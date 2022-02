Comodoro Py: la retaguardia judicial de Macri absorbe las causas que más preocupan al ex presidente

Los expedientes donde se investiga el espionaje ilegal durante el macrismo ya está en manos de jueces alineados con el lawfare.

Mauricio Macri tiene el flanco judicial bien cubierto y no por casualidad: se ocupó de dejar los tribunales de Comodoro Py plagado de jueces con toga amarilla que se dedicaron a captar las causas judiciales que le preocupan y que estaban en otros lugares manos de magistrados díscolos y, mientras tanto, de cerrar, cajonear o ni siquiera investigar las que recalaron originariamiente allí. Ya casi no hay expedientes que desvelen al ex presidente que no hayan caído en la ciénaga de Py: los casos de espionaje que se iniciaron en Dolores y en Lomas de Zamora ya fueron mudados, el caso Correo (la parte penal) hace 4 años que prácticamente no se mueve y la única causa que aún no sufrió la importación forzada por la justicia federal porteña es la de la Gestapo antisindical.

La clave está en la Cámara de Casación, que es la que resuelve finalmente los planteos de competencia, es decir, donde tiene que tramitar cada causa. Macri fue muy hábil, de los actuales 12 miembros de Casación nombró a 5: Daniel Petrone, Diego Barroetaveña, Guillermo Yacobucci, Javier Carbajo y Carlos Mahiques, éste último directamente a dedo y sin concurso. De los 7 restantes hay 4 que igualmente le responden: Juan Carlos Gemignani (sobre el cuál hay múltiples denuncias por violencia de género), Eduardo Riggi (que formó parte del entramado de pago de coimas para direccionar la investigación por el asesinato de Mariano Ferreyra) y los habitués de Macri en Olivos Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, que no sólo siguen en sus cargos sino que se niegan a excusarse de intervenir en los casos contra CFK y en los que involucran a su partenaire de tenis. Solo 3 no están alineados con Cambiemos, los camaristas Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Ángela Ledesma.

En ese contexto es que se cocinan las mudanzas de las causas de Macri a Comodoro Py. El ex presidente tiene casi todos los números y allí tampoco hay cuentapropismo, la maquinaria de impunidad es vertical y sigue aceitada.

CuentaPROpistas

Las dos megacausas por espionaje ilegal ya están en Comodoro Py en su totalidad, algo que buscaron tanto Macri como el fiscal Carlos Stornelli y los demás involucrados. Se trata de:

El caso D’Alessio y sus derivaciones, tanto el espionaje ilegal a los familiares del ARA San Juan como el armado de bases de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en territorio bonaerense, que se investigaba en Dolores.

El caso Super Mario Bros, donde quedó al descubierto el espionaje masivo a dirigentes políticos, sindicales, eclesiásticos y hasta a presos políticos, que estaba en los juzgados de Lomas de Zamora.

En ambos casos hubo, como los describió CFK, regalos de Navidad. El 21 de diciembre los camaristas federales Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi decretaron que los jefes de la AFI macrista Gustavo Arribas y Silvia Majdalani no tenían nada que ver con el espionaje ilegal, que el expediente que se inició en Lomas de Zamora no daba cuenta de una asociación ilícita y que las actividades de Alan Ruiz y su grupito de espías eran fruto del cuentapropismo. El fallo, como lo describió Nicolás Lantos, envejeció mal, ya que a los pocos días se conoció el video de la Gestapo antisindical donde se ve a los jerarcas de la AFI macrista armando una causa.

Al día siguiente del fallo cuentapropista, el 22 de diciembre pasado, fue la mudanza de una parte del caso D’Alessio, la que involucraba al espía ilegal Marcelo D’Alessio y al fiscal Stornelli. Lo decidieron los camaristas Riggi, Yacobucci y Carbajo, 3 de Macri, por pedido de Stornelli. La excusa fue que la investigación que inició en su momento el juez Alejo Ramos Padilla y siguió su colega Martín Bava giraba en torno a tareas de espionaje ilegal ordenadas desde la AFI, cuya sede central está en la ciudad de Buenos Aires. Por eso, según estos camaristas, el caso tenía que pasar a Comodoro Py.

El argumento no es válido ya que la investigación iniciada en el juzgado de Dolores derivó en múltiples delitos cometidos en distintas jurisdicciones, el primero y disparador de todo en Pinamar. El ex camarista federal Jorge Ballestero, eyectado de Comodoro Py por Macri, derrumbó estos argumentos hace unos días en la radio AM 750, donde argumentó: “Si todo va a Comodoro Py, no sé para qué existe la justicia federal de provincia. Es como si a Videla solo le hubieran juzgado en la Capital Federal. Videla fue juzgado en todo el país, no se trajeron todas las causas a Comodoro Py. No deben venir todas las causas a Capital Federal”.

