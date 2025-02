Estafa cripto: el Gobierno enfrenta un lunes caliente en el Congreso

Después del escándalo cripto del presidente Javier Milei, este lunes avanzan en el Congreso pedidos de juicio político contra el titular del Poder Ejecutivo de varias bancadas de la oposición. Además, se realizaron solicitudes para que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, cite al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y dé explicaciones sobre el accionar del jefe de Estado en la estafa del viernes pasado.

Varias de las voces que salieron durante el fin de semana a condenar con más fuerza la decisión del Presidente de promocionar una memecoin que rápidamente demostró ser una estafa cripto son miembros del Congreso, el único de los tres poderes donde el mandatario ha demostrado que tiene que negociar si quiere avanzar o frenar una iniciativa. Eso, sumado a que el Poder Legislativo se encuentra actualmente en sesiones extraordinarias negociando varios proyectos sensibles para el Gobierno -como Ficha Limpia, la suspensión de las PASO y la confirmación de Ariel Lijo en la Corte Suprema, entre otras- convierte al Congreso en una arena especialmente caliente esta semana para Milei.

Juicio Político, una apuesta difícil

El escenario para el juicio político es complejo: primero está el problema de que Menem nunca reconoció a la libertaria Marcela Pagano como presidenta de la comisión. La presidencia de la Comisión de Juicio Político constituyó la primera gran interna de La Libertad Avanza (LLA), ya en abril del año pasado. Por eso, para las autoridades de la Cámara Baja del Congreso, no hay titular. Fuentes de la Presidencia de Diputados aseguraron a El Destape que "en extraordinarias seguro que no" se convocará a la comisión para que se designe a las autoridades, por lo que dilatarían el asunto, por lo menos, hasta marzo.

Luego, el segundo problema sería que, aun si los proyectos superaran la etapa de la comisión, la oposición necesitaría al menos dos tercios de la Cámara para pasar al Senado.

Apenas se conoció la estafa presidencial, los diputados del bloque del socialismo, Esteban Paulón y Mónica Fein, pidieron que las autoridades de la Cámara citen a Francos y anunciaron que este lunes ingresará un proyecto con un pedido de juicio político al Presidente. "Vemos la oportunidad del juicio político como una oportunidad de que el Presidente pueda ejercer su derecho a defensa. Que no quede la duda si hay o no un vínculo comercial con esta gente por parte del Presidente, si ha habido algún tipo de intercambio de dinero, qué pasó en esas reuniones reiteradas que hubo entre Karina Milei, el Presidente, (Manuel) Adorni y los titulares de Kip Protocol", explicó a este portal Paulón. "El daño reputacional que ha hecho esta irresponsable publicación del presidente todavía no lo dimensionamos, va a ser muy muy grande", profundizó.

Las complicaciones en los números

El pedido de juicio político parece ser uno de los pocos motivos que puede unir a la oposición, que salió de forma casi absoluta a repudiar el accionar de Milei. Sin embargo, las experiencias previas en las que la oposición necesitó dos tercios de la Cámara de Diputados, como los vetos presidenciales a la ley de financiamiento de universidades y a la reforma de la fórmula previsional, exponen que será complicado que prosperen los proyectos de juicio político. Esto, claro está, siempre que algunos de los más de 80 diputados que respaldaron los vetos no consideren que es necesario indagar en la incitación de Milei a comprar una criptomoneda que horas después se desplomó.

A pesar de que juntar los votos será complicado, el legislador de Unión por la Patria (UP) Juan Marino señaló a El Destape que el pedido de juicio político por parte de la oposición es "una cuestión ética". "Lo mejor que podemos esperar del pedido es contribuir a recabar evidencia que sirva para el proceso penal económico", puntualizó, a la vez que añadió que, si las causas avanzan y se determina que hubo estafa, "el juicio político va a avanzar por sí solo".

Polémica por la Comisión de Juicio Político

En abril, la Comisión de Juicio Político designó a Marcela Pagano como presidenta de la misma. Esa designación no contaba con el visto bueno de Milei ni de Menem, quien suspendió la reunión de comisión poco antes del comienzo de la misma y nunca reconoció a Pagano como autoridad. Esta situación derivó en el alejamiento de Pagano de la escena mediática durante meses y en la salida de Oscar Zago, entonces titular del bloque de La Libertad Avanza, de la bancada.

"En el caso concreto de la Comisión de Juicio Político, una vez conocida la nómina de sus integrantes, varios legisladores me manifestaron su disconformidad con tal integración y la necesidad de un replanteo en tal conformación", explicó en aquel momento Menem en su cuenta de X. "Desde el punto de vista jurídico, quien tiene las facultades para citar a la reunión constitutiva, también tiene las potestades para suspenderla", agregó, justificando su decisión.

Mientras el oficialismo busca dilatar la cuestión, al menos, hasta la inauguración de las sesiones ordinarias de marzo, la oposición parece haber encontrado un rumbo en el repudio a la estafa del Presidente. Con el comienzo del año electoral, la caída de la credibilidad de Milei puede significar un motivo de pérdida de votos de La Libertad Avanza, envalentonado hasta hace unos días por las encuestas en gran parte del país.