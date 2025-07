Soledad Martínez busca un “acuerdo positivo” que contenga a La Libertad Avanza y aliados

El PRO se rompió en la previa del cierre de listas y hay intendentes que decidieron ir por fuera de la alianza que el partido que preside Cristian Ritondo en la provincia de Buenos Aires cerró con La Libertad Avanza. La intendenta de Vicente López, Soledad Martínez, es la otra cabeza del grupo de mandatarios reticentes a compartir la lapicera con el espacio de Javier Milei. Por estas horas busca acordar con los libertarios para no romper el acuerdo provincial, pero a su vez contener a sus socios del ex Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical (UCR) y la Coalición Cívica.

Tanto en el PRO como en La Libertad Avanza le aseguraron a El Destape que hay intenciones de que se cierre el acuerdo y ambas partes queden satisfechas. La mayor presión recae sobre Martínez por ser la intendenta que debe plebiscitar su gestión en medio de una campaña que promete nacionalizarse y con La Libertad Avanza afianzada en las encuestas como principal referencia en contra del kirchnerismo.

“Lo va a terminar logrando”, confiaron cerca de la intendenta cercana a Jorge Macri aunque en el último tiempo pasó a estar encolumnada detrás de Mauricio Macri como vicepresidenta del PRO a nivel nacional. Justamente esa posición es la que la limita a poder moverse del acuerdo que Ritondo cerró con Sebastián Pareja, armador de Karina Milei en el territorio bonaerense.

“Trabado, pero va a salir”, soltaron los libertarios que tienen como principal cabeza en el distrito al presidente del bloque de concejales, Luis Palomino. Los libertarios están convencidos de que eso ocurrirá y que la UCR irá por otra lista. Se mofan de los radicales y el extinto Juntos por el Cambio: “Ya es viejo eso”.

Las reuniones que Martínez y Palomino mantuvieron las últimas semanas se dieron en buenos términos aunque todavía no cierran la lista. El libertario quiere cuatro lugares “entrables” entendiendo que son los que podría conseguir si fuese con boleta corta en un escenario en el que no existiese Alianza La Libertad Avanza. Cerca de Martínez tomaron nota del pedido, pero creen que es “demasiado” para dejarlo satisfecho. “Los requisitos eran muchos y le pedimos que aflojara un poco”, reconocieron en el oficialismo municipal. Y avisaron: “No van a poder meter lo que ellos quieren”.

Por estas horas, El Destape pudo confirmar que de terminar cerrando el entendimiento en el municipio de zona norte, la cabeza de la lista será para un candidato o candidata que defina Martínez. Asimismo, está descartado que la intendenta se ponga al frente como candidata testimonial, estrategia que parece imponerse en Fuerza Patria.

No hay margen para que adopte el mismo camino que los intendentes de Pergamino, Puan y 9 de Julio. Javier Martínez (Pergamino), quien fue el primero en abandonar el acuerdo y se plegó al armado local de Manuel Passaglia en la Segunda Sección con su frente Hechos. Luego llegó la salida de Diego Reyes (Puan) para pasarse a Potencia, la alianza que encabeza María Eugenia Talerico. Mientras que José Gentile (9 de Julio) está cerca de plegarse a Somos Buenos Aires, el frente que incluye a radicales, lilitos, Facundo Manes e intendentes como Julio Zamora (Tigre).

Justamente es este espacio el que tentó a Martínez para cerrar un entendimiento aunque es poco probable que tome esta drástica decisión. Alejandro "Totito" González es el referente boina blanca allí y está dentro del espacio del senador nacional por Maximiliano Abad, de buena relación con Martínez. A los aliados locales que tiene Martínez se le suma el partido de Elisa Carrió, que tiene como principal cara a Meneca Djedjeian, y la concejal Paola Spatola, cercana al diputado nacional Miguel Ángel Pichetto.

Según recabó este medio, hasta acá no hubo comunicación ni pedidos especiales de Jorge o Mauricio Macri a Martínez. La intendenta se se encamina a cerrar “un acuerdo positivo” como lo definen en su mesa política y mantiene la intención de que en ese esquema estén los aliados políticos.

Con más o menos ganas, el PRO casi en su totalidad avanza en un acuerdo con La Libertad Avanza y para después de octubre no se descarta que Martínez integre un grupo de amarillos que decidan mantenerse alejados de esa estructura y cumplir el deseo del ex Presidente de cuidar la identidad. habrá que esperar si el propio Macri decide seguir o no en política.