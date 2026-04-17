La aprobación del gobierno de Javier Milei bajó tres puntos en relación al mes anterior y se ubica en el 36%, según la nueva edición de la Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública (ESPOP) de la Universidad de San Andrés. En paralelo, la desaprobación trepó al 61%, consolidando una tendencia negativa que se viene sosteniendo en los últimos meses.

El relevamiento, realizado entre el 2 y el 10 de abril con 1.007 casos en todo el país, también registró que la satisfacción general con la marcha del país cayó al 28%, su nivel más bajo desde que Milei asumió la presidencia en diciembre de 2023. En marzo ese número era del 33%.

El empleo, en el centro de las preocupaciones

Por primera vez en mucho tiempo, la falta de trabajo se consolidó como el principal problema del país, señalado por el 40% de los encuestados. Le siguen de cerca los bajos salarios (39%) y la corrupción (38%). La preocupación por el desempleo subió cuatro puntos respecto a marzo, una señal de alerta para el gobierno en el camino hacia las elecciones de medio término.

La inflación, que había perdido protagonismo en los meses anteriores gracias a la desaceleración de precios, comenzó a volver al radar de los argentinos. En la última medición aparece con un 20%, lo que el propio informe de ESPOP describe como un regreso de esta preocupación.

Pesimismo en alza

El 56% de los encuestados cree que la situación del país empeoró en el último año. Y mirando hacia adelante, el panorama tampoco es alentador: el 43% considera que la situación empeorará en los próximos doce meses. El pesimismo creció en todos los segmentos demográficos.

En lo personal, los números son igual de contundentes. El 57% siente que su situación individual también empeoró, y apenas el 12% dice que mejoró.

Los poderes del Estado, cuestionados

La desconfianza no se limita al Ejecutivo. Solo el 26% de los encuestados está satisfecho con el desempeño del Poder Ejecutivo, mientras que los números del Congreso son aún más bajos: el Senado alcanza apenas un 16% de satisfacción y la Cámara de Diputados llega al 15%.

Comparado con gestiones anteriores, Milei se mantiene en un lugar intermedio. Su aprobación actual está por debajo de la que tenía Mauricio Macri en este mismo período de su mandato (51%), pero supera a la de Alberto Fernández, que en igual momento registraba apenas el 17%.

Desgaste en las figuras del gobierno

El informe marca un deterioro pronunciado en las figuras comunicacionales del gobierno. Manuel Adorni sufrió la caída más importante del mes: su imagen positiva bajó 9 puntos y registra el diferencial más negativo de todo el gabinete, con un -51%. Lo sigue Karina Milei con un -50%.

En el caso del propio presidente, todos los dirigentes políticos medidos mantienen un diferencial de imagen negativo, es decir, más personas tienen una opinión mala que buena de ellos. Milei bajó 4 puntos en imagen positiva y Patricia Bullrich perdió 2.

Las políticas públicas, bajo la lupa

En materia de gestión, las áreas donde la satisfacción es relativamente más alta son Defensa (33%), política energética (31%) y política exterior (31%). En el otro extremo, las políticas de obras públicas e infraestructura y salud concentran los mayores niveles de rechazo, superando el 70% de insatisfacción en ambos casos.

La encuesta de ESPOP se realiza bimestralmente y es una de las mediciones de opinión pública más completas del país. Sus resultados son ponderados según el voto en las elecciones de octubre de 2025 y tienen un margen de error de aproximadamente 3,15 puntos porcentuales.