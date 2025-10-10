Luego de que la Justicia Electoral rechace el pedido de La Libertad Avanza (LLA) para que Diego Santilli sea su primer candidato en Buenos Aires, el presidente Javier Milei se mostrará este viernes junto a él en un acto en la localidad bonaerense de San Nicolás. A 16 días de las elecciones legislativas, el mandatario recorrerá la planta siderúrgica Sidersa con otros funcionarios y candidatos libertarios. Mientras, el ministro de Economía, Luis Caputo, regresará al país tras su estadía de seis días en Estados Unidos, donde negoció con el gobierno de Donald Trump un salvataje financiero.
Milei va a San Nicolás, mientras Caputo vuelve de EEUU
El Presidente volverá a realizar una recorrida por una ciudad bonaerense, en medio de una campaña electoral signada por el escándalo de José Luis Espert y la incertidumbre cambiaria.
EE.UU. asume el control económico del gobierno de Milei y nace el "Carry Bessent"
El Tesoro de Estados Unidos vendió dólares contra pesos en el mercado oficial de cambio argentino, en una decisión que intenta generar una estabilidad cambiaria hasta las elecciones de octubre pero que deja al país vulnerable y sin capacidad de negociación frente a los planteos de Washington.
El plan de salvataje al administración de Javier Milei se inició este jueves con la intervención directa del Gobierno de Estados Unidos en el mercado de cambios oficial argentino, con una venta estimada entre 100 millones y 200 millones de dólares, y una declaración del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre cómo será la política cambiaria, en un nivel de intervención en los asuntos internos que nunca antes se había registrado en el país.
Salvataje de Trump: las dudas que quedan tras el tuit de Bessent
Desde la sostenibilidad del esquema cambiario hasta el rol que tendrá el Congreso argentino, las incógnitas que todavía no están despejadas pese al anuncio del secretario del Tesoro norteamericano.
Este jueves, los mercados festejaron con euforia el esperado anuncio oficial del salvataje del gobierno de Donald Trump a Javier Milei. Sin embargo, se trató de un mero tuit que deja varias dudas: desde la sostenibilidad del esquema cambiario a la cuestión de si el acuerdo deberá pasar por el Congreso argentino.
Las intervenciones de Estados Unidos sobre otras monedas vienen con reformas estructurales
La movida de Scott Bessent, titular del Tesoro norteamericano, y Luis Caputo, es inédita. ¿Por qué Trump apuesta a sostener el experimento Milei? Todavía no se conoce la letra chica de las condicionalidades. Lo que sí se sabe es que siempre que se intervino en otras monedas, hubo pedidos de reformas estructurales.
La administración de Donald Trump está dispuesta a sostener el experimento de la administración Milei. ¿Qué le pedirán a cambio? Eso se verá en la letra chica del acuerdo que terminará de sellarse el próximo 14 de octubre. Pero no será gratis. La historia de todos los rescates realizados por Estados Unidos sobre las monedas de otros países así lo demuestran. En la intervención del yuan y el marco alemán en 1985, o en la intervención sobre el euro en 2000 siempre se pidieron a cambio “reformas estructurales”.
Cómo el JP Morgan operó contra la ley de DNU en el Congreso
En las bancas se comentó el papel que jugó en la sesión el fondo de inversión de EE.UU. Llamadas a diputados y advertencias. Los gobernadores de Provincias Unidas y otros que se dicen neutrales completaron el salvataje político. Se consolidan así como el sostén de Milei para después del 10 de diciembre.
Directivos de fondos de inversión, JP Morgan entre ellos, operaron directamente sobre los diputados para advertirles que si se aprobaba sin cambios la ley de DNU, podía caerse el salvataje de Donald Trump. Así lo contaron al menos dos diputados durante la sesión, en bancadas del oficialismo y de la oposición.
Bessent admitió que Milei se comprometió a alejar a China y abrir inversiones en recursos
El Secretario del Tesoro de Estados Unidos reveló que el Gobierno de Milei se comprometió a congelar relaciones económicas con China y garantizar inversiones a empresas estadounidenses en recursos naturales.
A horas del salvataje inédito del Tesoro de Estados Unidos a la Argentina, Scott Bessent reveló en una entrevista algunos de los términos a los que accedió a cambio el gobierno del presidente Javier Milei: "dejar a China afuera" y "la llegada de empresas privadas estadounidenses y su colaboración sobre tierras raras". El Secretario del Tesoro admitió concretamente que detrás de este rescate está también el objetivo de convertir al país en "ejemplo para la región".