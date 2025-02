Un influencer cripto aseguró que Milei "recibió dinero" y participó de la estafa "desde el principio"

El escándalo por la estafa cripto que tiene como protagonista al presidente Javier Milei parece no tener fin. A medida que pasan las horas aparecen más voces que complican al Gobierno. Entre ellas está la de Nick O'Neil, un influencer cripto internacional que denunció en un video posteado en X que tiene confirmado de "múltiples fuentes" que Milei y su equipo estuvieron involucrados "desde el principio" en la mega estafa. Denunció que Milei "recibió dinero" en el marco del lanzamiento del memecoin $LIBRE.

"He confirmado con múltiples fuentes que Javier Milei y su equipo han estado trabajando en el desarrollo de un token durante al menos varias semanas y han hablado con varios proveedores con la esperanza de asociarse para lanzar este token", comenzó O'Neil en su video y dijo que en las próximas horas aportaría novedes. El influencer sostuvo que que Milei fue "definitivamente pagado por lanzar este token"

Javier fue definitivamente pagado por lanzar este token y desminitó la versión oficial que trató de instalar de desvincular al Presidente de la estafa. "Esto fue una completa mentira y una fabricación total y esto es un enorme escándalo. Ha mentido descaradamente al pueblo argetino y al mundo entero", denunció visiblemente enojado. O'Neil dijo que hasta ahora no pudo confirmar cuánto plata habría recibido exactamente Milei pero sí que estuvo "involucrado desde el principio".

Uno por uno: quiénes son los influencers que perdieron todo tras apostar a $LIBRA

Uno de los primeros perjudicados fue el influencer libertario Fran Fijap. Al momento de hacer su inversión, había escrito un tuit: "Gracias Javito, con vos me hice la casa". Sin embargo, cuando se desplomó el valor de la moneda virtual Fijap eliminó el tuit.

También fue parte de la estafa Chazaarg, que minutos después del posteo de Milei publicó "LISTO JAVO AHÍ METÍ UNOS MANGOS QUE TENÍA. VIVA LA LIBERTAD", adjuntando la captura de una compra por un valor de 700 dólares. Ese movimiento fue a las 19:51, según quedó registrado en su cuenta de X. En tanto, alrededor de las 22:30, Chazaarg vendió los tokens previamente adquiridos, pero por un valor cercano a 80 dólares. Esto refleja una pérdida de casi el 90% del valor.

También el "Gordo Dan" fue parte del escándalo, cuando se preguntó cómo podía invertir las acciones de Carajo, el canal de streaming, en esa cripto. Más tarde, terminó agrediendo por X a uno de los creadores de $LIBRA, cuando se desplomó y la mayoría de los inversores lo perdieron todo.

Otro de los afectados fue Ape, un influencer financiero estadounidense que aseguró quedar en banca rota. "¡Estoy en quiebra! ¡Estoy jodidamente quebrado! ¡Te voy a encontrar, me rompiste, no tengo nada! ¡Voy a tener que vender mi Rolex, todas mis mierdas. Me robaron, todos ustedes me robaron! ¡Y te voy a encontrar, te voy a encontrar!", exclamó Ape en un ataque de furia.