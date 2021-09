Operación Olivos: denuncian penalmente al camarista Mariano Llorens por sus visitas a Macri

Un grupo de abogados denunció al magistrado por la explicación que dio para justificar un ingreso suyo a la Quinta de Olivos, revelado por El Destape. Consideran que mintió cuando rechazó apartarse de la causa en que se investiga el espionaje ilegal macrista. Los detalles de la fuerte acusación contra un actor importante de Comodoro Py.

Un grupo de abogados denunció penalmente al juez Mariano Llorens, integrante de la Cámara Federal de Comodoro Py, por la explicación que dio para justificar sus visitas a Mauricio Macri reveladas por El Destape. Consideran que Llorens mintió cuando rechazó apartarse de una de las causas paradigmáticas del espionaje ilegal macrista. La presentación recayó en el juzgado que tiene a su cargo el juez Sebastián Casanello.

“Los hechos que se deben investigar son las repetidas visitas privadas del Dr. Mariano Llorens -Juez de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal de la Capital Federal- a Mauricio Macri durante su presidencia, tanto a la Quinta de Olivos como a la Casa Rosada”, plantearon en su escrito los abogados Rafael Resnick Brenner, Jorge Chueco, José Ubeira, Andrés Albor y Héctor Rodríguez.

Los letrados citaron la nota periodística que publicó El Destape el 2 de abril pasado donde se revela un encuentro de Llorens con el entonces presidente Macri en la Casa Rosada y otro en la Quinta de Olivos. La primera reunión data del 17 de diciembre de 2018 en Casa de Gobierno. La segunda ocurrió el 6 de septiembre de 2019 en la residencia presidencial.

“Previo a profundizar respecto de los encuentros mencionados, debe quedar claro que el hecho de que un Juez Federal que interviene en causas donde se investiga a funcionarios opositores, entre tantos otros, se reúna en privado con el Presidente de la Nación, es de por sí, escandaloso y meritorio de una profunda investigación judicial”, consideraron los denunciantes, quienes pidieron ser tenidos por querellantes en el caso. Todo indica que Casanello delegará la investigación en el fiscal Ramiro González.

El punto central de la denuncia es la justificación que dio Llorens a sus encuentros con Macri. La explicación de Llorens se dio en un pedido de apartamiento que le hicieron las partes en una de las causas paradigmáticas del espionaje ilegal macrista. Esa causa se inició en los tribunales de Lomas de Zamora donde se procesó a 38 personas, entre las que se cuenta la cúpula de la Agencia Federal de Inteligencia macrista y del Servicio Penitenciario Federal. Pero luego pasó a Comodoro Py y ahora todo esos procesamientos y la falta de mérito que recibió Darío Nieto, el secretario privado de Macri, está siendo revisada por la Cámara Federal porteña. Entre los jueces intervinientes está Llorens.

Cuando una de las querellas pidió el apartamiento de Llorens por sus visitas a Macri, el camarista sostuvo que sus encuentros fueron de “estricto índole institucional”. Para los denunciantes “esa afirmación resulta absolutamente falsa”, afirman que incurrió en “falsedad ideológica” y que “Llorens no estaba capacitado ni autorizado para hacer esa reunión por razones funcionales”.

La falsedad

“Más allá de las reuniones en sí mismas, se advierte un patrón que se repite no solo con el Juez Llorens, sino también con otros Jueces y Fiscales, quienes luego de reunirse con Macri o con integrantes de la ‘Mesa Judicial M’, se pronunciaron en diversos expedientes agravando las situaciones procesales de opositores al Gobierno de Macri, o bien alivianando la situación procesal de los funcionarios de aquel Gobierno, amigos y/o familiares”, remarcaron los denunciantes.

E hicieron eco en la explicación que dio Llorens para justificar sus encuentros con Macri. Dijo que eran por cuestiones institucionales. Pero lo cierto es que él no era presidente de la Cámara porteña por lo que esa explicación no resulta convincente.

