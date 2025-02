Se acerca la definición: el PRO bonaerense los quiere a "todos adentro"

El PRO bonaerense se reunirá este lunes bajo la consigna “todos adentro”, en medio de rumores sobre nuevas fugas hacia filas de La Libertad Avanza. El encuentro será en la sede del partido, en San Telmo, sin la presencia de Mauricio, Macri y acudirán distintos dirigentes amarillos nacionales y locales para encarar el tramo definitivo de las negociaciones con el gobierno.

El evento contará con la participación de diputados nacionales bonaerenses, provinciales, intendentes y autoridades del partido para definir la estrategia en la provincia de Buenos Aires. El encuentro estará encabezado por Cristian Ritondo, presidente del partido bonaerense, y su vice Soledad Martínez quien, además de ser intendenta de Vicente López, ocupa la misma silla en la estructura nacional del espacio.

Martínez fue la elegida por Macri para analizar los posibles acuerdos en la provincia y mantener un diálogo, junto a Ritondo, con los actores libertarios. En la reunión, buscarán consolidar el armado territorial amarillo y discutir sobre la viabilidad de una alianza con la Casa Rosada.

“¿Tan difícil es entender que LLA no quiere un acuerdo electoral con el PRO o hay que hacerles un dibujito?”, lanzó en X Facundo Pérez Carletti, secretario general del partido amarillo, luego de que un periodista pusiera sobre la mesa la posibilidad de saltos masivos hacia filas violeta.

Esta visión es compartida por varios que notan, de parte del gobierno, una muy baja predisposición a alcanzar un acuerdo con el espacio fundado por Macri. De hecho, esto fue confirmado por una fuente libertaria, en diálogo con este medio, que aseguró que no hay chances de un pacto institucional entre el PRO y LLA en Buenos Aires.

El gobierno espera que los saltos políticos ocurran de a uno. Acorralar a los intendentes bonaerenses y plantearles que elijan entre enfrentarlos y perder, o pegar el salto y conservar el distrito.

Mucho de lo que suceda en la provincia dependerá, también, de lo que ocurra en la Ciudad. Esta semana hubo un cruce entre el violeta Diego Valenzuela, alcalde de Tres de Febrero, y Jorge Macri, de la CABA, para ver quién subió más impuestos en su distrito. Soledad Martínez, alfil del jefe de Gobierno, es una de las figuras con el destino ligado a la Capital Federal.

La división del PRO

El macrismo se puede dividir, a grosso modo, en dos grandes grupos. De un lado, los que quieren acordar sí o sí con el gobierno y, del otro, aquellos que apuntan a un mejor nivel de articulación. En este último conjunto está el ex presidente y su mesa chica.

En caso de llegar a un acuerdo electoral, probablemente ambos partidos puedan arribar a una agenda y estrategia comunes a la hora de pensar el nuevo año parlamentario. Y no regalarse. Pero son objetivos que deben ser charlados en una mesa que pueda plantearlos como un pacto a no romperse. De no conseguir algo semejante, corren el riesgo de encarar una campaña imposible y una convivencia aún más difícil. El PRO no quiere repetir ni las idas y vueltas ni las rispideces del 2024 en el Congreso.

El gran interrogante pasa por lo que pueda o no hacer el PRO en caso de no llegar a ningún acuerdo. Hay quienes advierten sobre un endurecimiento de la postura por una cuestión de supervivencia, teniendo en cuenta que el gobierno necesitó del macrismo para todos los proyectos de ley y vetos que pudieron sostener en el parlamento.

De ir en soledad y alcanzar la meta de los diez puntos a nivel país, los amarillos apuntan a mantener la misma cantidad de diputados que en la actualidad. Aún con una buena elección, el gobierno no va a poder avanzar en soledad.

Del cónclave formarán parte distintos dirigentes apuntados, por estas horas, por distintos operadores como posibles nuevos libertarios. Diego Santilli, diputado y potencial candidato, será de la partida junto al cacique de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro. Ambos se sacaron una foto a comienzos de semana en Mar del Plata con la intención de mandarle un mensaje tanto al gobierno nacional como a las autoridades del PRO. Quieren una reducción de la belicosidad para lograr un acuerdo que permita la unidad este año con el objetivo de máxima de arrebatarle la provincia al peronismo en 2027.

Otros intendentes estarán en la sede de San Telmo. Pablo Petrecca, de Junín; María José Gentile de 9 de Julio; Javier Martínez de Pergamino; Juan Manuel Ibarguren de Pinamar; Diego Reyes de Puan; Marcelo Matzkin de Zárate y los legisladores bonaerenses Alejandro Rabinovich y Matías Ranzini.