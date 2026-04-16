Enzo Fernández está disponible para partido contra Manchester United, dice DT del Chelsea

El centrocampista del Chelsea Enzo Fernández ha vuelto a los entrenamientos con el equipo y está disponible para el partido de la Premier League del sábado contra Manchester United, tras haber sido excluido de la convocatoria por motivos disciplinarios, informó el jueves el entrenador Liam Rosenior.
El internacional argentino de 25 años fue excluido de los últimos dos partidos de su equipo.
Fernández, que había lucido el brazalete de capitán en ausencia del lesionado Reece James, había declarado que evaluaría su futuro tras el Mundial y había expresado su deseo de vivir en Madrid, comentarios por los que posteriormente se disculpó.
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"Enzo ha estado con el grupo y ha estado entrenando muy, muy bien", declaró Rosenior a periodistas el jueves. "Así que, en cuanto a la selección para el partido, todo sigue como de costumbre".
"En cuanto a su entrenamiento y su dedicación al mismo, Enzo también ha estado fantástico", agregó el DT.
Con información de Reuters