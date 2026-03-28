El querellante Juan Patricio Marchetto, que es representado por los abogados Nicolás Rechanik y Juan Grabois, requirió este viernes a la Justicia que en el marco de la causa $LIBRA se cite a prestar declaración indagatoria al presidente Javier Milei, a su hermana Karina, al trader Mauricio Novelli y a otros seis imputados más por la criptoestafa. El pedido se basa en el resultado que arrojó el peritaje que se realizó sobre los celulares y computadoras de Novelli y Sergio Morales, dos de los tres acusados de actuar como intermediarios en el lanzamiento del token del escándalo. Respecto respecto al jefe de Estado, Marchetto señaló que “la prueba reunida acredita que negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría -directa o indirectamente a través de su entorno- contraprestaciones millonarias en criptoactivos a cambio de actos propios de su función”.

En el análisis de los dispositivos que realizó la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), se encontró documentación que complicó al jefe de Estado. Por ejemplo, como reveló El Destape, entre los documentos analizados por la DATIP figura un archivo que menciona el pago de 5 millones de dólares del entorno de Hayden Davis a los “criptobro” por el apoyo del jefe de Estado al lanzamiento del token del escándalo. Del mismo estudio también surge que al momento del lanzamiento y colapso de $LIBRA, Milei y su hermana mantuvieron frenéticos llamados con Novelli. Marchetto se hizo eco de estos hallazgos en su pedido de indagatoria.

Tan contundente fue el peritaje que Novelli este jueves reclamó a la Justicia que dicte su “nulidad absoluta” aduciendo “vicios graves” en el procedimiento, algo que es totalmente falso. De hecho, el análisis fue avalado por su perito de parte.

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El pedido de indagatoria

La querella de Marchetto, Rechanik y Grabois considera que tras el peritaje están dadas las condiciones para que la Justicia convoque a prestar indagatoria al Presidente y su hermana junto a otras siete personas.

En un escrito de 15 páginas, al que accedió El Destape, los querellantes sostuvieron que “respecto de Javier Milei y Karina Milei, la prueba apunta a su participación directa en las negociaciones y en los actos de promoción institucional del proyecto” de $LIBRA. “Respecto de Novelli, (Manuel) Terrones Godoy y Morales, su rol como intermediarios y suscriptores del acuerdo con (Hayden) Davis los ubica como partícipes necesarios de la maniobra”, añadieron. Mientras indicaron que “respecto de Pía Novelli (hermana de Mauricio) y María Alicia Rafaele (madre del trader), su intervención en los actos posteriores al colapso -emisión de facturas y vaciamiento de cajas de seguridad- los vincula, a priori, con el encubrimiento de la maniobra”. Finalmente, sobre Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, señalados como los “cueveros cripto”, los acusadores privados afirmaron que actuaron “como conversores de criptoactivos en efectivo” por los que están vinculados “con la cadena de actos destinados a ocultar la identidad de los destinatarios finales de los fondos”.

Para los querellantes el peritaje de la DATIP fue clave para avanzar con el pedido de indagatoria. Sostuvieron en su presentación que del informe surgen “nuevos y contundentes elementos de prueba”. También cuestionaron al fiscal Eduardo Taiano por ocultarles información del peritaje: es que a la hora de referirse a “los hallazgos de la pericia informática oficial realizada por la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal”, resaltaron que ese trabajo fue presentado el 9 de enero de 2026 y que “esta querella accedió recién el 12 de marzo de 2026”.

Tanto por la “prueba ya incorporada al expediente” como por la nueva prueba que surge del peritaje de la DATIP, los querellantes consideraron que ya se pudo “reconstruir un plan delictivo en tres fases: su planificación y negociación, su concreción, y el intento sistemático de encubrimiento”. E individualizaron a los protagonistas de cada etapa.

Planificación, lanzamiento y encubrimiento de la criptoestafa

La querella que representa Juan Grabois reconstruyó “tres fases diferenciadas pero inescindibles de la maniobra investigada”:

" La planificación y negociación de un acuerdo espurio entre funcionarios públicos y operadores privados ”;



”; " La ejecución del plan, que culminó con el lanzamiento de $LIBRA y el consecuente perjuicio masivo a miles de inversores”;



y el consecuente perjuicio masivo a miles de inversores”; “El intento sistemático de encubrir lo sucedido mediante la eliminación de evidencia digital, el ocultamiento de documentos y el retiro físico de activos”.



