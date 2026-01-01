“Obras que transforman”: Gildo Insfrán cerró 2025 con más de 130 inauguraciones en Formosa

Bajo los lineamientos del Modelo Formoseño, el proyecto político encabezado por el gobernador Gildo Insfrán inauguró más de 130 obras a lo largo de la provincia durante 2025. Las inversiones se concentraron en infraestructura pública estratégica, con impacto en áreas como salud, educación, deporte y acceso al agua potable, consideradas claves para el desarrollo territorial. En uno de sus posteos, el mandatario destacó el alcance de estas iniciativas y las definió como “obras que transforman”.

Cabe recordar que este volumen de obras se concretó en un contexto de ajuste y recesión impulsado por el Gobierno nacional, que impactó de manera directa en las provincias argentinas. Desde la asunción del presidente Javier Milei, los gobernadores vienen realizando distintos reclamos para revertir el desfinanciamiento y destrabar el freno a la obra pública, una de las áreas más afectadas por las políticas nacionales.

Obras más destacadas

Entre las obras inauguradas en 2025, se destaca la piscina olímpica, una infraestructura inédita para Formosa y posicionada entre las más avanzadas del país y de América Latina. Con una superficie total de 11.784 metros cuadrados, el espacio fue concebido para albergar competencias internacionales y prioriza criterios de eficiencia energética, accesibilidad y confort, tanto para deportistas como para la comunidad.

El complejo cuenta con un sistema integral de climatización que combina geotermia y aerotermia, mediante bombas de calor de última generación capaces de recuperar energía para el calentamiento de más de 8.000 litros de agua sanitaria. A su vez, un sistema automatizado permite regular en tiempo real variables clave como temperatura, humedad y ventilación, optimizando el funcionamiento general del establecimiento.

El edificio principal y su anexo se distribuyen en cuatro niveles, con espacios administrativos, salas técnicas, vestuarios accesibles, gimnasio, consultorios médicos, áreas para jueces y entrenadores, y sectores destinados a la prensa. La piscina olímpica se ubica en el segundo piso y cuenta con cabinas de control y salas técnicas. La obra se complementa con una gradería para 850 personas, espacios gastronómicos y zonas de descanso.

Hospital de la Madre y la Mujer

A mediados de año, Insfrán inauguróla primera etapa del Hospital de la Madre y la Mujer, una obra moderna y de gran escala ubicada estratégicamente en el Polo Sanitario de la capital provincial. Esta nueva infraestructura sanitaria está diseñada para ofrecer una atención altamente especializada, con el objetivo primordial de fortalecer los servicios de salud destinados específicamente a mujeres y madres en Formosa.

El Hospital cuenta con una amplia gama de servicios complejos y cruciales para la salud femenina y materno-infantil. Entre las especialidades y áreas de atención que ofrece la nueva institución se incluyen el diagnóstico integral, tratamientos de fertilización asistida, manejo de embarazos considerados de alto riesgo, atención especializada en patologías mamarias complejas y servicios dedicados a la cardiología infantil.

Una pista de atletismo a nivel internacional

En el ámbito deportivo, se inauguró una moderna pista de atletismo con estándares internacionales, cuyas especificaciones y materiales cuentan con la certificación de World Athletics. Esta nueva instalación está diseñada para albergar competencias de alto rendimiento. Las dimensiones de la pista son significativas y abarcan una superficie total de 4.990 metros cuadrados, mientras que el óvalo interior de césped alcanza los 8.955 metros cuadrados.

La construcción de la pista se ejecutó con la utilización del sistema especializado SR Sprint, que asegura la durabilidad y calidad del suelo deportivo. Este sistema se compone de varias capas que inicia con capas elásticas de SBR (caucho estireno-butadieno), seguido de una impermeabilización crucial realizada con poliuretanos. Finalmente, la capa superficial de rodamiento y coloración se terminó con material EPDM (monómero de etileno propileno dieno).

El complejo deportivo está equipado con una infraestructura de apoyo completa para garantizar su funcionamiento y el bienestar de los atletas y visitantes. Estas instalaciones incluyen modernos sanitarios y vestuarios, un depósito para equipos, una enfermería para atención inmediata y un acceso directo para ambulancias.

Agua potable para comunidades aborígenes: nueva planta de El Vertedero

La provincia inauguró este año la nueva Planta Potabilizadora, acueductos y redes de agua en El Vertedero, localizada en el kilómetro 35 de la ruta provincial N° 28. Este moderno sistema hidráulico está diseñado para producir 50.000 litros de agua potable por hora, y tiene un impacto social directo al beneficiar a las comunidades aborígenes de Campo del Cielo, Kilómetro 30 y Lote 19, además de distintas instituciones públicas de la zona.

La planta incorpora una ingeniería completa para el tratamiento del agua, que inicia con una toma flotante de agua cruda directamente desde el Bañado La Estrella. El proceso de potabilización incluye un floculador mecánico y un sedimentador equipado que finaliza con un filtro rápido de arena. La infraestructura se complementa con una estación de bombeo de agua potable, un tanque elevado, edificios de servicios, alumbrado general y un acceso enripiado para facilitar las operaciones.

Una vez tratada, el agua potable se almacena en una gran cisterna con capacidad para 500.000 litros. Desde allí, el recurso se distribuye a través de un sistema de bombeo que impulsa el agua por un acueducto principal de 8.396 metros, el cual se conecta a 10.630 metros de redes domiciliarias y un total de 145 conexiones.