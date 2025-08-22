Una nueva encuesta de CB Consultora Opinión Pública muestra una ventaja en las elecciones legislativas del candidato a diputado de la alianza entre el PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Alejandro Fargosi, quien no llega al 40%.

La sorpresa del sondeo de CB no es el 37,7% de Fargosi, números que lo dejan en primer lugar: es más bien lo que ocurre en el segundo y tercer lugar, con el candidato de Fuerza Patria, Itai Hagman, con un 18,5% y muy poco por delante de la postulante del Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad (FIT-U), Myriam Bregman, que posee el 14,3% de la intención de voto.

En lo que refiere a los candidatos para ingresar a la Cámara de Diputados, la lista la siguen Ricardo López Murphy (11,1%), Martín Lousteau (6,3%) y el voto en blanco, con 3,3%. El 2,2% dijo que votará por otro candidato y el 6,6% se definió como indeciso.

En la Ciudad no habrá elecciones para la Legislatura porteña ya que, por iniciativa del gobierno local, los comicios se realizaron en mayo de forma desdoblada de los nacionales.

El sondeo para el Senado

Además de los representantes para la Cámara de Diputados, los porteños elegirán senadores, que renuevan sus bancas cada seis años. La lista de senadores que más votos saque conseguirá dos bancas y la que salga segunda, una.

Para la cámara alta del Congreso, se impone la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, candidata de la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO, con el 46,4%, por delante del 20,1% del postulante de Fuerza Patria, Mariano Recalde.

Después de Bullrich y Recalde, completan la lista Graciela Ocaña, de Ciudadanos Unidos (7,1%); Facundo Manes, de Para Adelante (6,7%), y Christian Castillo, del Frente de Izquierda (6,2%). Un 9,8% todavía no sabe a quién votar, el 1.9% votará en blanco y el 1,8% optará por algún otro candidato.