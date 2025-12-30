El último día del año el mercurio se disparará hasta los 40° C en algunas zonas del centro del país, impulsando la sensación térmica hasta los 42° C.

La ola de calor que azota a la Argentina registrará el miércoles 31 de diciembre el día más sofocante de la tríada extrema. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el mercurio se disparará hasta los 40° C en algunas zonas del centro del país, impulsando la sensación térmica hasta los 42° C.

Con el nivel de alerta amarilla dispuesta este martes para sectores de Córdoba, La Pampa, Mendoza, Neuquén, Entre Ríos y la provincia de Buenos Aires, el último día del año el fenómeno encontrará su cúspide para luego ingresar en un período de estabilización.

Ola de calor extrema | ¿Qué provincias registrarán temperaturas de hasta 42° C?

El reporte matutino presentado este martes por el SMN prevé para el miércoles 31 de diciembre la última, pero la más pronunciada jornada de calor extremo en el centro del país.

El ranking de registros lo encabezarán una vez más el norte de La Pampa y provincia de Buenos Aires y sur de Córdoba y Santa Fe, donde el calor disparará las máximas hasta los 40° C. Así es como en la bonaerense de General Villegas, por ejemplo, el mercurio alcanzará los 40° C. Las tormentas delinearán la tarde y el viento predominará del sector Soroeste (SO).

Localidades donde las temperaturas máximas tocarán los 40° C