Destacaron también que si bien “en causas de corrupción no hay -o es difícil encontrar- contratos, fotos, videos, comunicaciones directas, documentos esclarecedores o transferencias rastreables”, en el caso $LIBRA “TODO este tipo de prueba ya está incorporada a la causa. Los implicados, incluyendo a los propios funcionarios públicos, dejaron todas sus huellas extraordinariamente visibles”.

La planificación

Para esta parte querellante, la pericia de la DATIP sobre los dispositivos de Mauricio Novelli “reveló la existencia de múltiples copias de un borrador de acuerdo confidencial entre el presidente Javier Milei y el estadounidense Hayden Mark Davis”, que es quien creó el token $LIBRA. Se trata del archivo "LOI_KELSIER.docx", que Novelli se envió a sí mismo por WhatsApp el 29 de enero de 2025 a las 18:05. Esto fue en la víspera de la reunión que Milei mantuvo con Davis en la Casa Rosada el 30 de enero, que incluyó una foto y un tuit de respaldo. “El documento constituye una carta de intención (LOI, por sus siglas en inglés) en la que Davis figura como remitente y Milei como destinatario, para ofrecerle asesoramiento en blockchain y criptomonedas con impacto sobre el Estado argentino. Las firmas no constan en el borrador recuperado por los peritos. Ello es jurídicamente irrelevante”, señalaron los querellantes, para quienes los hecho que se sucedieron dan cuenta de que lo establecido en el contrato se ejecutó.

En esta línea, en el celular de Novelli, los peritos también hallaron “una oferta de acuerdo de Kelsier Ventures dirigida a Novelli, Terrones Godoy y Sergio Morales, del 21 de noviembre de 2024, por US$ 1.550.000”, además de “un contrato entre BVI Kelsier Holdings Limited y los lobistas locales destinado a apoyar a la firma Cardano en Argentina, incluyendo reuniones privadas entre Milei y el CEO de esa empresa, Charles Hoskinson; y “una factura de US$ 250.000 firmada por Pía Novelli como ‘gerente de operaciones’ de Tech Forum Ventures a favor de Kelsier Ventures, con fecha 5 de enero de 2025, en concepto del ‘acuerdo para América Latina con Kelsier Group’, pagada a través de la plataforma Solana”.

Eso no es todo. En el dispositivo de Novelli los peritos hallaron, como publicó El Destape, una “previsualización de notas de su iPhone en la que consta el texto del acuerdo negociado”.

Allí se puede leer que Novelli escribió:

Hola amigos, Este es el acuerdo final discutido con H. $1,5 M de tokens líquidos o cash como adelanto $1,5M de tokens líquidos o cash = Milei anuncia en Twitter que su asesor es Hayden Davis/Kelsier/la familia Davis $2M en tokens o cash = contrato firmado en persona con Milei por asesoria en blockchain/AI para el gobierno argentino y/o Javier Milei y revision con Javier y Karina

Para los querellantes, “este adjunto condensa la esencia de la maniobra: pagos escalonados en criptoactivos a cambio de actos concretos del ejercicio de la función pública, incluyendo la difusión presidencial del emprendimiento en redes sociales, la firma de contratos de asesoramiento en nombre del Estado argentino, y reuniones conjuntas con Javier y Karina Milei. Cada tramo del acuerdo se cumplió puntualmente, lo que acredita no sólo la existencia del acuerdo sino el compromiso activo de ambas partes”.

Además, la pericia confirmó que “el vínculo entre Novelli y los Milei no fue circunstancial sino de larga data”. Hay archivos que dan cuenta de una relación que se retrotrae, al menos, a abril de 2021.

Como si todo esto fuera poco, la DATIP halló "mensajes de voz que acreditan que el lobbista venía abonando pagos periódicos en efectivo a Javier Milei -y eventualmente a Karina Milei- con bastante anterioridad al lanzamiento del criptoactivo, al menos desde el año 2023, cuando Milei era candidato presidencial”. Como publicó este portal, hay referencias a pagos de 2.000 dólares a Milei como “sueldo”.

