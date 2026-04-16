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Enzo Fernández está disponible para partido contra Manchester United, dice DT del Chelsea

16 de abril, 2026 | 11.14

El centrocampista del Chelsea Enzo Fernández ha ‌vuelto ‌a los entrenamientos con el equipo y está disponible para el partido de la Premier League del sábado contra Manchester United, ​tras haber ⁠sido excluido de la ‌convocatoria por motivos ⁠disciplinarios, informó el ⁠jueves el entrenador Liam Rosenior.

El internacional argentino de 25 ⁠años fue excluido de ​los últimos dos ‌partidos de su ‌equipo.

Fernández, que había lucido ⁠el brazalete de capitán en ausencia del lesionado Reece James, había ​declarado ‌que evaluaría su futuro tras el Mundial y había expresado su deseo de vivir ⁠en Madrid, comentarios por los que posteriormente se disculpó.

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"Enzo ha estado con el grupo y ha estado entrenando muy, muy bien", declaró ‌Rosenior a periodistas el jueves. "Así que, en cuanto a la selección para el partido, todo sigue como de ‌costumbre".

"En cuanto a su entrenamiento y su dedicación al ‌mismo, Enzo ⁠también ha estado fantástico", agregó el ​DT. 

Con información de Reuters

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