“Es evidente la falsedad del informe inserto en un documento público realizado en ocasión de su informe del art. 61 (NDelR: su respuesta al pedido de recusación), por cuanto la forma en que concurrió a la quinta presidencial de Olivos, con quien fue acompañado, el vehículo en que se transportaba, con más la coincidencia de fechas, importa una grave trasgresión al reglamento para la justicia nacional, en cuanto a que los jueces no están autorizados a tener relación con el Presidente de la Nación de esa manera y menos en secreto, queda palmario que la reunión no fue por un partido de bridge, pero tampoco lo fue por una cuestión de sus funciones, como Llorens insertara en su informe, esto es Llorens no estaba capacitado ni autorizado para hacer esa reunión por razones funcionales y todo lo hasta aquí expuesto demuestra que no fue ese el motivo”, indicaron Resnick Brenner, Chueco, Ubeira, Albor y Rodríguez. Y concluyeron: “Con el falso documento insertado, el Dr. Llorens ha efectuado un ocultamiento malicioso de prueba, con una clara intención de desviar la investigación en las presentes actuaciones”.

La primera visita y la sombra de la exSIDE

Los denunciantes retomaron la publicación de El Destape y sostuvieron que “según los registros de acceso a la Casa Rosada, el 17 de diciembre de 2018 a las 09:45 horas el Juez Mariano Llorens ingresó al despacho de Asesores donde atendían José Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón -prófugo de la justicia argentina- y se retiró a las 14:07 horas, es decir que estuvo allí reunido casi cinco horas”.

“No es un dato menor, que Juan Bautista Mahiques haya ingresado prácticamente en los mismos horarios y al mismo lugar que el Juez Llorens”, mencionaron los abogados en su presentación, al hacer alusión a quien era el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura e integraba la Mesa Judicial M.

“Lamentablemente, no puede accederse al contenido de la extensa reunión que mantuvieron los nombrados, pero claramente se conoce el momento en el que fue llevada a cabo, sus consecuencias y su posterior encuentro en la Quinta de Olivos”, indicaron los letrados, quienes adjuntaron distintas resoluciones que firmó por aquel tiempo el camarista. La mayoría son fallos contra dirigentes que eran opositores al gobierno de Macri. Por ejemplo, entre las 13 resoluciones citadas, figura que “revocó (una) resolución de primera instancia y tuvo por querellante a la UIF en causa que se encontraba archivada y donde se encontraban sobreseídos Néstor Carlos Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner” y “confirmó los procesamientos de Cristóbal Manuel López, Carlos Fabián De Sousa y Liza Fabiana Garay”.

Los denunciantes recuerdan en su presentación que Llorens fue designado camarista por Macri el 8 de junio de 2018 y que contó con el apoyo de Mahiques, Germán Garavano, José Torello y Daniel Angelici, todos integrantes de la Mesa Judicial “M”. Y en un pasaje fuerte de la denuncia apuntan que mantuvo contactos con el submundo de los servicios de inteligencia: “Es importante destacar que su relación con los servicios de inteligencia comenzó, por lo menos, en octubre del 2001 cuando participó como disertante en la Escuela de Inteligencia de la SIDE sobre ‘Las Tecnologías de la Información: Régimen Jurídico, Seguridad y sus Posibles Amenazas’ y se consolidaron a lo largo de los años”, sostuvieron. Y agregaron: “Prueba de ello, es el haber estado presente en el cumpleaños de Lucas Nejamkis -secretario Privado de Jaime Stiuso-, que se realizó en el mes de mayo de este año en el exclusivo restó ‘Nuestro Secreto’ del Hotel Four Seasons, al que también asistieron Jaime Stiuso, Juan Bautista Mahiques, Mariano Borinsky -otro Juez Federal que frecuentaba asiduamente la Casa Rosada y la Quinta de Olivos para visitar a Mauricio Macri-, entre otros”. Este último episodio fue revelado por Carlos Pagni en La Nación+.

La segunda visita

Los denunciantes recurrieron a las planillas de ingresos a la Quinta de Olivos que publicó El Destape –a las que se accedió a través de un pedido de acceso a la información pública- y resaltaron que “según los registros de control de audiencias de la Casa Militar respecto de la Residencia Presidencial de Olivos” Llorens fue a ver a Macri “el 6 de septiembre de 2019 a las 16:45 horas, oportunidad en la que ingresó junto con Pierre Pejacsevich en un vehículo dominio NZC166”. Esta reunión, a su vez, se encuentra registrada en el teléfono del secretario privado de Macri, Darío Nieto, que se secuestró en el marco de una de las causas paradigmáticas del espionaje ilegal macrista. Justamente, Llorens interviene en ese caso.