La ejecución

Los querellantes consideran que la ejecución del acuerdo tiene como una de sus fechas claves el 30 de enero de 2025, cuando Milei se reunió en la Casa Rosada con Hayden Davis, “quien voló a Buenos Aires en un viaje relámpago”. “Según registros financieros incorporados al expediente, Davis transfirió US$ 499.999 a una billetera virtual a la hora exacta del encuentro con el Presidente. Cuarenta y dos minutos después giró una suma similar. En total, ese día transfirió US$3,9 millones que terminaron en cuentas vinculadas a Novelli y Terrones Godoy”, añadieron los querellantes.

La pericia identificó que Orlando Rodolfo Mellino intermedió directamente entre Davis y los demás investigados en fechas coincidentes con esas reuniones. Por ejemplo, “Davis transfirió US$ 507.500 a través de la plataforma Bitget apenas 42 minutos después de que el Presidente publicara en la red social X la selfie junto a Davis presentándolo como asesor en blockchain e inteligencia artificial. Mellino habría recibido más de un millón de dólares en USDT en esas fechas, actuando como nexo para la conversión de criptoactivos en efectivo”.

Dos semanas más tarde, el 14 de febrero de 2025, el Presidente promocionaría $LIBRA desde sus redes sociales. Según se desprende del peritaje, al momento de lanzarse el criptoactivo hubo conversaciones frenéticas entre Novelli, el Presidente y su hermana. También figura Santiago Caputo intermediando cuando el escándalo ya había estallado. “Ello descarta cualquier hipótesis de desconocimiento o ajenidad por parte de los funcionarios públicos involucrados”, resaltaron los querellantes en su pedido de indagatoria.

El encubrimiento

La tercera fase de la maniobra, según los querellantes que representa Grabois, consistió “en los actos llevados a cabo por los imputados para destruir o sustraer evidencia una vez estallado el escándalo. Estos actos, lejos de ser casuales, constituyen un patrón sistemático que refuerza el cuadro indiciario de responsabilidad penal de cada uno de los nombrados”. En esta etapa se incluyó:

La “eliminación masiva y sistemática de evidencia digital” tal como se desprendió del peritaje (sin ir más lejos Morales descartó su celular);



tal como se desprendió del peritaje (sin ir más lejos Morales descartó su celular); El “vaciamiento coordinado de cajas de seguridad” por parte de la familia de Novelli (la madre y hermana vaciaron dos cajas de seguridad el 17 de febrero de 2025, que fue el primer día hábil del criptoescándalo). “Estos actos constituyen una maniobra coordinada para sustraer activos físicos antes de cualquier intervención judicial, y son directamente atribuibles a ambas imputadas junto con quien les impartió las instrucciones”, señalaron los querellantes;



(la madre y hermana vaciaron dos cajas de seguridad el 17 de febrero de 2025, que fue el primer día hábil del criptoescándalo). “Estos actos constituyen una maniobra coordinada para sustraer activos físicos antes de cualquier intervención judicial, y son directamente atribuibles a ambas imputadas junto con quien les impartió las instrucciones”, señalaron los querellantes; La “conversión de criptoactivos en efectivo para ocultar destinatarios”. Aquí entran en acción Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes “actuaron como intermediarios para convertir los criptoactivos recibidos de Davis en dinero en efectivo, borrando el rastro hacia los destinatarios finales”;



Aquí entran en acción Orlando Mellino y Camilo Rodríguez Blanco, quienes “actuaron como intermediarios para convertir los criptoactivos recibidos de Davis en dinero en efectivo, borrando el rastro hacia los destinatarios finales”; “El ocultamiento institucional del acuerdo confidencial” , ya que “la Casa Rosada negó reiteradamente, ante sucesivos pedidos de acceso a la información pública, tener registros del acuerdo entre Milei y Davis”.



, ya que “la Casa Rosada negó reiteradamente, ante sucesivos pedidos de acceso a la información pública, tener registros del acuerdo entre Milei y Davis”. Y la “demora injustificada en la incorporación de la pericia al expediente”, por parte del fiscal federal Eduardo Taiano, quien “recibió el informe de la DATIP el 9 de enero de 2026 pero lo subió al sistema informático de los tribunales recién el 26 de febrero de 2026 -más de un mes después- y mantuvo en reserva injustificada los anexos con el contenido sustancial de los intercambios”.

