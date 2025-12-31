Calor extremo para Año Nuevo en CABA y el Conurbano: así estará el clima este 31 de diciembre

Calor extremo para Año Nuevo: así estará el clima este 31 de diciembre

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) lanzó una alerta naranja para este 31 de diciembre en Buenos Aires y alrededores. Este miércoles, la previa a Año Nuevo será en un día de calor extremo: la temperatura comenzará en una mínima de 27 grados y subirá hasta alcanzar los 39 grados de máxima, mientras que el cielo se encontrará ligeramente nublado.

El jueves 1° de enero de 2026 llegará un poco de alivio, ya que la temperatura descenderá notablemente al encontrarse entre una mínima de 21 grados y una máxima de 30, el cielo se encontrará parcialmente nublado durante todo el día.

Clima más cálido y seco: así será el verano en Argentina

En su último reporte trimestral, el SMN alertó que los próximos tres meses serán más calurosos de lo normal, especialmente sobre el norte de la provincia de Buenos Aires, el AMBA, gran parte de Entre Ríos y el sureste de Santa Fe. En esa área, para diciembre y enero, las proyecciones sostienen que las temperaturas máximas podrían superar con frecuencia los 30 grados, especialmente en el área metropolitana.

La temperatura alcanzará una máxima de 39 grados este miércoles en CABA y el conurbano bonaerense

Gran parte del país, con excepción de Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán y Tierra del Fuego, tendrá temperaturas por encima del promedio histórico. En detalle, habrá entre el 45% y 50% de probabilidad en la región mesopotámica, el norte y el noreste argentino, y entre 40% y 45% en el NOA, Cuyo y la Patagonia.

Además, el SMN señaló que desde noviembre el clima iba a ser más seco y con bajas precipitaciones. En el norte argentino, Córdoba, La Pampa y gran parte de la provincia de Buenos Aires, esa probabilidad estaría en torno al 45%. Mientras que el NOA podría experimentar lluvias más abundantes y tener mayor humedad.