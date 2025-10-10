Referentes de la oposición pidieron que el dinero que el oficialismo planeaba destinar a la reimpresión de boletas en la Provincia de Buenos Aires se reasigne al hospital Garrahan, a las personas discapacitadas o a los jubilados, los más golpeados por el ajuste del Gobierno. Tras el fallo de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires, que no habilitó a La Libertad Avanza a cambiar a Diego Santilli por José Luis Espert, recordaron que el ministro de Interior Lisando Catalán había afirmado que este proceso "costaría unos 15.500 millones de pesos" que el Estado podría enfrentar. El comentario del funcionario había despertado la bronca y las críticas de toda la oposición, en medio del narcoescándalo que cerca a Espert.

"Ahora que la Justicia definió que no habrá reimpresión de boletas, le pedimos al ministro Catalán que utilicen ese ahorro de 15.500 millones de pesos que tiene en su cartera para mejorar la situación del hospital Garrahan", escribió en X (ex Twitter) Mariano Recalde, candidato de Fuerza Patria en la Ciudad de Buenos Aires.

La Junta Nacional Electoral realizó esta semana una audiencia para escuchar las posiciones de cada una de las fuerzas políticas y la del ministro Catalán, además de las autoridades del Correo Argentino, para evaluar la posibilidad de reimprimir o no las boletas. Todos los partidos se opusieron a la posibilidad de reimprimir, con comentarios y chicanas como "no quiero que el Cartel de Sinaloa me pague las boletas" o "se quemaron 12.000 millones de pesos por no querer correr a un dirigente". Ante las críticas, el ministro Catalán afirmó que existía "un ahorro de unos 16.000 millones de pesos" con el que se podría cubrir el gasto.

Como la reimpresión quedó finalmente fuera de juego por el fallo de la Junta Electoral, ahora la oposición le está recordando este comentario.

Ante el fallo bonaerense, LLA insiste con que encabece Diego Santilli la lista

La Junta Electoral Bonaerense consideró el jueves inviable la reimpresión de boletas antes de la votación. "Realizar dicho proceso en menos de 24 horas resulta de cumplimiento imposible", remarcaron los jueces al rechazar el reclamo de LLA. Resta conocer la decisión respecto a la apelación que habían presentado desde el oficialismo para que sea el macrista quien encabece la lista y no Karina Vázquez, conocida mediáticamente como Karina Reichardt.

"Abriría la posibilidad de que cualquier renuncia, sustitución o fallecimiento posterior a la impresión de las boletas diera lugar a reclamos similares, comprometiendo en forma permanente la estabilidad del proceso electoral", detallaron los jueces Jorge E. Di Lorenzo, Hilda Kogan y Alejo Ramos Padilla este jueves 9. "Crearía un clima de gravedad institucional", agregaron.

El miércoles por la mañana se conoció la decisión del titular del Juzgado Federal Nº1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, de que -tras aceptar la renuncia de José Luis Espert quien está siendo investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico- la cabeza de lista pase a ser la candidata que estaba en segundo lugar, Reichardt.