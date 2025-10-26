Qué pasa si no fui a votar: de cuánto es la multa y cómo hacer para justificar el ausentismo

Apenas el 66% del padrón electoral acudió a votar en las elecciones 2025.

El domingo 26 de octubre se celebraron las elecciones legislativas 2025 en todo el país. La participación de los comicios fue del 68%, una de las cifras más bajas desde la vuelta a la democracia a nivel nacional y también por debajo de las elecciones legislativas 2021 (71% en aquella oportunidad). Sin embargo, el ausentismo llegó al 34% electores no fueron a votar.

Qué pasa si no fui a votar en las elecciones 2025

De acuerdo a lo que determina el Código Electoral Nacional de la Argentina, aquellos que no fueron a votar en las elecciones legislativas 2025 quedarán incluidos en el Registro de Infractores. El listado impide:

Realizar trámites como la renovación de DNI .

como la . La obtención de pasaporte .

. El inicio de gestiones de jubilación .

. Inhabilitación para desempeñar cargos públicos durante tres años y de obtener certificaciones de antecedentes penales, lo que puede complicar viajes o contratos laborales en el exterior.

Es clave tener en cuenta que, para poder levantar la sanción, hay que abonar la multa y justificar la ausencia. Además, el domicilio fiscal y la constancia de infracción quedan asentados en línea en un plazo de 60 días posteriores a los comicios.

En las elecciones legislativas 2025 se votó con la Boleta Única de Papel.

De cuánto es la multa económica por no ir a votar en las elecciones 2025

Las multas a los infractores varían de acuerdo a la cantidad de infracciones acumuladas por el elector y en algunos distritos, como en la Ciudad de Buenos Aires, el rango de las sanciones económicas incluso duplica el valor de las nacionales.

El Artículo 125 del Código Electoral Nacional, establece las siguientes multas económicas:

Primera infracción: $50. Segunda infracción: $100. Tercera infracción: $200. Cuarta infracción: $400. Quinta o más infracciones: $500.

*En la Ciudad de Buenos Aires, para las elecciones de 2025, las sanciones oscilan entre los $1.000 y $2.000.

La Boleta Única de Papel debutó en las elecciones legislativas 2025.

Quiénes quedan exceptuados de la multa por no votar en las elecciones 2025

La excepción son aquellas personas que superan los 70 años y también para los jóvenes de 16 y 17 años que figuren en el padrón, para quienes el voto es optativo.

Cómo hacer para justificar la no emisión de voto para no pagar la multa

En caso de que una persona no haya votado por vivir en el exterior o estar de viaje al momento de los comicios, deberá justificar la no emisión del voto para cada una de las elecciones nacionales en las que estés ausente. La explicación se puede presentar al día siguiente de la elección y dentro de los 60 días posteriores de la siguiente forma: