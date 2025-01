En octubre de 2024, y después de días de vigilia y medidas de fuerza, el Gobierno anunció con mensajes en off que no cerraría el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, poco más de tres meses después, la gestión del ministro de Salud, Mario Lugones, decidió no renovar 1.400 contratos en el sector, de los cuales más de 200 son del Bonaparte.