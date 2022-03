La oposición operó con la Corte para bloquear los concursos de jueces de Comodoro Py

Este jueves el oficialismo no pudo avanzar con la aprobación de ternas clave en el Consejo de la Magistratura. La maniobra expuso la estrategia de la oposición de anular al órgano de selección y sanción de jueces hasta que se modifique su actual integración. De esta forma también se garantiza sostener a Bruglia y Bertuzzi en la estratégica Cámara Federal porteña y a Ercolini en el juzgado que ocupaba Bonadío.

La oposición logró bloquear una vez más los concursos para 5 cargos clave en Comodoro Py. Fue en el Consejo de la Magistratura, donde este jueves no sólo votaron en contra de las ternas que proponía el oficialismo sino que incluso se negaron a votar sus propias propuestas para 3 cargos de juez de primera instancia y los 2 cargos de camarista federal que tienen que reemplazar a Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia, puestos a dedo por Mauricio Macri. La jugada expuso la estrategia de la oposición: anular al órgano de selección y sanción de jueces hasta que se modifique su actual integración de 13 miembros.

¿Qué argumento usó la oposición para bloquear estos concursos? Que primero debe cumplirse el fallo de la Corte Suprema que ordenó una nueva conformación del Consejo. ¿Y qué dice el fallo de la Corte? Que el Congreso debe sancionar una nueva ley que regule su integración de una forma más “equilibrada” o volver a la conformación anterior de 20 integrantes en la que el presidente de la Corte pasa a presidir el órgano que designa y remueve a los jueces. Esa estructura se basa en una ley que fue derogada, algo que poco les importó a los supremos. Si no concreta alguna de estas dos vías, a partir del 15 de abril todo acto que emita el Consejo será declarado nulo. En síntesis: la oposición bloquea el Consejo hasta que la Corte lo tome por asalto.

El actual presidente del Consejo de la Magistratura, el juez Alberto Lugones, ya adelantó que no aceptará el copamiento del organismo por parte de la Corte ni la pretensión del máximo tribunal del país de que todo lo que hagan post 15 de abril sea nulo.

En ese tándem entre la oposición y la Corte el caso de los camaristas Bruglia y Bertuzzi tiene otro condimento. La propia Corte dijo que fueron mal designados pero los mantuvo en sus despachos usurpados hasta que finalice el concurso para esos cargos. El concurso se hizo, las ternas con los mejores posicionados están pero como la oposición vota todo en contra no se puede designar a sus reemplazantes. Ergo, Bruglia y Bertuzzi siguen donde los puso Macri a dedo. Win-win.

Los cargos clave de Comodoro Py que están bloqueados en el Consejo de la Magistratura son

El juzgado N 6, tras la jubilación de Rodolfo Canicoba Corral.

El juzgado N 11, por el fallecimiento de Claudio Bonadio.

El juzgado N 12, ante la partida de Sergio Torres a la Corte Suprema bonaerense.

a la Corte Suprema bonaerense. Dos lugares en la Sala I de la Cámara Federal, que Macri primero vació y luego llenó discrecionalmente y sin cumplir con la Constitución.

Estos cargos se agruparon en 3 concursos. El 433 para el juzgado 12, el 450 para los juzgados 6 y 11 y el 461 para la Cámara Federal. Hoy, en el plenario del Consejo de la Magistratura, cuando se pusieron a votación pasó lo mismo en los 3: el oficialismo no alcanzó los dos tercios necesarios para elevar una terna al Poder Ejecutivo. Requería 9 votos en el plenario de 13 consejeros. Sin esto, no puede elevare la terna al Poder Ejecutivo, es decir, el Presidente no puede optar por un candidato y mandar su pliego al Senado para completar el proceso legal de designación.

Los bloques en el Consejo de la Magistratura quedaron bien marcados. Votaron a favor de las ternas los consejeros Alberto Lugones, Gerónimo Ustarroz, Vanesa Siley, Graciela Camaño, Mariano Recalde, Diego Molea y María Inés Pilatti de Vergara. Son 7 votos, no alcanzó. Por la negativa estuvieron Juan Manuel Culotta, Silvia Giacoppo, Carlos Matterson, Diego Marías, Ricardo Recondo y Pablo Tonelli. Son 6 votos, que alcanzan para bloquear cualquier terna.

