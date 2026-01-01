Alerta por calor: cómo sigue el clima en Córdoba hoy jueves 1 de enero

Las altas marcas térmicas previstas para la jornada ubican a la provincia bajo un escenario de calor extremo, con valores que se acercan a los máximos habituales del verano y sensaciones térmicas aún más elevadas.

El inicio del año llega con condiciones exigentes en el centro del país. El clima en Córdoba se presenta caluroso e inestable este jueves 1 de enero, con temperaturas elevadas y una alta probabilidad de lluvias. El pronóstico del tiempo anticipa una jornada marcada por el calor intenso, la humedad y cambios en el estado del clima hacia el final del día.

Durante las primeras horas, el ambiente ya muestra valores térmicos elevados, lo que refuerza la vigencia de la alerta por calor. A lo largo de la jornada, distintos factores atmosféricos influirán en la evolución del tiempo, con especial atención puesta en las precipitaciones previstas para la tarde y la noche.

Alerta por calor y temperaturas extremas en córdoba

Según los datos disponibles, la temperatura mínima para este jueves es de 25 grados, mientras que la máxima alcanzará los 39 grados. Estos registros ubican a la provincia dentro de un escenario de calor intenso, con sensaciones térmicas que podrían resultar aún más elevadas debido a la humedad presente en el ambiente.

Este tipo de condiciones es característico del verano en la región, aunque los valores cercanos a los 40 grados intensifican el impacto sobre la vida cotidiana. El clima en Córdoba se mantiene bajo observación, especialmente durante las horas centrales del día, cuando el sol y la falta de nubosidad parcial potencian el aumento térmico.

Pronóstico del tiempo: jornada inestable y con lluvias

El pronóstico del tiempo indica que el estado del cielo será inestable durante gran parte del jueves. Si bien el calor dominará desde la mañana, hacia la tarde y la noche aumentará considerablemente la probabilidad de lluvias, estimada en un 90%.

Las precipitaciones podrían presentarse en forma de chaparrones o tormentas aisladas, típicas de escenarios de altas temperaturas. Estas lluvias no generarían un descenso significativo de la temperatura, sino que aportarían humedad adicional al ambiente, manteniendo la sensación de agobio incluso después de las precipitaciones.

A lo largo del jueves, el estado del tiempo se mantendrá inestable, con un aumento significativo de la probabilidad de precipitaciones durante la tarde y la noche, en forma de chaparrones o tormentas aisladas.

Vientos leves y poco cambio en las condiciones generales

Otro de los factores relevantes del clima para este jueves es la presencia de vientos leves del sector sur, con una velocidad aproximada de 8 kilómetros por hora. Esta circulación no será suficiente para moderar el calor, por lo que se espera poco cambio en las condiciones térmicas generales.

La combinación de altas temperaturas, viento débil y elevada humedad configura un escenario típico de jornada pesada, especialmente en áreas urbanas. El clima en Córdoba continuará siendo caluroso aun durante la noche, cuando las temperaturas se mantendrán relativamente altas.

Cómo impacta el calor en el comienzo del año

El arranque del año bajo estas condiciones meteorológicas refuerza la necesidad de prestar atención al comportamiento del tiempo. El pronóstico del tiempo señala que la inestabilidad no implica un alivio inmediato, ya que las lluvias previstas serían de carácter temporal y no modificarían de manera sustancial el escenario térmico.

En este contexto, el clima se convierte en un factor central para la planificación de actividades durante el feriado. Las altas temperaturas y la posibilidad de lluvias obligan a contemplar cambios bruscos en el estado del tiempo, especialmente hacia el cierre de la jornada.