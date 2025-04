Después de 63 años, el electorado santafesino regresará a las urnas para definir los 69 convencionales constituyentes que modificarán la Constitución provincial sancionada el 14 de abril de 1962. El próximo domingo 13 de abril será la primera elección del 2025 y el proceso electoral captará la atención de todo el país, por el peso político que históricamente ostenta Santa Fe.

A la par de convencionales, habrá PASO para la elección de candidatos; en 11 localidades a intendentes; en 53 localidades se elegirán candidatos a concejales municipales; y en 75 localidades se deberán elegir postulantes a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.

Entre las modificaciones más importantes que prevé la reforma de la Carta Magna reside la habilitación a que gobernador y vicegobernador puedan competir por un segundo mandato consecutivo, algo que está prohibido también en la provincia de Mendoza.

A más de un año de una gestión marcada por ajuste, tarifazos, represión a los trabajadores, cierre de fábricas y despidos masivos, Maximiliano Pullaro medirá su caudal de votos, encabezando la lista de candidatos a constituyentes de Unidos para Cambiar Santa Fe.

La dispersión de las fuerzas opositoras marca el contexto político y proyecta posibles escenarios futuros. Pese a que el gobernador Pullaro afirmó que trabaja junto al Gobierno nacional para mejorar la Seguridad de la provincia y mantiene una cercanía con el oficialismo libertario, en las elecciones provinciales, su espacio político competirá con La Libertad Avanza (LLA), que debutará en una elección en territorio santafesino.

Mientras la construcción de nuevos liderazgos dentro del Partido Justicialista fue uno de los principales déficits desde hace muchos años, la primera gran incógnita en los próximos comicios es qué frente logrará imponerse como el más votado: el encabezado por Marcelo Lewandowski (Activemos) o el liderado por Juan Monteverde (Más para Santa Fe).

En este marco de polarización, la diputada provincial del Frente Amplio por la Soberanía (FAS) y candidata a convencional constituyente, Claudia Balagué, considera crucial “construir una democracia que sea realmente parte de la vida cotidiana de la gente”, porque “hoy la embestida sufrida” atenta contra el mismo sistema.

Balagué, quien fuera ministra de Educación de la provincia durante siete años, destacó la necesidad de una reforma constitucional con mayor participación ciudadana. En diálogo con El Destape, también pidió mayor "infraestructura barrial, escuelas y centros de atención primaria de la salud" y remarcó la necesidad de recuperar la banca pública ante la crisis habitacional. Además, cuestionó las políticas del Gobierno nacional y provincial al afirmar que "hoy hay un retroceso tan grande", lo que implica "una enorme responsabilidad política".

-¿Cuál es la importancia de las elecciones de Santa Fe?

-La verdad es que son elecciones muy importantes porque son las primeras del año. En la provincia de Santa Fe es la primera vez que se presenta la Libertad Avanza como partido en medio de un contexto político extremadamente complejo, donde vemos la crueldad que ha tenido este Gobierno nacional, los ajustes al sector público y cómo achica el Estado aún en los temas más indispensables, o sea, un contexto de ultraliberalismo en lo económico y de cuasi fascismo en lo político

En ese marco, vamos a a tener la primera elección en la provincia de Santa Fe con un gobernador que también a veces copia algunas cosas del Gobierno nacional, que es Maximiliano Pullaro y que también se presenta en estas elecciones. Es raro porque en realidad es una elección para la reforma de la Constitución, un proceso histórico que no se da hace 63 años en la provincia. Estamos muy atrasados con respecto a la obligatoriedad que teníamos de reformar la Constitución después de la nacional del 94. Fijate cuántos años han pasado y recién ahora se dio el acuerdo político como para encarar ese proceso, pero en un contexto extremadamente difícil.

-¿Cuál es la trascendencia de la elección de convencionales constituyentes para las futuras generaciones de la provincia de Santa Fe?

