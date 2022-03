Espionaje ARA San Juan: rechazan las recusaciones contra los jueces que puso Macri

Se trata de los camaristas Llorens, Bruglia y Bertuzzi, designados por el ex presidente, dos de ellos a dedo. Lo resolvió el juez Doctrina Irurzun.

El camarista federal Martín Doctrina Irurzun rechazó las recusaciones contra sus colegas Mariano Llorens, ,Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi que habían planteado los familiares de las víctimas del ARA San Juan en el marco de la causa donde se investiga cómo los espiaron durante el gobierno de Mauricio Macri. Se trata de los tres camaristas designados por Macri en la Sala I de la Cámara Federal de Comodoro Py, dos de ellos -Bruglia y Bertuzzi- a dedo. No es una causa menor: hasta ahora es la única donde el ex presidente está procesado.

La recusación contra los tres camaristas nombrados por Macri la presentó la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella mayoritaria de familiares del ARA San Juan. Invocó que Llorens, Bruglia y Bertuzzi podían tener amistad íntima con Macri, recalcó que dos de ellos fueron nombrados a dedo y cuestionó además su participación en otras causas de espionaje.

En apenas 3 páginas, Doctrina Irurzun rechazó esos argumentos. Por un lado dijo que la actuación de los jueces en otras causas no puede ser motivo de recusación. Por otro, que no hay demostraciones sobre “pérdida de neutralidad” de Llorens, Bruglia y Bertuzzi. Por último, el autor de la doctrina para encarcelar funcionarios kirchneristas sostuvo que los jueces fueron designados en “un acto gubernamental”, obviando que no se cumplieron los pasos que marca la Constitución.

Para Irurzun, que tres jueces designados por Macri, dos a dedo y uno que lo visitaba en Olivos, intervengan en la única causa donde Macri está procesado, no es problema. En palabrerío jurídico, “carece de relación directa o indirecta con el ejercicio imparcial de la tarea que les cabe en la presente”.

Esta causa es una de las que Macri logró trasladar de los juzgados federales de Dolores a Comodoro Py. El expediente está plagado de evidencias de que los familiares de las víctimas del ARA San Juan fueron espiados por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo.

Llorens, Bruglia y Bertuzzi fueron designados por Macri. Llegaron apenas Macri vació la Sala I de la Cámara Federal con la jubilación forzada de Jorge Ballestero, el traslado de Eduardo Farah y la operación para destituir a Eduardo Freiler orquestada entre Cambiemos y el entonces presidente de la Corte Ricardo Lorenzetti. Son 3 jueces designados por Macri pero con una diferencia. En el caso de Llorens es el único que concursó para el cargo, aunque luego El Destape reveló que es uno de los magistrados que visitaba a Macri en la Quinta de Olivos. Bruglia y Bertuzzi fueron designados a dedo y siguen en sus despachos gracias a un fallo de la Corte que reconoció la irregularidad pero los mantuvo allí hasta que termine un nuevo concurso para nombrar a sus reemplazantes. Y ese concurso es bloqueado por la oposición en el Consejo de la Magistratura, tal como informó este medio.