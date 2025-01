"Vaciar es cerrar": los trabajadores del Bonaparte se plantan tras los despidos

El Hospital Bonaparte, nuevamente atacado por el Gobierno.

En octubre de 2024, y después de días de vigilia y medidas de fuerza, el Gobierno anunció con mensajes en off que no cerraría el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires. Sin embargo, poco más de tres meses después, la gestión del ministro de Salud, Mario Lugones, decidió no renovar 1.400 contratos en el sector, de los cuales más de 200 son del Bonaparte.

"Vaciar es cerrar", advierten los profesionales y analizan medidas de lucha. Desde el Gobierno, en tanto, trascendieron que iniciaron una mesa de diálogo con ATE y UPCN y que volverán a reunirse el lunes, según pudo saber El Destape.

Con su futuro laboral incierto, la cuenta de Instagram con la que los trabajadores del Bonaparte (@enluchaelbonaparte) comunican los pasos a seguir mostró una declaración de una trabajadora despedida que, contó, fue engañada por las autoridades después de rendir el examen de idoneidad que el Gobierno impuso para todos los trabajadores del Estado. "Les pido a las autoridades que por favor tengan en cuenta a los pacientes. Yo amo trabajar en este hospital, dejo todo en este hospital. Entonces, me parece completamente injusto lo que están haciendo. Yo puedo trabajar en otro lado, tengo mi profesión, pero los pacientes no tienen otro lugar con la calidad humana con las cuales se atiende desde todos: desde limpieza, mantenimiento, los psiquiatras, los administrativos, los enfermeros, los trabajadores sociales, los terapeutas ocupacionales, somos muchos que trabajamos acá para poder darle una mano a esta población que es tan vulnerable", comenzó entre lágrimas la psicóloga, que trabaja en el servicio de consultorios externos del hospital.

La profesional contó que el lunes 13 de enero rindió el examen, cuando la idoneidad para su profesión ya la "avala la facultad" en la que se recibió. "El examen que nos hicieron hacer era una examen de matemática, de leyes, que me tuve que poner a leer, a repasar, a estudiar. Lo aprobé y, así y todo, nos despidieron igual", relató. "Nos habían prometido que si rendíamos bien ese examen nos iban a hacer el contrato por un año y cuatro días después está pasando todo esto", concluyó.

Ante los nuevos despidos, los trabajadores de la institución de salud mental hicieron el jueves dos asambleas, una a las 9 y una a las 12 y resolvieron diversas medidas de fuerza, como la permanencia en el hospital y la convocatoria a un abrazo al edificio.

Las siete resoluciones de la asamblea en el Hospital Bonaparte

Después de la segunda asamblea, los trabajadores informaron las siete resoluciones de la asamblea. "Mantener la permanencia en el Hospital Bonaparte enfrentando este nuevo intento de cierre vía despidos y vaciamiento", dice la primera medida anunciada en las redes sociales. La segunda consta de una convocatoria para el próximo lunes 20 de enero, con horario a confirmar, a un "acto-abrazo" a la institución. La idea es invitar "a que tomen la palabra y participen representantes de todos los hospitales afectados por los despidos; trabajadoexs de la Secretaría de Derechos Humanos y Sitios de Memoria, y organizaciones sindicales, sociales y de la cultura".

También definieron promover distintas consignas para difundir esta nueva lucha ante el ajuste en salud de Milei, entre las que aparecen "defendamos el derecho de la población a la salud mental", "no a los despidos, renovación de todos los contratos" y "vaciar es cerrar". Además, elaborarán "materiales audiovisuales y gráficos que difundan el trabajo asistencial del Hospital con la voz de profesionales de cada sector", con el objetivo de volver a darle visibilidad a la lucha.

El quinto punto consta de gestar la convocatoria a un paro y movilización de trabajadores de salud, "en unidad de los sindicatos y de todos los Hospitales afectados", explicaron, a la vez que señalaron que volverán a "impulsar el fondo de lucha para poder encarar los gastos de las actividades y ayuda a compañeros que lo necesiten para sostenerse mientras dure esta pelea". Por último, resolvieron "poner en pie nuevamente las comisiones de trabajo de la asamble de trabajadores para llevar adelante estas medidas, garantizar la permanencia y actividades de visualización, organización y |ucha".

Qué había pasado en octubre

Tras días de permanencia en el hospital, los trabajadores consiguieron en octubre que se mantuvieran los 612 puestos de trabajo en el hospital, amenazados por un Gobierno que insistía con que avanzaría con "un plan de reestructuracion" en el hospital para "analizar el funcionamiento del establecimiento integralmente". "Nunca se habló de cerrarlo", dijeron desde la cartera de Salud a El Destape en aquel momento, aunque ahora los trabajadores explicaron: "Vaciar es cerrar".

Después de que se consiguiera que el Gobierno diera marcha atrás con su ataque a la institución de salud mental, el secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Rodolfo Aguiar, había celebrado y marcado que el camino a seguir contra el ajuste era ese: medidas de fuerza concretas. "Quedó en evidencia que teníamos razón. Con un Gobierno que está decidido a priorizar el déficit cero por sobre el hambre de los niños y jubilados y que quería destruir el Estado, no había nada que dialogar, había que confrontar, y empiezan a aparecer resultados", dijo Aguiar en El Destape 1070 en octubre de 2024.

En octubre, los trabajadores del Bonaparte evitaron el cierre de la institución.

Tres meses después, Milei se muestra más fuerte que nunca desde que empezó su gestión e insiste con su ataque a sectores del Estado con los que parecía haber un consenso: sin Presupuesto 2025, sus principales apuntados son la Secretaría de Derechos Humanos y el Ministerio de Salud. Ante estas embestidas, la exESMA ya se convirtió en un espacio de resistencia y, parece, los hospitales podrían seguir el mismo camino.