El rol de cada acusado

La querella que encabeza Grabois también delimitó el rol de cada uno de los acusados a los que pidió indagar:

Javier Gerardo Milei. “No fue un mero promotor involuntario de $LIBRA. La prueba reunida acredita que negoció personalmente, en ejercicio de la presidencia, las condiciones de un acuerdo por el cual recibiría -directa o indirectamente a través de su entorno- contraprestaciones millonarias en criptoactivos a cambio de actos propios de su función”, indicaron los querellantes. “Milei negó sistemáticamente la existencia de cualquier acuerdo, pero la pericia oficial encontró el borrador en el teléfono de su propio intermediario. Además, como se mencionó más arriba, hay una vinculación económica entre Milei y Novelli que comenzó antes de $LIBRA. Los audios recuperados por la DATIP del teléfono de Novelli acreditan que el lobbista le abonaba a Milei pagos periódicos en efectivo al menos desde 2023, $LIBRA no fue entonces el inicio de una relación de negocios sino su versión a gran escala”, agregaron.



“Milei negó sistemáticamente la existencia de cualquier acuerdo, pero la pericia oficial encontró el borrador en el teléfono de su propio intermediario. Además, como se mencionó más arriba, hay una vinculación económica entre Milei y Novelli que comenzó antes de $LIBRA. Los audios recuperados por la DATIP del teléfono de Novelli acreditan que el lobbista le abonaba a Milei pagos periódicos en efectivo al menos desde 2023, $LIBRA no fue entonces el inicio de una relación de negocios sino su versión a gran escala”, agregaron. Karina Milei. “La pericia acredita que mantuvo comunicaciones directas con Novelli desde al menos 2021, participó en reuniones por Zoom sobre criptomonedas junto a su hermano y al propio Novelli, y tuvo un rol activo en la organización del evento Tech Forum donde se gestó la operatoria. El precio pactado que obra en el teléfono de Novelli la menciona expresamente: la tercera cuota de dos millones de dólares quedaba condicionada, entre otras cosas, a que Javier y Karina Milei revisaran conjuntamente con los operadores las empresas involucradas durante dos trimestres”. También agregaron que “su nombre no aparece en el acuerdo como testigo sino como parte activa de las contraprestaciones prometidas. La mención de Karina en el recordatorio ‘Pago Javier Kari’ del 1° de noviembre de 2024 (día de visita de Novelli a la Casa Rosada) refuerza que ambos hermanos eran destinatarios regulares de fondos provenientes del entorno del lobista, en un esquema que operaba completamente por fuera de cualquier registro formal o control institucional”.



También agregaron que “su nombre no aparece en el acuerdo como testigo sino como parte activa de las contraprestaciones prometidas. La mención de Karina en el recordatorio ‘Pago Javier Kari’ del 1° de noviembre de 2024 (día de visita de Novelli a la Casa Rosada) refuerza que ambos hermanos eran destinatarios regulares de fondos provenientes del entorno del lobista, en un esquema que operaba completamente por fuera de cualquier registro formal o control institucional”. Mauricio Novelli. “Fue el arquitecto operativo de la maniobra. Actuó como nexo entre el Presidente y los operadores extranjeros, coordinó el evento Tech Forum como plataforma de acceso privilegiado al poder, negoció el texto del acuerdo con Davis, lo almacenó en su teléfono y lo circuló entre los participantes”, afirmaron los querellantes. También destacaron que “recibió transferencias millonarias directas de Davis en las horas inmediatamente posteriores a los hitos pactados” y que “luego, al estallar el escándalo, eliminó sistemáticamente mensajes, instruyó a su madre y su hermana para vaciar las cajas de seguridad, y hoy solicita la nulidad de la pericia que lo compromete”.





Manuel Terrones Godoy. “Socio de Novelli, coorganizó el Tech Forum junto a Novelli y figura como suscriptor del borrador de acuerdo con Davis de noviembre de 2024. Fue uno de los destinatarios directos de las transferencias de Davis el 30 de enero de 2025. Sus grupos de WhatsApp con Novelli y Morales fueron eliminados antes de que la justicia pudiera acceder a su contenido”.



