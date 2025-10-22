EN VIVO
Elecciones 2025

La disputa por el Senado: la otra pulseada que se juega el domingo

Además de la elección de diputados en las 24 distritos del país, hay ocho provincias que elegirán sus senadores nacionales. Fuerza Patria renueva 16 de las 24 bancas en juego y necesita un buen resultado para sostener su bloque.

22 de octubre, 2025 | 00.11
Por

Fernando Cibeira

La cuenta final de las elecciones del domingo tendrá que ver con los 127 bancas de diputados que se eligen en los 24 distritos del país y concentrarán el grueso de la atención. Pero ocho de esas provincias también elegirán senadores y pueden cambiar la relación de fuerzas en una Cámara en la que el peronismo se manejó con una cómoda primera minoría durante estos dos años como oposición. Fuerza Patria pondrá en juego 16 de las 24 bancas que se renovarán este domingo, mientras que La Libertad Avanza tiene las de ganar porque no renueva ningún escaño y cuenta con buenas chances de imponerse en tres de estas provincias. La cuestióna determinar es cómo quedará la decisiva Cámara alta luego de la renovación que se dará a partir del 10 de diciembre.

 

A excepción de la ciudad de Buenos Aires, las provincias donde se elegirán senadores no están entre las de mayor padrón del país, pero en esta ocasión su votación se vuelve de importancia estratégica.

Trending
Economía
El mercado le ganó la pulseada al Tesoro de EEUU y obligó a vender dólares al BCRA Fernando Alonso
Las más vistas