Lo notable fue que la oposición dejó a la vista su táctica obstruccionista. Primero, el abogado Marías (cuya terminal es Horacio Rodríguez Larreta-Daniel Angelici) propuso que se postergue la votación de los más de 10 concursos que estaban en el orden del día hasta lograr un consenso entre los consejeros. Acto seguido, Recondo (juez e histórico operador judicial del sector más conservador de la Asociación de Magistrados) dio un paso más y explicitó lo que buscaba Cambiemos: postuló que no se trate ningún concurso hasta que cambie la actual conformación del Consejo. Esta moción provocó un fuerte cruce entre los consejeros. Ustarroz (representante del Poder Ejecutivo) terminó por proponer que se traten este jueves los concursos donde había mayores diferencias. Por mayoría se decidió acompañar esta moción.

La estrategia opositora quedó mucho más en evidencia unos minutos después cuando se votaron las ternas para los 2 cargos de camarista federal. Primero se puso a consideración el dictamen de mayoría. En una primera terna estaban: Fernando Poviña, juez de Tucumán que procesó en su momento a Carlos Blaquier, Cecilia Incardona, fiscala de Lomas de Zamora que investigó el espionaje ilegal y Javier López Biscayart, juez en lo penal económico. En una segunda terna figuraban: Agustina Inés Rodríguez, coordinadora de la Unidad fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM) y de reiterados podios en concursos, el fiscal porteño Gonzalo Viña y el juez de tribunal de San Martin Julio Di Giorgio.

La oposición votó en contra de este dictamen. En ese momento el consejero por parte del Poder Ejecutivo, Ustarroz, propuso que se vote el dictamen de minoría para el mismo concurso que elaboraron los consejeros opositores Culotta (juez que Macri puso a dedo en su momento en el juzgado electoral bonaerense) y Recondo. Pero la oposición se negó a votar a favor de su propio dictamen, que sí había votado en la comisión de Selección, paso previo para elevar el concurso al plenario. ¿Qué sentido tuvo esta maniobra? Simplemente mantener a Bruglia y Bertuzzi en sus cargos, tal como la Corte estableció, ya que no concluyó el concurso para reemplazarlos.

El dictamen opositor tenía también dos ternas pero con un detalle no menor: lo incluyeron a Bertuzzi en una pese a su flojo rendimiento en los exámenes. En la primera terna mantenían a Poviña e Incardona y sumaban a Bertuzzi. En la segunda mantenían a Rodríguez y López Biscayart y agregaban a Pablo Yadarola. Ni así lo votaron.

En el caso de los juzgados de primera instancia se repitió la votación 7 a 6.

El juzgado federal 12 quedó vacante cuando el juez Torres pasó a integrar la Corte Suprema bonaerense. Allí la terna quedó conformada por Diego Arce, actual secretario letrado del juez Ariel Lijo; Leonel Gómez Barbella, el fiscal que investiga el asesinato de Lucas González y que fue el primero en pedir una indagatoria para Magnetto y compañía en la causa Papel Prensa; y de nuevo el juez Di Giorgio.

El juzgado 11 está vacante tras el fallecimiento de Bonadio. Hoy lo subroga el juez Juliá Ercolini, otro de los impulsores del Lawfare. Ahi las propuestas son Albertina Caron, secretaria histórica del juez Daniel Rafecas; Matías Landino, secretario de la Cámara de San Martín; y Raúl Alejandro Roust, secretario del Juzgado Federal de Campana.

El juzgado 6, libre tras la jubilación de Canicoba Corral, tiene como propuestas al juez porteño Gonzalo Rúa; al secretario de la Cámara Federal Pablo Cesar Cina; y a Maribel Castelnuovo, que era secretaria letrada del juez Torres en el juzgado 12. Actualmente, es subrogado por Rafecas.