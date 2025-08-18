Orrego redobla la apuesta para octubre y pone a su vicegobernador como cabeza de lista

El gobernador de San Juan, Marcelo Orrego, confirmó su jugada electoral de cara a las legislativas de octubre: eligió a su vicegobernador, Fabián Martín, como primer candidato a diputado nacional por el frente "Por San Juan". Con esta decisión, Orrego apuesta a reforzar su liderazgo y dar un mensaje claro de unidad dentro del espacio que lo llevó al poder.

A Martín lo acompañará como segunda candidata la ministra de Gobierno, Laura Palma, mientras que el Partido Bloquista ocupará el tercer lugar en la nómina, representado por el diputado provincial Federico Rizo.

El frente “Por San Juan” fue presentado dos semanas atrás y está integrado por una amplia coalición de partidos: Producción y Trabajo, PRO, UCR, Partido Bloquista, Actuar y Dignidad Ciudadana. La novedad más destacada en ese momento fue la incorporación del partido Bloquista, liderado por Luis Rueda, que en años anteriores supo ser aliado del kirchnerismo.

En su lanzamiento, Orrego había enfatizado que el frente busca “no improvisar” y reafirmar su identidad como alternativa de gobierno, diferenciándose tanto del peronismo local, encabezado por José Luis Gioja y Sergio Uñac, como del espacio libertario alineado a Javier Milei, con quien el gobernador tuvo vínculos durante su gestión.

Con esta lista, Orrego apuesta a capitalizar su gestión, mostrar cohesión interna y fortalecer su presencia en el Congreso nacional, en un escenario político cada vez más fragmentado.