Una nota de Alejandra Dandan en el Cohete a la Luna se hace eco de ese mensaje en el aparato celular de Nieto y presenta a Pejacsevich como el “jugador más joven de las mesas de bridge de Franco Macri”.

Los denunciantes resaltaron que “ese mismo día, también asistieron a la Quinta de Olivos Patricia Bullrich -Ex Ministra de Seguridad de la Nación-, Gustavo Arribas -Ex Director General de la Agencia Federal de Inteligencia y procesado actualmente en la causa 14149/2020-, Avelino Tamargo -Ex Legislador del Pro, Lobbista de la farándula y sospechado de corrupción-, German Garavano -Ex Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación- y Joaquín Morales Solá -Periodista de La Nación, entre otros”.

“Nuevamente, no es casual el momento en el cual se produjo este segundo encuentro”, señalaron Resnick Brenner, Chueco, Ubeira, Albor y Rodríguez. Ocurrió semanas después de las PASO de agosto de 2019, en las que Macri perdió la elección presidencial por una amplia diferencia y “comenzaban a preocuparle tanto las causas judiciales que tenía su contra, al igual que aquellas que tenían como imputados a sus funcionarios, amigos o familiares”.

¿Quién es Pierre Pejacsevich?

Los denunciantes también hicieron hincapié en Pierre Pejacsevich, quien ingresó a la Quinta de Olivos con Llorens.

“Pierre Pejacsevich es ex gerente del Banco Macro, actualmente dueño de la consultora T&P Asesores S.A., jugaba al Bridge con Franco Macri y, en estos tiempos, forma parte del equipo de Bridge de Mauricio Macri. Llorens y Pejacsevich son amigos desde hace muchos años ya que fueron juntos al Colegio San Juan el Precursor de San Isidro, del cual se egresaron en el año 1984”, señalaron los abogados que presentaron la denuncia este jueves.

La pregunta que repiten los denunciantes es qué tenía que hacer Llorens en ese encuentro. Es imposible deslindar la respuesta a las visitas que también realizaron a Macri los camarista de la Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que reveló El Destape y por las que también fueron denunciados penalmente: “Este encuentro es una prueba más de las injerencias impropias ocurridas en la justicia argentina. Increíblemente, se juntaron en la Quinta de Olivos integrantes del poder político, mediático y judicial. A esta altura, no deberían caber dudas respecto del motivo de esa reunión, la cual tenía como finalidad continuar con la interminable guerra jurídica que se ha llevado adelante contra los opositores políticos”, consideraron Resnick Brenner, Chueco, Ubeira, Albor y Rodríguez, quienes también adjuntaron las resoluciones que firmó Llorens en fechas cercanas a su segunda visita.

¿Sospecha de enriquecimiento?

“No debo dejar de mencionar que el vehículo con el cual ingresó el Juez Llorens a la Quinta de Olivos, resultaría ser una camioneta Mercedes Benz GLK300 4Matic que se encuentra a nombre de Big Motor S.A. Ni de Llorens ni de Pejacsevich. Habrá que ver si el Camarista tiene declarada esa camioneta en su Declaración Jurada y/o que relación tiene con la empresa Big Motor S.A”, señalaron los denunciantes respecto al vehículo con el que, estiman, habría ingresado el camarista a la Quinta de Olivos. Llegaron a ese vehículo tras compulsar la página web de infracciones de tránsito de la Provincia de Buenos Aires con el dominio registrado en la listas de ingresos a la quinta.

“Utilizar vehículos de alta gama a nombre de empresas o de terceras personas, es la típica maniobra utilizada para ocultar un bien cuando no es posible acreditar la legitimidad de los fondos con los cuales se adquirió”, indicaron.

Medidas de prueba

Para avanzar en la investigación, los denunciantes pidieron una serie de medidas de prueba.

Solicitaron: