Escándalo cripto: piden que la embajada de Singapur dé información sobre Julian Peh

El fiscal Eduardo Taiano le pidió información a la embajada de Singapur en Argentina sobre Julian Peh, CEO de KIP Protocol, empresa detrás de la criptomoneda $LIBRA, promocionada por el presidente Javier Milei en febrero y por la que le llovieron denuncias por estafa, incluido un pedido de juicio político en el Congreso.

El fiscal Taiano avanzó sobre este pedido porque, si bien Peh estuvo en el Tech Forum Argentina en octubre -y se reunió con Milei-, no figuran sus ingresos y egresos en Migraciones.

En el dictamen, Taiano explicó, según pudo saber El Destape: "Habida cuenta de lo informado oportunamente por la Dirección Nacional de Migraciones respecto de los movimientos migratorios de Julian Peh, solicítese colaboración a la Embajada de la República de Singapur en Argentina, a fin de que proporcione los datos de identificación de Peh; en particular, nombre completo, fecha de nacimiento y número de pasaporte".

"Lo mismo habrá de peticionarse al Departamento Interpol de la PFA para que, por intermedio de su par en Singapur, se recabe la información personal del nombrado", agregó el escrito.

La relación de Peh con el proyecto $LIBRA

El 19 de octubre de 2024, durante el Tech Forum Argentina, Peh se reunió con Milei. Según explicaron, el empresario explicó con el Presidente "a través de un traductor, durante unos 30 minutos". "Hablaron sobre IA, tecnología en general y el deseo del Protocolo KIP de hacer más negocios e invertir en Argentina. El Presidente Milei habló de su visión para Argentina, sus filosofías económicas y cómo recibía con agrado la inversión extranjera en Argentina, especialmente de las empresas de IA", habían informado en su momento.

En esa reunión, según explicaron, no se abordó el proyecto $LIBRA ni el lanzamiento de ningún token específico. Después del desplome de $LIBRA, KIP Protocol emitió un comunicado para aclarar su papel en el proyecto. Peh afirmó que su empresa fue contratada como consultora tecnológica para ayudar en la distribución de fondos del proyecto a negocios locales en Argentina, pero que no estuvieron involucrados en la creación del token ni actuaron como formadores de mercado. Además, enfatizó que KIP Protocol no obtuvo beneficios de la venta de $LIBRA.