San Juan: piden apartar del caso al fiscal Agüero Iturbe por defender a Macri

La abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria, recusó al fiscal ante la cámara federal porteña por uno de los argumentos en favor de Macri que dio en el dictamen con el que sepultó la causa Operación Olivos. El expresidente está procesado en el caso en que se investigan las tareas de inteligencia ilegal que practicó la AFI sobre los familiares de la tripulación del submarino hundido.

La abogada Valeria Carreras pidió apartar al fiscal general José Luis Agüero Iturbe del caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan y que se declare nulo todo lo actuado por él en ese expediente. La letrada, que representa a la querella mayoritaria, recusó al fiscal ante la Cámara Federal porteña por uno de los argumentos en defensa de Mauricio Macri que brindó en el dictamen con el que sepultó la causa Operación Olivos. El expresidente está procesado por las tareas de inteligencia ilegal que practicó la AFI sobre familiares de las víctimas del submarino hundido.

“De ningún modo estamos frente a un Fiscal a la altura de los principios y garantías del proceso penal, motivo por el cual debe apartárselo”, afirmó Carreras. E indicó que “la recusación se funda en la existencia de razones legítimas para considerar que existen circunstancias suficientes que, por su gravedad, afectan los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad del Agente del Ministerio Público que pretendo apartar”.

Carreras basó su escrito en el escandaloso dictamen en el que Agüero Iturbe desistió de impulsar el caso Operación Olivos, donde se investigaban las reuniones que Mauricio Macri mantuvo en la Quinta de Olivos y la Casa Rosada con los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. Los encuentros, revelados por El Destape, se daban justo cuando tenían que definir expedientes clave contra CFK y otros ex funcionarios. Por ese dictamen quedaron firmes los sobreseimientos de Macri, Borinsky y Hornos dictados por el juez Marcelo Martínez de Giorgi sin investigar esas reuniones.

La abogada considera que la referencia de Agüero Iturbe a Macri en el caso Operación Olivos aclara su participación en la causa en que se investiga el espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del submarino hundido.

¿Qué había dicho Agüero Iturbe para sepultar la causa Operación Olivos? Entre otras cosas, el fiscal ante la cámara porteña hizo una defensa del honor tanto de los jueces Borinsky y Hornos como de Macri. Sostuvo que “no es posible socavar la dignidad de un integrante de un tribunal colegiado sin afectar la producción del mismo en la decisión de los casos sometidos a su conocimiento. Y pretender otorgar ascendencia de un integrante de una Sala por sobre el resto de sus colegas, lo que va en contra de la igualdad y deliberación en los tribunales colegiados, donde las decisiones se adoptan por unanimidad o mayoría de votos. También socavar la investidura de un ex mandatario, en este contexto, es derruir la estructura republicana y la división de poderes, so pretexto de una conspiración para afectar a personas sometidas a proceso, las que recurrían a esa instancia luego de obtener decisiones desfavorables a sus intereses en los tribunales inferiores; sin que exista prueba alguna que demuestre semejante afirmación.”

Carreras apuntó a la defensa que con ese argumento Agüero Iturbe hizo de la investidura del expresidente, que está procesado en el caso del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan.

En su pedido de recusación hizo referencia a “la confesión del Fiscal Agüero Iturbe, quien dejó por escrito cuál es su temperamento, cuál será su temperamento, en casos donde esté en jaque el ex presidente de la Nación Mauricio Macri”. “A partir de lo expuesto, quedará ante sus ojos cruda y explícitamente acreditada la afectación a los principios de objetividad, legalidad e imparcialidad. Y no será necesaria ninguna prueba más que leer la propia palabra en favor del aquí procesado, ex presidente Mauricio Macri”, añadió la letrada.

“El ‘sincericidio’ del Fiscal Agüero Iturbe en el dictamen mencionado y conocido por esta querella el 10-6-22, en la causa CFP1000/2021, nos da la prueba que no teníamos en su momento, cuando con perplejidad padecimos el dictamen que procura vía la nulidad, el sobreseimiento del ex presidente Mauricio Macri”, destacó la abogada que representa a la querella mayoritaria.

Es que el propio Agüero Iturbe, el 29 de abril pasado, había pedido la nulidad del procesamiento de Macri en el caso del espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan. Como los hechos son incontrastables, el fiscal general ante la cámara porteña, que fue nombrado en los tribunales de Retiro por el interino Eduardo Casal, consideró que se debe anular el procesamiento que se le dictó a Macri en la justicia de Dolores por una cuestión formal. ¿Qué sostuvo? Que el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó a Macri en el caso del ARA San Juan por hechos que no le fueron mencionados en la indagatoria. Para Agüero Iturbe, el procesamiento que dictó Bava en diciembre del año pasado “avasalla el derecho de defensa en juicio y por ende debe ser nulificado”. Por eso, pidió la nulidad de la indagatoria y que se ordene al juez de primera instancia, Julián Ercolini, que analice “la procedencia de la ampliación de la declaración indagatoria con la respectiva imposición de la prueba existente en contra del encartado”.

Ese pedido de Agüero Iturbe está siendo revisado por la Cámara Federal porteña. El caso recayó en la sala I que integran los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens deberán resolver. Los tres fueron designados por Macri. Los primeros dos, a dedo. Si están de acuerdo con Aguero Iturbe, anularán el único procesamiento que pesa sobre Macri por espionaje ilegal.

En su pedido de recusación, Carreras también pidió que se declare la nulidad de todo lo actuado por el fiscal general, planteo que si prospera haría caer el mentado dictamen. Pero ese escenario difícilmente se dé.

“Más allá de la presente recusación del Fiscal, esta querella descree absolutamente del ‘tratamiento que se le viene imprimiendo a estas actuaciones’ de espionaje ilegal”, resaltó Carreras en su presentación. Y agregó que con el pedido de Agüero Iturbe de nulificar “el procesamiento del ex presidente Mauricio Macri, inmediatamente perdió esta querella la confianza en quien representa al MPF, y en la imparcialidad de su ‘criterio’”.

La abogada explicó que tras el dictamen del fiscal en el caso ARA San Juan “no podíamos probar su subjetividad, no podíamos recusar tan amañada cuasi defensa del ex Presidente Mauricio Macri, solo asistíamos al dictamen lapidario, que propiciaba a través de la forzada nulidad del procesamiento de Macri, un final escandaloso. Hoy podemos probar desde esta querella, que el fiscal José Luis Agüero Iturbe dictaminó y dictamina e incluso dictaminará en cualquier causa que involucre al ex presidente Mauricio Macri, a favor del reo”.

Este lunes, la cámara porteña, con la firma de Pablo Bertuzzi –uno de los jueces que Macri puso a dedo en el tribunal revisor de Comodoro Py-, recibió la recusación de Agüero Iturbe y abrió un incidente para tratar el tema.

Es realmente difícil imaginar que Comodoro Py corra a Agüero Iturbe de este caso. Más bien, en línea con las últimas resoluciones de la cámara porteña, es más factible que suceda lo contrario, es decir, que lo respalde y legitime su dictamen en el caso Operación Olivos.