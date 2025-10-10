Milei va a San Nicolás, mientras Caputo vuelve de EEUU

La administración de Donald Trump está dispuesta a sostener el experimento de la administración Milei. ¿Qué le pedirán a cambio? Eso se verá en la letra chica del acuerdo que terminará de sellarse el próximo 14 de octubre. Pero no será gratis. La historia de todos los rescates realizados por Estados Unidos sobre las monedas de otros países así lo demuestran. En la intervención del yuan y el marco alemán en 1985, o en la intervención sobre el euro en 2000 siempre se pidieron a cambio “reformas estructurales”.