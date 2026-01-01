EN VIVO
Real Madrid

Real Madrid vs Betis: previa, horario y cómo llegan para la fecha 18 de la Liga

01 de enero, 2026 | 07.35

El duelo entre Real Madrid y Betis correspondiente a la fecha 18 se disputará en el estadio Santiago Bernabéu desde las 12:15 (hora Argentina), el domingo 4 de enero.

Así llegan Real Madrid y Betis

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Real Madrid en partidos de la Liga

Real Madrid venció 3-0 a Athletic Bilbao en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Betis en partidos de la Liga

Betis venció en casa a Getafe por 4 a 0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 2 y perdido 1. Además, logró gritar 10 goles y ha recibido 6 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 3 veces. El último juego entre ambos en este torneo fue el 1 de marzo, en el torneo España - LALIGA 2024 - 2025, y terminó con un marcador 2-1 a favor de Betis.

El dueño de casa se encuentra en el segundo puesto y tiene 42 puntos (13 PG - 3 PE - 2 PP), mientras que la visita sumó 28 unidades y está en el sexto lugar en el torneo (7 PG - 7 PE - 3 PP).

EquipoPts.PjPgPePpDf
1
Barcelona4618151231
2
Real Madrid4218133220
3
Atlético de Madrid3718114317
4
Villarreal3516112316
6
Betis281777310
DataFactory

Fechas y rivales de Real Madrid en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 20: vs Levante: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Rayo Vallecano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 24: vs Real Sociedad: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Betis en los próximos partidos de la Liga
  • Fecha 19: vs Real Oviedo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 20: vs Villarreal: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 21: vs Alavés: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 22: vs Valencia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 23: vs Atlético de Madrid: Fecha y horario a confirmar
Horario Real Madrid y Betis, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 12:15 horas
  • Colombia y Perú: 10:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 09:15 horas
  • Venezuela: 11:15 horas
