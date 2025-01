Peligran el control de vacunas y los tratamientos de VIH: alertan por el cierre de dos direcciones clave

El gobierno del presidente Javier Milei eligió un blanco en el comienzo de 2025: la salud pública. Los trabajadores de la cartera que dirige Mario Lugones están nuevamente en asamblea ante la amenaza de más despidos, a los más de 1400 anunciados esta semana, y del cierre de dos direcciones indispensables: la Dirección de control de enfermedades inmunoprevenibles (DICEI), que tiene entre sus funciones garantizar el calendario de vacunación y controlar la seguridad de las vacunas y la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis, encargada de garantizar los derechos sexuales y reproductivos de la población. El Ministerio de Salud aseguró a El Destape que no está previsto eliminar esas dependencias pero sí deslizó que podría no haber renovaciones de contratos, aunque afirman "no afectan el funcionamiento de las areas".

Los trabajadores tienen contrato hasta el 31 de enero. Algunos están en su puesto desde las últimas cuatro gestiones pero ahora no saben qué va a ocurrir con sus puestos laborales ni con las dependencias en las que trabajan. Desde el Ministerio no pudieron brindar un dato exacto de la cantidad de despidos que habrá a fin de mes, con las no renovaciones de contratos. Sin embargo, el mismo Milei ya salió a festejar las cesantías en distintos organismos dependientes de la cartera recientemente.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"No se van a cerrar las direcciones. De hecho el Ministerio de Salud confirmó su estructura con el decreto 1138/24 publicado en el BORA el 32/12/2024" (SIC), puntualizaron en el ministerio en referencia al DNU del 31 de diciembre en el que se eliminaron más de 15 organismos, entre los que no figuran ambas direcciones. Y sumaron, deslizando la posibilidad de que no se confirmen todos los contratos: "las no renovaciones de contratos no afectan el funcionamiento de las areas".

Los trabajadores están analizando los pasos a seguir en el conflicto, teniendo en cuenta que el próximo lunes 20 las autoridades recibirán en una Mesa de diálogo a los sindicatos y se descarta que este tema estará sobre la mesa, al igual que la situación del Hospital Bonaparte y los últimos despidos. Ellos consideran que los puestos de trabajo son la única garantía de seguir garantizando las funciones de ambas direcciones y con ello la salud de la población asistida. Por su parte, el Frente Nacional de VIH, Hepatitis y Tuberculosis también se declaró en alerta y José Di Bello (De Grupo Efecto Positivo GEP) confirmó que están convocando a una asamblea ante este posible desenlace.

La Dirección de Prevención de VIH, ITS, Hepatitis virales y Tuberculosis tiene como objetivo principal formular y promover políticas públicas que tiendan a fortalecer las estrategias de prevención, garanticen el acceso a la atención integral y mejoren la calidad de vida de las personas que transitan infecciones de transmisión sexual, VIH (Virus de la Inmunodeficiencia Humana), hepatitis virales y tuberculosis, pero por allí pasó también la motosierra de Milei.

Di Bello denunció que hubo ya el año pasado un "desmantelamiento de la política pública de salud y bajo financiemento" que se tradujo en "faltante de medicamentos para tratamientos de VIH y también para tuberculosis". El Frente viene denunciando sistemáticamente que faltan reactivos para diagnósticos y para hacer los analisis que las personas con VIH tienen que hacerse rutinariamente.

"En cuanto a insumos de prevención directamente no se compraron. Históricamente Argentina compraba, por ejemplo, 50 millones de preservativos al año y el año 2024 no se compró un solo preservativo, ya veníamos denunciando también cuando se presentó el presupuesto que se estaba reduciendo la partida en un 76% para la respuesta del VIH las hepatitis y las tuberculosis. Si bien ese presupuesto directamente no se trató en el Congreso este y se prorrogó el presupuesto del 2023", recordó en diálogo con este medio.

Qué es la DICEI

La dirección que el Gobierno dice que se puede sostener con menos trabajadores que los actuales se encarga del Calendario Nacional de Vacunación, Vigilancia de Enfermedades Inmunoprevenibles, Seguridad en Vacunas y Coberturas nacionales de vacunación.

Es decir, es un organismo clave para estar alertas ante posibles alertas epidemiológicas y confeccionan los boletines que mes a mes grafican cómo avanzan o retroceden brotes de enfermedades en ciertos momentos del año, el mismo que durante el COVID anunciaba la cantidad de contagios. Pero también tiene a su cargo los controles de las vacunas que se aplican, para evaluar su seguridad, eficacia y calidad junto a las autoridades reguatorias sanitarias. Es el que debe detectar y analizar eventos adversos para "elaborar una respuesta rápida y apropiada que permita minimizar el impacto negativo en la salud de las personas y en el programa de inmunización", según la misma web lo indica.

Ya se eliminaron por decreto