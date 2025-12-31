Aníbal Moreno: edad, altura y de qué juega el futbolista de River

Aníbal Moreno llegó en diciembre a River.

Después de un año muy negativo a nivel resultados, River Plate hace borrón y cuenta nueva. El equipo de Marcelo Gallardo busca en este 2026 levantar el nivel y conseguir logros importantes, por lo que reforzó el equipo con un jugador de jerarquía como Aníbal Moreno, que viene de jugar en Palmeiras. Un equipo que viene de ser finalista de la última Copa Libertadores, donde perdió ante Flamengo en Lima (Perú).

Un futbolista de buen pie con el que el Millonario desea cambiar la imagen de un flojo 2025, en donde no pudo conseguir ningún título. Primero, por perder en cuartos de final del Apertura frente a Platense, a lo que le sumó la eliminación en la Libertadores frente a Palmeiras, quedar afuera en octavos de final del Clausura frente a Racing y perder por penales en las semifinales de Copa Argentina con Independiente de Rivadavia.

Cuántos años tiene y cuál es la altura de Aníbal Moreno, de River

El futbolista tiene 26 años y mide 1,77 metros.

De qué juega Moreno

Aníbal es mediocampista central y se caracteriza por tener una muy buena salida con los pies. No es un jugador que llegue al área contraria, sino más bien un eje en el círculo central que se encarga de distribuir la pelota. Tiene buena anticipación y maneja bien la distribución, algo que le permitió alcanzar muy buenos rendmientos en Racing, donde peleó un par de campeonatos y terminó siendo venido al Palmeiras. Con esto se puede decir que es ideal para los equipos que buscan protagonizar desde la tenencia.

Entre sus principales virtudes, se encuentra la del pase largo, en búsqueda de cambiar orientaciones. Así como también sabe realizar buenos cambios de frente, lo que le permite dinamizar el juego. Además, suele ser un gran tiempista para cubrir el ancho del campo y realizar los relevos, algo que le permite defender bien en ataque. Esto lo hace una buena opción para ser único volante central, posición que supo cubrir en buena parte de su carrera al jugar junto a dos internos. Gallardo lo puede llegar a utilizar también junto a otro cinco, dado que River incorporó a Fausto Vera y busca un jugador más en ese puesto.

Aníbal Moreno viene de jugar en Palmeiras.

Equipos en los que jugó Aníbal Moreno