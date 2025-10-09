La Libertad Avanza insiste con que Diego Santilli sea cabeza de lista y acudió a la Cámara Nacional Electoral

Los apoderados de La Libertad Avanza (LLA), Alejandro Carrancio, Juan Osaba y Luciano Gómez Alvariño, apelaron ante la Cámara Nacional Electoral para que sea Diego Santilli y no Karina Vázquez quien encabece la lista de la provincia de Buenos Aires en los comicios del 26 de octubre.

El miércoles por la mañana se conoció la decisión del titular del Juzgado Federal Nº1 con competencia electoral, Alejo Ramos Padilla, de que - tras aceptar la renuncia de José Luis Espert quien está siendo investigado por supuestos vínculos con el narcotráfico - la cabeza de lista pase a ser la candidata que estaba en segundo lugar, es decir, Karina Vázquez, conocida mediáticamente como Karina Reichardt. Los libertarios apelaron la decisión ya que había solicitado que sea el macrista Diego Santilli quien encabece la lista y se reimpriman las boletas. Sobre el primer pedido LLA apeló; y en relación al segundo, la Junta Nacional Electoral se definiría en las próximas horas.

El lunes 6 de octubre, el espacio que lidera Javier Milei presentó ante la justicia las renuncias de José Luis Espert, Lucía Elizabeth Bernardoni y María Gabriela Gobea. Los 3 eran candidatos a Diputados Nacionales por la provincia de Buenos Aires. Con estas bajas, el partido pedía una “readecuación del orden de la lista mediante el corrimiento de los candidatos de ambos géneros”, para lograr que Diego Santilli quedara en primer lugar. Pero la Justicia no le concedió tal petición.

Entre los fundamentos de Ramos Padilla, el magistrado explicó que “para ser claros, (la reglamentación del Código Electoral Nacional) puede resultar de aplicación razonable para los/as candidatos/as intermedios/as de la lista, pero no para quien encabeza la lista”. Dicha reglamentación implica “no sólo que el candidato varón nro. 3 de la lista saltee a la candidata mujer nro. 2, sino que para adecuarse a lo estipulado se produce un efecto cascada donde todos los candidatos varones deben anteponerse a las candidatas mujeres que poseían un mejor lugar en la lista y, por lo tanto, contaban con más chances de acceder a un cargo”.

Para el magistrado, “la reglamentación no sólo regula una situación por fuera de las previsiones legales, sino que, además, en este caso concreto, genera un efecto contrario al espíritu de la normas legales y constitucionales que debería reglamentar”. En ese sentido, Ramos Padilla citó el dictamen de la fiscal María Laura Roteta quien fue la primera en descartar a Santill como número uno/. La igualdad de género real aún no ha sido alcanzada: “en la Cámara de Diputados/as de la Nación, conformación que interesa en este caso puntualmente, las mujeres continúan subrepresentadas; 110 diputadas (42,80%) frente a 147 diputados (57,20%). Tampoco se esperan modificaciones significativas en la composición legislativa tras las elecciones nacionales de octubre de este año 2025. Aproximadamente sólo 3 de cada 10 listas están encabezadas por mujeres (es decir, el 70% por varones). En la Provincia de Buenos Aires en particular, de 15 listas oficializadas, únicamente 3 son lideradas por mujeres (el 80% restante por varones)”.

Además, el titular del Juzgado Federal con competencia electoral citó a la politóloga y doctora en Ciencias Sociales, Laura Albaine, quien detalló que “...algunas experiencias en América Latina indican que las mujeres son obligadas a renunciar para que asuma un suplente varón a través de diversas prácticas. El caso de las juanitas (2009) y más recientemente las manuelitas (2018) en México son manifestaciones de esta problemática donde en ambos casos las mujeres fueron obligadas a renunciar a sus puestos para que sean ocupados por varones (…) resulta posible afirmar que el diseño de la normativa paritaria argentina posee mecanismos que han sido reconocidos en base a la experiencia de algunos países de América Latina como favorables para desalentar ciertas prácticas de violencia política de género vinculadas al accionar de los partidos políticos…”.

Así, Alejo Ramos Padilla afirmó que, tras la renuncia pública realizada por el candidato que encabeza la lista, José Luis Espert anunciada el domingo, “la alianza presentó al día siguiente la renuncia de dicho candidato pero, inesperadamente, agregó dos renuncias más, que fueron presentadas en dos escritos idénticos y con igual formato. Se trató de las renuncias de Lucía Elizabeth Benardoni, puesto número 34 en la lista, y de María Gabriela Gobea, puesto número 5 suplente en la lista”