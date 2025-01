Los jefes de bloques dialoguistas y aliados se preparan para la convocatoria oficial del Gobierno que finalmente se realizará el próximo martes encabezada por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. La invitación a discutir la agenda de extraordinarias ya determinada por el Ejecutivo no termina de convencer a todos los espacios que recibieron el llamado. Se rehúsan a regalarle la foto al oficialismo en el inicio de un año electoral.

Ese es el caso de Miguel Ángel Pichetto quien en medio de la primera reunión de mesa chica del bloque que preside, Encuentro Federal, recibió la convocatoria a sumarse a la mesa parlamentaria de Balcarce 50. Hacía tiempo que ya no formaba parte de esos convites por bloqueo de Javier Milei. Recibieron en sus teléfonos mensajes similares del Jefe de Gabinete Cristian Ritondo del PRO y Rodrigo de Loredo del Radicalismo. Estos últimos confirmaron de inmediato su presencia. Se sentará a la mesa también el vicejefe de gabinete del Interior Lisandro Catalán.

Pero tras discutirlo con algunos de sus compañeros de bancada como Emilio Monzó, Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño se definió que Encuentro Federal aceptaría reunirse pero jugando de local. “Una reunión sobre Diputados tiene que hacerse en el Congreso”, argumentan. Los intereses se bifurcan de cara al escenario electoral y no a todos los integrantes de todas las bancadas coinciden en seguir ayudando al Gobierno a libro cerrado como en 2024. Buscan ahora mantener la equidistancia y no mostrarse cerca de Milei ni del kirchnerismo.

La propuesta de encabezar el encuentro en el Congreso también fue parte de conversaciones con el titular de la Cámara Martín Menem quien coincidió en la pertinencia de llevar adelante allí la discusión. Quienes frecuentaron a Menem esta semana en su despacho se sorprendieron por el desconocimiento del contenido de varios de los proyectos. “Está concentrado en el armado partidario, acompañando a Karina Milei. Esta semana visitó Mar del Plata y ahora vuelve a viajar”, vocean.

“No queremos una foto de cumpleaños en año electoral”, insisten en el espacio que reúne a ex peronistas, ex pro y otros. De fondo está la incertidumbre del temario enviado al recinto por parte del Ejecutivo. “Estamos ante una convocatoria fantasma. Algunos títulos no tienen texto”, ironizan los diputados consultados. Varios proyectos enunciados en la convocatoria no están redactados aún. El Gobierno anticipó, por ejemplo, que el nuevo articulado de Ficha Limpia tendrá excepción de cumplimiento en condenas que se ejecuten durante el año electoral.

Será la Casa Rosada la encargada de juntar los votos para los proyectos que son su prioridad como es el caso de la eliminación de las PASO. Ningún espacio tiene una posición tomada. Están esperando la reunión con Francos. Tampoco les da igual que se eliminen para siempre las primarias a que se suspendan por única vez. Tanto en el PRO como en la UCR hay dos posiciones diferentes sobre el tema.

“No vamos a regalarle el quórum a Francos para que elimine las PASO”, sentencian, en línea con la estrategia multi opositora para insistir con el tratamiento del presupuesto. El tema se mantiene en la agenda de los legisladores más alejados al oficialismo pero reconocen que hoy ni los gobernadores se expresan preocupados por la prórroga por segundo año consecutivo de la ley de leyes elaborada por Sergio Massa.