Va a ser fundamental, por eso decimos que no es una elección a gobernador o intendente por 4 años, es una elección de enorme trascendencia porque realmente va a afectar el futuro de la provincia de Santa Fe. Lo primero que buscamos es mejorar la democracia, a partir de que la gente sea mucho más participativa e incluso pueda definir parte del presupuesto de una provincia tan rica como lo es Santa Fe. Nosotros entendemos que ese es un proyecto al que hay que darle garantías constitucionales.

También la posibilidad de que haya consultas e iniciativas populares, y que todo eso se plasme en la Constitución. Además, queremos que no haya reelecciones indefinidas. Nosotros en Santa Fe tenemos una cosa muy compleja, que es, por ejemplo, que senadores, diputados, intendentes y presidentes comunales pueden ser electos indefinidamente. Tenemos gente que hace 20 o 30 años que está en el poder, y eso deteriora la democracia y hace que la gente desconfíe cada vez más de los procesos electorales. Esta es una cuestión a revertir en la nueva Constitución.

Además de la defensa de la educación pública, de los jubilados, de los trabajadores, de las pymes, de la economía popular, de la economía de las cooperativas, de las infancias, de los docentes, de la salud pública, y de todos los sectores que están siendo más afectados en estos momentos por las políticas que se llevan adelante desde el Gobierno nacional y desde el Gobierno provincial. Es necesario buscar las formas para proteger sus derechos y para que el futuro de Santa Fe realmente sea para el bienestar de la gente.

-¿Qué representa encabezar la lista de Frente Amplio por la Soberanía y también ser una oposición al gobernador Pullaro?

Ver hoy que hay un retroceso tan grande que nos implica una enorme responsabilidad política, un compromiso ciudadano muy fuerte de toda nuestra lista para poder empezar a generar una alternativa y comenzar a generar una nueva esperanza en la provincia de Santa Fe.

En la lista de convencionales constituyentes, Pullaro lleva de segunda a Germana Figueroa Casas, que votó absolutamente todas las propuestas de Milei, hasta la que va en contra del financiamiento de las universidades públicas. El gobernador es un aliado en muchos aspectos incondicional del Presidente y para nosotros es una enorme responsabilidad política ser la oposición a ese proyecto. Por eso buscamos llevar la tradición progresista, de gestión, de lucha que tuvo durante muchísimo tiempo Santa Fe, y que ha sido ejemplo en algunas políticas públicas, por ejemplo, la salud pública de las gestión de Hermes Binner, que fue ejemplo hasta en Latinoamérica.

La tercera de nuestra lista es la exvicegobernadora de Binner, Griselda Tessio, una persona con una trayectoria intachable. También tenemos ambientalistas, representantes de pueblos originarios, representantes de las luchas docentes en todo el territorio santafesino. Realmente, es una lista donde nosotros podemos defender a cada uno de sus integrantes y mostrarlos con sumo orgullo porque sabemos que van a escribir cada uno de esos artículos de la Constitución de la mejor manera y para el bien de la gente.

-¿Cuáles son los cambios que entienden desde el espacio que son indispensables para esta nueva Constitución?

Entendemos que hay que hacer un gran esfuerzo y un gran trabajo político en asambleas populares que estamos haciendo en todo el territorio para que esa nueva Constitución no se adapte a ese contexto político nacional, sino todo lo contrario, que sea una constitución progresista, que mejore la democracia y que la haga mucho más participativa y sea una Constitución que tenga una agenda de derechos, básicamente.

-¿Cuál es su opinión sobre la posibilidad de una futura reelección del gobernador Pullaro si se modifica la Constitución?

El problema que tiene Pullaro es que él juró por la Constitución vigente, que no admite una reelección. Para mí es justo que un gobernador tenga una reelección, pero no Pullaro. Él no puede acceder a ese beneficio, pero sí futuros gobernadores, por eso tenemos que poner una reelección para todo, porque desde el año 62 lo que más nos está afectando son las reelecciones indefinidas. Los senadores son señores feudales en sus territorios, están 20 o 30 años en el poder, y manejan absolutamente todo y hacen lo que quieren. Esto deteriora totalmente el funcionamiento democrático y de los tres poderes del estado. Por eso es importante analizar en su conjunto.

