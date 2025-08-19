Por el temporal, Milei postergó hasta el lunes el comienzo de la campaña en PBA

Javier Milei pospuso una semana el comienzo de la campaña. Es que iba a arrancarla este martes por la noche en Junín pero la lluvia obligó a suspender el evento. En el Gobierno fijaron una nueva fecha y se hará finalmente el lunes que viene. Es que en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y otras provincias del centro del país está lloviendo con fuertes vientos y el pronóstico es que durará unos días. Se trata del fenómeno denominado ciclogénesis.

En el Gobierno pasaron para las 20 horas del lunes el acto de Milei en PBA en el teatro San Carlos de esa localidad. Allí se espera que hable el Presidente ante 2000 personas. Estarán los candidatos de La Libertad Avanza y el PRO para las elecciones nacionales de octubre. Se espera que el gran protagonista sea José Luis Espert, quien encabeza la lista de la alianza de la derecha en la provincia de Buenos Aires.

La estrategia libertaria

El lunes, se reunieron para armar la estrategia de la campaña el asesor Santiago Caputo, el armador libertario Sebastián Pareja, y los amarillos Cristian Ritondo y Diego Santilli. Fue en Casa Rosada durante la mañana. El oficialismo lo va a mostrar a Milei tanto para la campaña de septiembre como para la de octubre. Se esperan varios actos más con la presencia del Jefe de Estado.

El mandatario pisará lugares adversos, como por ejemplo Lomas de Zamora, zona sur de PBA. Allí se encuentra la difícil tercera sección electoral donde manda el peronismo. El Gobierno tuvo que rever su estrategia y armó un combo enfocado en Buenos Aires donde aunará esfuerzos para septiembre y octubre. En LLA creen que en ese distrito pierden en la primera elección pero que ganan en la segunda.

Una fuente de Casa Rosada consultada sobre esta anomalía le dijo a El Destape: "En septiembre van a traccionar mucho los intendentes y ahí podemos perder. Pero en octubre con la elección de ellos ya jugada no van a mover tanto y ahí podemos ganar nosotros".

Quien se la jugó este martes con un resultado fue el Jefe de gabinete. “Yo creo que con un 40% ganamos en la provincia de Buenos Aires y ganamos en las nacionales. Por ahí algunos puntos más, pero yo creo que vamos a sacar más que eso en lo nacional, seguro”, afirmó Guillermo Francos en una entrevista.

Según pudo averiguar este portal, son los números de encuestas nacionales que tienen en el Gobierno de cara a las legislativas de octubre. Creen que superan el 40% y que puede haber una diferencia total de 10 puntos sobre el peronismo.