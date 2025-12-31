Con apenas 28 habitantes, las actividades económicas se erigen alrededor de los sectores agrícola y ganadero.

Apostado a cuatro kilómetros de la Autopista Luján-Junín y a sólo una hora y media de la Ciudad de Buenos Aires, el partido bonaerense de San Andrés de Giles cuenta con uno de los pueblos más "pesado" de todo el país: Heavy. Conocé la historia de este paraje ideal para una escapada de fin de semana.

La localidad, de apenas un puñado de casas, una escuela y lo que queda de lo que alguna vez fue un club social, debe su nombre a Patrick Heavy, un inmigrante irlandés que donó tierras para el Ferrocarril General Urquiza, posteriormente abandonada.

¿Cómo es Heavy, el pueblo más pesado de la provincia de Buenos Aires?

Heavy parece hoy un pueblo fantasma. Con apenas 28 habitantes, las actividades económicas se erigen alrededor de los sectores agrícola y ganadero.

Dentro de sus atractivos se destacan el Observatorio Heavy, la Escuela Nº11 de Heavy y la Estación Heavy, que en su día fue la piedra angular de la localidad y que desde 1198 se encuentra abandonada.

Además, para los amantes de la gastronomía, el pueblo más pesado de Argentina dispone del bar "El Resorte" y del "Club Defensores de Heavy", donde la escasa población se reúne para realizar diversas actividades lúdicas.

¿Cómo llegar a Heavy, el pueblo más pesado de la provincia de Buenos Aires?

A 132 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, llegar a Heavy es bastante sencillo. En auto particular, tomar las autopistas urbanas hacia el oeste bonaerense, para empalmar con la Autopista Luján-Junín. La travesía dura varias una hora y media.