Zago apuntó contra LLA por la caída de la sesión y señaló a Menem por el criptogate

El diputado nacional del MID, Oscar Zago, protagonista de la polémica sesión del pasado miércoles, pidió disculpas por los hechos "bochornosos" en el Congreso y en ese marco, aseguró que La Libertad Avanza (LLA) "buscaba que yo me levantara de la banca para dejar sin quórum la sesión". En el medio de diversas acusaciones cruzadas y mientras en las inmediaciones reprimían y detenían a manifestantes de manera aleatoria, alertó que en el Gobierno están "muy preocupados" por la estafa cripto. "Habría que preguntarle al presidente Martín Menem", lanzó.

"Me arrepiento de los hechos violentos que tuvimos adentro. Pedirle disculpas a la Ciudad de Buenos Aires, que me dio la oportunidad de estar en una banca, al pueblo en general y a Bahía Blanca que está pasando por un terrible momento y nosotros estamos dando este escenario bochornoso", comenzó el diputado durante su entrevista con Luis Novaresio. "Me dejé llevar por memoria de mi madre, haber sido agredido e insultado durante un tiempo... No tendría que haber reaccionado de esta manera porque lo que se buscaba era eso, que yo me levantara de la banca para dejar sin quórum a la sesión. Muy mal el presidente Menem de haber logrado su objetivo, que la casa de la democracia no funcione", acusó.

Zago aseguró que toda la jornada se desarrolló "con idas y vueltas" porque se trató de una sesión con temas que no gustaban en el interior del mileísmo. "Mi opinión es que están muy preocupados porque muchos tienen responsabilidad de los hechos que vienen haciendo, están comprometiendo mucho al Presidente de la Nación", acusó duramente. Ante la insistencia del conductor, advirtió: "Algunos están involucrados en los hechos de estafa y están muy preocupados. Los que llevaron a los falsos influencers al despacho del Presidente, y al Presidente cometer el error que reconoció en una entrevista... Deben estar preocupados que no avance una causa, una investigación".

Si bien no dio nombres, el diputado no dudó en realizar señalamientos y gestos que encendieron las alarmas en Casa Rosada. "¿Martín Menem está involucrado en la estafa cripto? Que diga él si no está involucrado. Ayer otro diputado le dijo que tenía que dar respuestas a lo que se está trabajando", disparó.

Zago remarcó que el objetivo principal del oficialismo libertario era "que la sesión fracase" -a pesar de que había número para continuar, según confirmó- y se mostró molesto con sus ex compañeros por las mentiras que luego se reprodujeron en redes sociales. "Otros diputados de LLA me vinieron a hablar de buena manera para que yo me levante. Yo les dije: 'Ustedes tienen un problema interno, levanten a Pagano y a Bonacci, y yo me levanto'. Pídanle la renuncia, tuvieron un año para hacerlo", expresó.

También se refirió al violento hecho, donde el propio Zago y Lisandro Almirón -de LLA- terminaron a los empujones y a las piñas porque el MID (Movimiento de Integración y Desarrollo) apoyó la comisión investigadora. "¿De qué me quieren acusar a mí? Que quería destituir al Presidente, dijo Almirón en sus redes sociales. Y después un comunicado oficial de La Libertad Avanza se desdice afirmando que los tres diputados de mi bloque, incluido yo, votamos negativo al juicio político. La mentira se termina", lanzó. Allí, diversos legisladores tuvieron que separarlos y Menem mostró su indignación, cerrando la sesión.

Sobre el cierre, el ex libertario volvió a asegurar que en Casa Rosada "están muy preocupados y por eso pudrieron la sesión" y volvió a insistir con preguntarle al propio Menem las razones sobre "por qué hizo lo que hizo y estaba tan interesado" en cerrar las puertas del Congreso.