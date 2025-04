Tras denunciar "olor a pis", ahora Larreta cruzó a Jorge Macri por la inseguridad en CABA

Horacio Rodríguez Larreta profundiza sus críticas a la gestión de Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires y a poco más de dos semanas de la elección salió a advertir que "hay algo mucho peor que el olor a pis" y se acusó que hay inseguridad en las calles porteñas.

"Olor al miedo", marcó para reflotar su tan comentado mensaje de lanzamiento de candidatura cuando resaltó la falta de higiene en las veredas al marcar que había un défciit de limpieza en comparación a su gestión como Jefe de Gobierno. Esta vez, apuntó que recibe comentarios en sus recorridas por parte de vecinos que hacen hincapié en la falta de seguridad, por ejemplo, al salir como al regresar a sus casas o en las paradas de colectivo.

Para Larreta, "hay algo mucho peor que el olor a pis" y es "el olor a miedo". Así arrancó su tuit para luego describir: "En la parada del colectivo, cuando no sabés si sacar el celular. En la esquina, cuando apurás el paso porque se hace de noche. En la plaza vacía, donde ya nadie se queda. En la puerta del negocio, que baja la persiana temprano".

No quedó ahí, sino que denunció que el actual Jefe de Gobierno tiene una deficitaria gestión en seguridad ya que "en las calles, sacaron policías y pusieron unos postes con luz". Así, lanzó: "Hoy hay más miedo que policías". Por último, concluyó con un claro y directo mensaje a las promesas de campaña del PRO, partido al que todavía pertenece aunque en estos comicios decidió enfrentarlo a través de la alianza Volvamos Buenos Aires: "Prometieron mejorar lo que había. Y están convirtiendo a Buenos Aires en el conurbano. No nos resignemos".

El enfrentamiento entre Larreta y los amarillos recrudeció tras la elección presidencial y con la explosión de lo que fue Juntos por el Cambio. El PRO fue el partido que más sintió las réplicas ya que quedó dividido en tres espacios: el bullrichismo que se plegó a la estrategia electoral de Karina Milei, Mauricio Macri y sus fieles dirigentes que mantienen cercanía pero con la idea de conservar la identidad, y Larreta que con muy pocos leales decidió mostrar cuál es su peso en las urnas al postularse como candidato a legislador.

De hecho, la relación entre Larreta y Mauricio Macri está en su peor momento, sin diálogo. Y ellos mismos se encargan de demostrarlo. Anoche, el ex Presidente fue consultado sobre qué pensaba de quien fuera su Jefe de Gabinete cuando gobernó la Ciudad y sin titubear arremetió: "Se equivocó y ya no pertenece al PRO, no representa al PRO".

Como lo viene haciendo desde que dejó la gestión tras 16 años de corrido (ocho con Macri y otros ocho al frente de la administración), Larreta recorre barrios y muestra en las publicaciones que comparte en sus redes sociales el descontento de los vecinos porteños. Esta semana, desde su equipo de campaña, adelantaron que se mostrará por los barrios del centro en caminatas de entre seis o ocho horas diarias.