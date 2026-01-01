Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

El duelo entre Real Madrid y Betis correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 12:15 (hora Argentina), el domingo 4 de enero.

Así llegan Real Madrid y Betis

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 3-0 a Athletic Bilbao en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis venció en casa a Getafe por 4 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Betis.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 3 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Barcelona 46 18 15 1 2 31 2 Real Madrid 42 18 13 3 2 20 3 Atlético de Madrid 37 18 11 4 3 17 4 Villarreal 35 16 11 2 3 16 6 Betis 28 17 7 7 3 10

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga

Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga

Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 20: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar

Fecha 21: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar

Fecha 22: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 23: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar

Horario Real Madrid y Betis, según país