Espionaje al ARA San Juan: Comodoro Py se prepara para salvar a Macri de su único procesamiento

El fiscal general Agüero Iturbe dictaminó a favor del expresidente y le pide al tribunal revisor porteño que le revoque el procesamiento a Macri. Ahora tres jueces puestos por Macri en esa instancia deberán resolver.

En Comodoro Py, los jueces nombrados por Mauricio Macri se preparan para salvar al expresidente en la causa del espionaje ilegal a los familiares de la tripulación del ARA San Juan, donde el exmandatario tiene su único procesamiento, que le fue dictado en los tribunales federales de Dolores. Este viernes, el fiscal general ante la Cámara porteña, José Luis Agüero Iturbe, le pidió a los camaristas porteños que anulen el procesamiento que pesa sobre Macri en aquella causa.

Como los hechos son incontrastables, el fiscal general Agüero Iturbe, que fue nombrado en los tribunales de Retiro por el interino Eduardo Casal, consideró que se debe anular el procesamiento que se le dictó a Macri en la justicia de Dolores por una cuestión formal. ¿Qué sostuvo? Que el juez subrogante de Dolores, Martín Bava, procesó a Macri por hechos que no le fueron mencionados en la indagatoria. Para Agüero Iturbe, el procesamiento que dictó Bava “avasalla el derecho de defensa en juicio y por ende debe ser nulificado”. Por eso, pidió la nulidad de la indagatoria y que se ordene al juez de primera instancia, Julián Ercolini, que analice “la procedencia de la ampliación de la declaración indagatoria con la respectiva imposición de la prueba existente en contra del encartado”.

“De la lectura del acta de declaración indagatoria surge que no se les informó acabadamente los hechos imputados y las pruebas existentes en su contra, de forma tal que pudieran ejercer debidamente su derecho de defensa mediante el respectivo descargo, razón por la cual corresponde hacer lugar al planteo de nulidad”, consideró el fiscal ante la instancia revisora de Comodoro Py.

“Advierto que hubo una alteración sustancial del hecho atribuido que pudo haber frustrado el ejercicio de la defensa en juicio ensayada a partir del primer acto de indagatoria, el que se mantuvo a lo largo del proceso”, agregó, forzando una interpretación jurídica para favorecer al expresidente.

Es más, lo hizo en un incidente de apelación donde no se tendría que haber abordado el tema. El propio Agüero Itrube lo mencionó: “La presente no resulta la vía que manda el ritual para el tratamiento de los planteos de esta naturaleza”, dijo. No obstante, agregó: “En atención a la naturaleza constitucional de los derechos que se arguyen conculcados y en atención a la reiterada jurisprudencia de esa Alzada sobre la materia (que por conocida omito referenciar) procederé al análisis de las impugnaciones efectuadas en la exposición de agravios oportunamente presentada por el letrado ya mencionado”, es decir, Pablo Lanusse, defensor de Macri.

Ahora, los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens deberán resolver. Los tres fueron designados por Macri. Los primeros dos, a dedo.

Ante la noticia de este dictamen, la querella mayoritaria representada por la abogada Valeria Carreras emitió un comunicado en el que criticó la actitud de Agüero Iturbe.

NOTICIA EN DESARROLLO