Fue uno de los destinatarios directos de las transferencias de Davis el 30 de enero de 2025. Sus grupos de WhatsApp con Novelli y Morales fueron eliminados antes de que la justicia pudiera acceder a su contenido”. Sergio Morales. Asesor de la CNV al momento de los hechos, “suscribió el borrador de acuerdo con Davis en representación del entorno presidencial junto a Novelli y Terrones Godoy. Su presencia en ese documento como firmante desde un organismo regulador del Estado agrava la incompatibilidad funcional de la maniobra. Era el puente institucional que legitimaba ante los operadores extranjeros el respaldo oficial a la operatoria”.



Pía Novelli. Hermana de Mauricio. “Firmó como ‘gerente de operaciones ‘de Tech Forum Ventures la factura de US$ 250.000 emitida a favor de Kelsier Ventures en concepto del acuerdo para América Latina, pagada en la blockchain de Solana el 5 de enero de 2025, semanas antes del lanzamiento”, aseguraron los querellantes. “Además, el primer día hábil tras el colapso de $LIBRA concurrió a una sucursal bancaria y retiró el contenido de una caja de seguridad , en un acto coordinado con su madre que solo puede interpretarse como parte del mismo plan de ocultamiento”, agregaron.



en concepto del acuerdo para América Latina, pagada en la blockchain de Solana el 5 de enero de 2025, semanas antes del lanzamiento”, aseguraron los querellantes. “Además, el primer día hábil tras el colapso de $LIBRA concurrió a una sucursal bancaria y , en un acto coordinado con su madre que solo puede interpretarse como parte del mismo plan de ocultamiento”, agregaron. María Alicia Rafaele. Madre de Novelli. “Ejecutó el acto más elocuente del encubrimiento: el lunes 17 de febrero de 2025, primer día hábil tras el colapso, ingresó a una sucursal del Banco Galicia -captada por las cámaras de seguridad- y se llevó bolsos con el contenido íntegro de la caja de seguridad de su hijo . No existe explicación inocente para ese acto en ese momento. Actuó de manera coordinada con Pía Novelli y, presumiblemente, siguiendo instrucciones de Mauricio”, se precisó en el pedido de indagatoria.



“Ejecutó el acto más elocuente del encubrimiento: el lunes 17 de febrero de 2025, primer día hábil tras el colapso, . No existe explicación inocente para ese acto en ese momento. Actuó de manera coordinada con Pía Novelli y, presumiblemente, siguiendo instrucciones de Mauricio”, se precisó en el pedido de indagatoria. Orlando Mellino. “Es la figura más opaca de la causa y precisamente por eso merece especial atención. Con 75 años, perfil bajo y un entramado societario disperso entre Argentina y España, recibió más de un millón de dólares en USDT de Davis en fechas que coinciden exactamente con las reuniones entre Davis y Milei” , se indicó. Y se dijo que “ su rol no fue el de un inversor: fue el de un conversor. Tomó criptoactivos y los transformó en efectivo, cortando el hilo que unía esos fondos con sus destinatarios finales”.



“Es la figura más opaca de la causa y precisamente por eso merece especial atención. Con 75 años, perfil bajo y un entramado societario disperso entre Argentina y España, , se indicó. Y se dijo que “ Camilo Rodríguez Blanco. “Ciudadano colombiano operando desde Buenos Aires, gestionó una plataforma de criptoactivos que sirvió como canal de salida de fondos hacia el exterior. Sus operaciones coincidieron temporalmente con los movimientos en las cajas de seguridad de Novelli, lo que lo ubica en el eslabón final de la cadena: el punto donde el dinero dejaba de tener rastro y nombre”, indicaron desde la querella que comanda Grabois.



Tras este pedido, que se dio al día siguiente de la solicitud de Novelli de que se dicte la nulidad del peritaje de la DATIP, es de esperar que se exprese la otra querella que tiene el caso: la del damnificado Martín Romeo, que es representado por el abogado Nicolás Oszust. Todo indica que realizará un planteo similar -incluso más extenso- al de Marchetto, Rechanik y Grabois.

Una vez realizados todos los planteos el juez Marcelo Martínez de Giorgi correrá vista a las partes y luego deberá resolver. ¿Se acercan los primeros llamados a indagatoria en una de las causas que más preocupa al Presidente?