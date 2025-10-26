¿Se puede ir a votar con camiseta de fútbol en las elecciones 2025 del 26 de octubre?

Este domingo 26 de octubre son las elecciones legislativas nacionales y crecen las dudas entre los ciudadanos de todo el país acerca de cómo vestirse para ir a votar. ¿Se puede llevar camiseta de fútbol o está prohibido?
La ropa prohibida para ir a votar en las elecciones: qué pasa con la camiseta de fútbol
No hay un código de vestimenta establecido para ir a votar este domingo por lo que sí, un elector puede ir a los comicios con una camiseta de fútbol. Por lo que no pasará nada si tienen prendas con el escudo de River, Boca o cualquier otro club.
Sin embargo, la Cámara Nacional Electoral recuerda que la veda electoral rige hasta después de los comicios: los electores tienen prohibido durante el domingo "la portación de armas, el uso de banderas, divisas u otros distintivos" doce horas antes y hasta tres horas después de finalizada la votación. Por lo que no se podrán llevar remeras que hagan alusión o tengan la imagen, el nombre o una frase de una figura política, ya que será considerado propaganda.
Qué otras cosas están prohibidas hacer durante la veda electoral
La veda electoral comenzó a regir el viernes 24 de octubre a las 08:00 hs para toda la Argentina y estará vigente hasta el cierre de los comicios. Así, durante este periodo quedan prohibidas las siguientes actividades:
- Realizar actos públicos de campaña y toda actividad de proselitismo electoral, es decir, emitir o difundir propaganda electoral en medios tradicionales, digitales o redes sociales.
-
Abrir locales partidarios dentro de un radio de 80 metros del lugar donde funcionen mesas receptoras de votos.
-
Publicar encuestas, estudios de opinión, sondeos o proyecciones, regirá hasta el domingo a las 22 hs.
-
Realizar espectáculos, fiestas teatrales, actividades deportivas y cualquier reunión pública que no se refieran al acto electoral.
-
Ofrecer o entregar boletas de sufragio dentro de un radio de ochenta metros de los lugares de votación.
-
Está prohibido tomar fotografías de la Boleta Única de Papel durante el acto electoral.
Además, está prohibido vender y/o consumir bebidas alcohólicas desde el sábado 25 de octubre a las 20 horas hasta este domingo a las 21 hs. La Junta Electoral puede disponer el cierre de locales que incumplan la normativa. Mientras que los votantes o candidatos que no cumplan con la veda electoral pueden enfrentar severas multas.