-¿Cuál es la postura que tomó su espacio sobre las anteriores reformas que logró establecer el Gobernador?

Nuestro bloque del Frente Amplio votó en contra de la reforma previsional, incluso votamos en contra de que se conforme una comisión para estudiar el tema porque ya veíamos venir para dónde iba la cosa y fuimos el único bloque que de entrada se opuso. La verdad es que el tiempo nos dio la razón porque lo que vemos es que hay un descuento a los propios jubilados, aquellos trabajadores que aportaron toda la vida ahora siguen aportando para sostener la caja de jubilaciones. Además, hay punto que es directamente inconstitucional que es que la Legislatura le delega al Gobernador la facultad de aumentar la edad jubilatoria si le aumenta Milei. Nosotros ahora presentamos desde nuestro bloque un proyecto de ley para derogar esos artículos. La reforma de Pullaro está perjudicando mucho no solo a los activos, con los cambios de edad jubilatoria, sino también a los pasivos.

En cuanto a la reforma de la Corte Suprema, nosotros nos abstuvimos. Este fue a un acuerdo político entre los partidos mayoritarios, la única cosa que valoro es que se incorporó una mujer. Si bien esto es importante, hay que seguir peleando por la paridad de género en la Corte y de mujeres con perspectiva de género para legislar.

-¿Cuál es la diferencia más importante que los santafesinos deben comprender entre la elección de convencionales constituyentes y la de concejales?

Es muy importante diferenciar los dos procesos políticos que, lamentablemente, se dan en simultáneo. En primer lugar, vamos a elegir a la gente que va a escribir una Constitución para el futuro de Santa Fe y el próximo 13 de abril es la unica oportunidad de participar de ese proceso histórico. En cambio, las de concejales son elecciones que van a tener una segunda vuelta, o sea, son una PASO. Ahí todos van a tener la posibilidad de presentarse a listas internas. Por ejemplo, del bloque del gobernador hay 10 candidatos para postularse a concejal en Rosario. En cambio, nosotros hemos unificado los 11 espacios políticos y elegimos a una joven mujer llamada Mercedes Mayer, del PCR, que va con toda la fuerza y el empuje a llevar las mejores propuestas para Rosario, y así lo lo hacemos en cada gran ciudad de la provincia.

-¿Cuál es su opinión sobre la gestión de Pablo Javkin en Rosario?

En general, nosotros entendemos que faltan políticas sociales. Cuando estábamos en el gobierno con el Frente Progresista, habíamos instalado una política muy interesante en los barrios que conjugaba la educación, la cultura, el deporte, el arte en general y la infraestructura barrial; y la desarrollábamos en centros culturales para que se pudiera hacer de todo en cada barrio. Ahora, recorremos los barrios y vemos que hay problemas de vivienda, problemas de faltas de bancos en las escuelas, y también de otra cuestión básica de preservativos en los centros de salud y de todo lo que hace a trabajar en la ESI con los adolescentes. Está faltando una política social fuerte, contundente que acompañe esta problemática compleja de la detención de las obras. El Gobierno nacional decidió que no existiera más la obra pública, eso incluye los planes de vivienda.

-Sobre la crisis habitacional en Rosario, ¿cuál es la propuesta concreta de su espacio para abordar este problema?

Los chicos necesitan instalarse en otra ciudad para poder estudiar y hoy no lo pueden hacer. Nosotros estamos recorriendo toda la provincia y las familias nos dicen: "No no podemos más mandar a nuestros hijos a estudiar afuera de los pueblos." Todas esas cosas quizá podrían tener algún tipo de respuesta si tuviéramos una banca pública en Santa Fe, que hoy no está.

Por eso también proponemos llevar a la Constitución la recuperación de la banca pública para que haya al menos un fondo de desempleo para que toda esa gente pueda susbsistir un periodo de tiempo con un fondo de desempleo, o que pueda haber algún algún tipo de crédito hipotecario para que la gente que se está fundiendo pagando un alquiler o que pueda ver becas estudiantiles en el norte de Santa Fe, donde sobre todo hay grandes distancias.