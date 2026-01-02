Con el Gobierno urgido de dólares, las cerealeras preparan la presión por un nuevo dólar soja

¿Quién aportará dólares genuinos durante 2026? El ministro Luis Caputo sigue con sus malabares para conseguir los 4500 millones que necesita para pagar los vencimientos de deuda durante enero, mientras los grandes sojeros y exportadores agroindustriales piensan cuál será el mejor momento para presionar por otro esquema de retenciones cero.

La liquidación de divisas del sector durante diciembre fue una de las peores de los últimos seis años. En total ingresaron 1015 millones de dólares contra los 1966 millones del año pasado. Este escenario se explica por el adelantamiento que hubo de las exportaciones de soja a raíz del esquema de retenciones cero aplicado durante septiembre durante apenas 72 horas, situación que llevó a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) a iniciar una pesquisa.

El desafío para la administración Milei no será tanto el volumen de la cosecha y las exportaciones sino el precio que se pagará para conseguir el ingreso de esas divisas. Se huele un nuevo dólar soja que redundará en una menor recaudación tributaria y en un argumento “perfecto” para seguir perpetuando el ajuste del gasto público.

Los ingresos de los dólares sojeros

Durante diciembre, las declaraciones juradas de ventas al exterior (DJVE) de soja y los subproductos asociados (harina y aceite) alcanzaron las 599.942 toneladas según los datos desagregados por la Secretaría de Agricultura. Este guarismo representó una baja considerable frente a las DJVE del mes anterior ubicadas en las 769.704 toneladas y un poco más arriba de las 413.258 toneladas declaradas durante octubre.

De acuerdo a lo informado por la CIARA CEC, la cámara que nuclea a las grandes exportadoras, durante el último mes del año se liquidaron divisas por 1015 millones de dólares, uno de los resultados más magros de los últimos seis años. Para el mismo período del año pasado se habían liquidado 1900 millones y en 2022, 3700 millones. En el acumulado del año, ingresaron 30,3 millones, por debajo de los 40 millones de 2022 y los 32 millones de 2021.

Desde la aplicación del primer dólar soja durante la gestión de Sergio Massa como ministro de Economía del Frente de Todos, los sojeros se acostumbraron a abrir el grifo de las exportaciones en función de lo que puedan conseguir del Poder Ejecutivo.

Previo al turno electoral de octubre de 2025, Milei llevó las retenciones de granos a cero por 72 horas. El reflejo fue adelantar DJVE por 15,9 millones de toneladas de soja –que llegaron a los 23 millones de toneladas sumando el resto de los granos-, lo que produjo un ingreso de dólares al MULC por 7100 millones. Durante el primer “dólar soja” de Massa, aplicado en septiembre de 2022, habían ingresado divisas por 8100 millones de dólares.

Al inicio de diciembre quedaban por comercializarse 38 millones de toneladas de soja de la campaña 2025-206, de un total de 49 millones de toneladas. Es decir, la espalda habitual para “negociar” mejores condiciones de exportación. Las urgencias financieras de Caputo tendrán una continuidad durante 2026. El vencimiento de 4500 millones de dólares de enero será solamente el comienzo. Unos y otros ya huelen un nuevo dólar soja.

El alivio del trigo

Las exportaciones de trigo argentino marcarán un diciembre histórico, según las estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario. Se estiman embarques por 2,48 millones de toneladas, casi el doble del volumen registrado un año atrás y por encima del récord previo de 2,3 millones alcanzado en diciembre de 2021. “Esto se explica por una combinación de abundante oferta y un fuerte ritmo de colocaciones externas”, explicaron desde la BCR.

La campaña 2025-2026 de trigo arrojó un saldo de casi 20 millones de toneladas, de los cuales 8 millones suelen utilizarse dentro del mercado interno y el resto queda para la exportación. En total, podrían colocarse en el exterior cerca de 10 millones de toneladas de trigo, de los cuales cinco millones saldrían entre diciembre y marzo.

El ranking de los exportadores

Los compromisos de granos y subproductos con el exterior, registrados a través de las DJVE, sumaron 105,5 millones de toneladas durante 2025. Esta cantidad representó un aumento del 53,2% con respecto a los 68,9 millones anotados en 2024. El volumen registrado fue el tercero más alto de la última década, por detrás del año 2019 y 2021. Los precios no acompañaron tanto, ya que la liquidación de divisas solo creció un 25%

Por segundo año consecutivo, Cargill lideró el ranking de agroexportadores con un incremento interanual del 81,5% (17,3 millones de toneladas); luego le siguió Viterra con 12,43 millones de toneladas; COFCO con 12,29 millones; LDC con 12,26 millones; y Bunge con 10,56 millones.

Si bien se mantienen como unidades de negocios diferenciadas, Bunge y Viterra son una misma corporación luego de concretada la mega fusión. Entre las dos se quedan con casi el 30% del mercado de la soja, según el análisis realizado por la BCR. Solamente seis exportadoras (las dos fusionadas, Cargill, LDC, COFCO y AGD) se llevan el 77% del mercado de la oleaginosa y sus derivados. No por casualidad el núcleo ganador del mega negocio (una estafa pergeñada junto al Estado nacional) de la baja de retenciones por 72 horas que todavía aguarda un dictamen de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).