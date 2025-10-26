Se puede ir a votar con camiseta de fútbol en las elecciones 2025 del 26 de octubre

Este domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales y crecen las dudas entre los ciudadanos de todo el país acerca de cómo vestirse para ir a votar. ¿Se puede llevar camiseta de fútbol o está prohibido?

La ropa prohibida para ir a votar en las elecciones: qué pasa con la camiseta de fútbol

No hay un código de vestimenta establecido para ir a votar este domingo por lo que sí, un elector puede ir a los comicios con una camiseta de fútbol. Por lo que no pasará nada si tienen prendas con el escudo de River, Boca o cualquier otro club.

Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral recuerda que la veda electoral rige hasta después de los comicios: los electores tienen prohibido durante el domingo "la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos" doce horas antes y hasta tres horas después de finalizada la votación. Por lo que no se podrán llevar remeras que hagan alusión o tengan la imagen, el nombre o una frase de una figura política, ya que será considerado propaganda.

Durante las elecciones está prohibido el uso de banderas, divisas u otros distintivos políticos

Qué otras cosas están prohibidas hacer durante la veda electoral

La veda electoral comenzó a regir el viernes 24 de octubre a las 08:00 hs para toda la Argentina y estará vigente hasta el cierre de los comicios. Así, durante este periodo quedan prohibidas las siguientes actividades:

Realizar actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral , es decir, emitir o difundir propaganda electoral en medios tradicionales, digitales o redes sociales.

, es decir, emitir o difundir propaganda electoral en medios tradicionales, digitales o redes sociales. Abrir locales partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar donde funcionen mesas receptoras de votos.

Publicar encuestas , estudios de opinión, sondeos o proyecciones, regirá hasta el domingo a las 22 hs.

Realizar espectáculos , fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral.

Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.

Está prohibido tomar fotografías de la Boleta Única de Papel durante el acto electoral.

Además, está prohibido vender y/o consumir bebidas alcohólicas desde el sábado 25 de octubre a las 20 horas hasta este domingo a las 21 hs. La Junta Electoral puede disponer el cierre de locales que incumplan la normativa. Mientras que los votantes o candidatos que no cumplan con la veda electoral pueden enfrentar severas multas.