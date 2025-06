El Gobierno Nacional se comprometió a no hacer un show con la detención de la ex presidenta Cristina Kirchner cuando tengan que actuar las fuerzas de seguridad. Es que el fantasma de las detenciones que se hicieron durante la presidencia de Mauricio Macri están latentes con la titular del Partido Justicialista y en Casa Rosada intentan despejarlo. "Nosotros no vamos a hacer ese shows, no somos lo que mismo que el macrismo", dispararon en Balcarce 50.