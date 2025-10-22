La disputa por el Senado: la otra pulseada que se juega el domingo

La cuenta final de las elecciones del domingo tendrá que ver con los 127 bancas de diputados que se eligen en los 24 distritos del país y concentrarán el grueso de la atención. Pero ocho de esas provincias también elegirán senadores y pueden cambiar la relación de fuerzas en una Cámara en la que el peronismo se manejó con una cómoda primera minoría durante estos dos años como oposición. Fuerza Patria pondrá en juego 16 de las 24 bancas que se renovarán este domingo, mientras que La Libertad Avanza tiene las de ganar porque no renueva ningún escaño y cuenta con buenas chances de imponerse en tres de estas provincias. La cuestióna determinar es cómo quedará la decisiva Cámara alta luego de la renovación que se dará a partir del 10 de diciembre.

A excepción de la ciudad de Buenos Aires, las provincias donde se elegirán senadores no están entre las de mayor padrón del país, pero en esta ocasión su votación se vuelve de importancia estratégica.