Hace unos días, toda las causas que habían quedado en Dolores se mudaron a Comodoro Py. Eran las investigaciones sobre el espionaje a los familiares del ARA San Juan y el proyecto AMBA, el armado de bases de espionaje en la provincia de Buenos Aires coordinado entre la AFI y el gobierno de Maria Eugenia Vidal, desde las que se desplegaron tareas de inteligencia masivas sobre dirigentes políticos, sindicales y sociales, es especial durante las elecciones de 2017.

El caso del espionaje a los familiares del ARA San Juan tiene una característica particular: es el único que tiene a Macri ya procesado, decisión del juez Bava. En el expediente constan las tareas de inteligencia sobre las familias de los tripulantes del subarino, los documentos donde muestran que eso se remitía directo a Macri, los testimonios de personal de Casa Militar que afirman que no pedían informes de inteligencia a la AFI para cuidar la seguridad presidencial, entre otros elementos.

En el caso del proyecto AMBA fue reconocido por los propios Arribas y Majdalani ante la Bicameral de Inteligencia. Ambos fueron procesados en su momento por Ramos Padilla. Tal como publicó El Destape, al menos 32 organizaciones sociales, 16 partidos políticos y 23 sindicatos fueron víctimas de la AFI macrista desde las bases AMBA. El espionaje incluyó relevamiento de sus locales, fotos y datos personales de sus referentes, infiltración en reuniones, instalación de cámaras, todo volcado en informes que luego se elevaban a las máximas autoridades del espionaje durante el gobierno de Mauricio Macri.

El Proyecto AMBA eran 6 bases de inteligencia en el conurbano bonaerense, en Morón (Base Haedo), San Martín, Quilmes, Pilar, La Matanza y Ezeiza. Se sumaron a otras 3 preexistentres que estaban en La Plata, Mar del Plata y Bahia Blanca. Todo lo manejaba Pablo Pinamonti. Funcionaron formalmente de abril a diciembre de 2017 con alrededor de 70 personas.

Según consignó el juez Ramos Padilla, la propia reglamentación de las Bases AMBA pretendía autorizar actividades expresamente prohibidas por la ley de Inteligencia. Tenía entre sus misiones “Obtener información en el ámbito de su jurisdicción y mantener actualizada la base primaria de los componentes político, económico, y social”. Todo ilegal.

Finalmente Bava tuvo que mandar todo a Comodoro Py, el espionaje a los familiares del ARA San Juan y el caso del proyecto AMBA. En Py el expediente rebotó como bola de flipper entre los juzgados de Maria Eugenia Capuchetti (designada por Macri con el padrinazgo de Daniel “Tano” Angelici), Ariel Lijo (el que protege a Macri en el caso Correo y que aplicó la doctrina Irurzún para detener en pijama a Amada Boudou), Marcelo Martínez de Giorgi y Julián Ercolini (medalla de plata del lawfare muy cerca del extinto Claudio Bonadio). El que definió que fuera Ercolini el que finalmente se quede el caso fue el camarista Pablo Bertuzzi, designado a dedo por Macri como premio por la condena contra Boudou gracias el testimonio pago con un hotel de Alejandro Vandenbroele y mantenido en ese sillón por la Corte Suprema hasta que se termine el concurso para ese puesto, trabado en el Consejo de la Magistratura.

Hasta ahora el expediente de la Gestapo antisindical es el único que no cayó en la ciénaga de Py y sigue en manos del juez de La Plata Ernesto Kreplak y la fiscala Ana Russo. Dario Biorci, uno de los jerarcas de la AFI que participó de esa maniobra de armado de causas, ya intentó que el expediente se suba a la autopista Buenos Aires-La Plata pero por ahora sin éxito. Los antecedentes, sin embargo, muestran que han logrado que Comodoro Py absorba cuanta causa judicial preocupe a Macri y los suyos.

Una vez en Comodoro Py los expedientes o se cierran o se duermen. Casos como el direccionamiento del Paseo del Bajo para beneficiar a IECSA, empresa de Marcelo Mindlin y Ángelo Calcaterra, que se cerraron sin investigar por obra primero de Bonadio, luego de Llorens, Bertuzzi y Bruglia en la Cámara Federal y finalmente de Mahiques y Yacobucci en Casación, es evidente. Seis jueces alineados con Macri, Horacio Rodríguez Larreta y sus salieris que ni miraron los documentos que revelan como se benefició al primo y prestanombre presidencial con la obra más cara de la historia de la ciudad.

El caso Correo es el ejemplo del cajoneo. El juez Lijo tiene la causa penal donde esta imputado Macri por intentar condonarle la deuda con el Estado a su familia y por el vaciamiento de la firma. El expediente comenzó en febrero de 2017, hace 5 años. Macri no fue siquiera llamado a indagatoria. Py es territorio seguro.